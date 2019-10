KANDIDAT: Stad-ordfører Alfred Bjørlo, har vært åpen om at han ønsker å være en kandidat til landsstyret og sentralstyret. Foto: Helge Mikalsen

Ledervalg i Venstre: - Vi må ikke bli redde for å snakke om nye lederkandidater

FORNEBU (VG) Da sentralstyret i Venstre sendte felles pressemelding om at samtlige medlemmer stiller til valg, ble flere i partiet overrasket. - Det må ikke føre til at andre ikke tør å melde seg, sier Alfred Bjørlo.

Oppdatert nå nettopp







Med 355 delegater fra Venstre samlet på landskonferanse, begynte valgkomiteen intervjuene med kandidater til det kommende ledervalget i partiet. En kabal av styremedlemmer, nestledere og partileder skal velges på landsstyret neste vår.

Fristen for å melde inn kandidater gikk ut søndag for en uke siden.

Samme dag gikk toppledelsen i sentralstyret samlet ut og varslet at de stiller til valget. Partileder Trine Skei Grande bekreftet at hun tar gjenvalg, mens de to nestlederne og styrets medlemmer «stiller seg til disposisjon for valgkomiteen».

Flere partiprofiler sier til VG at dette overrasket dem. De oppfattet den samlede meldingen som en støtte til Skei Grande, som gjør det vanskelig å ha en åpen «valgkamp» for nye kandidater.

De ønsker å være anonyme på grunn av et økende trykk i partiet på å ikke uttale seg om ledervalget.

LEDER: Trine Skei Grande tar gjenvalg som leder i partiet. På landskonferansen på Fornebu fikk hun blomster og stående applaus etter talen. Foto: Frode Hansen, VG

En av dem som har vært åpen om at han er en kandidat til sentralstyret, er ordfører i nye Stad kommune, Alfred Bjørlo.

– Nye kandidater må ikke la seg påvirke av at mange i dagens styre går samlet ut og vil fortsette. Det er kjempebra og viktig at nye kandidater melder seg, sier Bjørlo til VG.

Han har sagt at han er spilt inn som kandidat, og at han har svart valgkomiteen at han stiller seg til disposisjon. Han har ikke ønsket å si noe om hvilken posisjon i sentralstyret han selv vil ønske.

– Valgkomiteen har vært krystallklare og slått fast at de og partiet ønsker fornyelse, sier Bjørlo.

Fra før har Sveinung Rotevatn, Guri Melby og Iselin Nybø blitt spilt inn som kandidater til partileder eller nestleder. De tre er medlemmer i sentralstyret og var en del av den samlede innstillingen.

Blant kandidatene er også Abid Raja fra Oslo, Alfred Bjørlo fra Eid og Trine Noodt fra Alta. Alle tre har sagt at de stiller til seg til disposisjon til valgkomiteen.

les også Snål- snålere - Venstre

«Et voldsomt press»

Denne uken skrev Dagbladet at flere Venstre-politikere spekulerte i skittent spill, og siterte flere Venstre-medlemmer i en lukket gruppe. Der diskuterte de den samlede innstillingen fra sentralstyret.

«Hvor sympatisk er egentlig det? Er det et forsøk på å sette «fornyingskandidater» sjakk matt?» skriver Finn-Erik Blakstad, varaordfører i Rygge kommune, ifølge Dagbladet.

Han skriver at partimedlemmer fort oppfattes som illojale, dersom de snakker offentlig om sitt eget kandidatur til ledelsen.

«Vi ser hvordan aktuelle kandidater raskt får dette stempelet. Utfordrerne møter et voldsomt press», skriver Blakstad. Han ønsker ikke å utdype dette overfor VG.

les også Selvsikker Venstre-Trine: - Jeg tror jeg er best til å bringe partiet videre

Ikke kjent for valgkomiteen

Alle medlemmene i sentralstyret var bedt om å gi en tilbakemelding til valgkomiteen, om de ønsker å stille til gjenvalg neste år. Den felles pressemeldingen var ikke igangsatt av valgkomiteen, og ble tvert imot oppfattet som et svar.

– Det var deres måte å velge å gi tilbakemelding til valgkomiteen på. Mer har jeg ikke å si om det, sier komiteleder Per A. Thorbjørnsen til VG.

Det er ikke opplagt at alle styremedlemmene hadde gitt individuell tilbakemelding, før pressemeldingen ble sendt.

– Jeg har ikke annet svar enn at hvordan de melder tilbake til valgkomiteen er knekkende likegyldig – kollektivt eller individuelt, sier Thorbjørnsen.

VALGKOMITEEN: Flere av de mest sentrale kandidatene til partiledelsen har vært kalt inn til intervju hos valgkomiteen denne helgen. Foto: Frode Hansen

SMS om samlet innspill

Statssekretær Kolstø vil ikke gå inn i hvem i sentralstyret som ønsket å samle innstillingen, men avviser overfor VG at det var Trine Skei Grande som tok initiativet.

– Bakgrunnen var at det gjennom helgen var stor pågang med mediehenvendelser til både partileder og flere av sentralstyrets medlemmer, sier Kolstø til VG.

– Sentralstyret fant derfor i fellesskap ut at det ryddigste ville være å sende en felles melding til mediene. Hensikten var å likebehandle mediene og samtidig gi beskjed om at de har stor tillit til valgkomiteen og at de ønsker en mest mulig ryddig prosess.

– Noen medlemmer sier dette gjør det vanskelig for andre kandidater, enten til sentralstyret eller til toppledelsen, å være åpen om sitt ønske. Var det en intensjon?

– Nei, overhodet ikke. Og med tanke på det store omfanget av tilbakemeldinger som valgkomiteen har fått, er det heller ingenting som tyder på det, sier Kolstø.

les også Raja kritisk til eget parti: - Vi har ikke sakseierskap til en eneste sak

Valgkomiteleder Thorbjørnsen sa fredag at antallet tilbakemeldinger til komiteen, med innspill om hvem som bør sitte i partiets ledelse, har slått rekorder.

1560 e-poster har tikket inn til valgkomiteen i forkant av fristen, ifølge Thorbjørnsen.

Til sammenligning kom 260 tilbakemeldinger ved forrige valg for to år siden, da alle tre i toppledelsen ble gjenvalgt av forsamlingen.

Publisert: 27.10.19 kl. 20:37 Oppdatert: 27.10.19 kl. 20:52







Mer om