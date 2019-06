BELASTENDE: Transport mellom institusjoner og sykehus hus har vært tungt for kreftsyke Helen Gill. Hun har ikke blitt transportert noe sted siden hun ble lagt inn på Solvang Helsehus 21. mai. Foto: Gisle Oddstad, VG

Byråden om kreftsyke Helen Gill: Vondt å høre

– Det er vondt å høre om historier som denne, sier byråd Tone Tellevik Dahl. Hun mener alle flyttingene av kreftsyke Helen Gill, viser at tilbudet til denne pasientgruppen ikke er god nok.

– Hver gang jeg hører om personer som av ulike grunner må flytte når de er syke og først og fremst trenger ro og pleie, så ser jeg at vi ikke er i mål med hvordan vi tilrettelegger, sier helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) i Oslo.

Lørdag fortalte VG historien om kreftsyke Helen Gill (54) som har flyttet mellom institusjoner åtte ganger på syv måneder. Hun har vært på en tung runde mellom sykehjem, helsehus og hospice siden tilbakefallet av kreftsykdommen i juli i fjor.

– Hver flytting er krevende for en som er syk eller var for endringer. Noen ganger er det helsetilstanden som faktisk fordrer flytting, andre ganger er det grunner som ikke alltid er like lette å forstå uten å ha tilstrekkelig innsikt i situasjonen til den det gjelder, sier Tellevik Dahl.

Byråden legger til grunn at byens fagfolk gjør det de kan for å sikre god pasientflyt som reduserer behovet for flytting – og at det gjøres i tett dialog med pasient og eventuelle pårørende.

Blomster og besøk

– Det viktigste er at tilbudet skal virke, at vi skal slippe at pasienter blir kastet rundt i et system hvor stat og kommune snakker for dårlig sammen. Syke i Oslo skal få god og riktig behandling, de skal lyttes til og få påvirke egen behandling. Helen sin historie viser hvor vi må bli bedre, særlig i å tilpasse oss pasienter som ikke har en typisk situasjon. Dette arbeidet er vi godt i gang med, sier byråden.

På Solvang Helsehus har Helen hatt helgebesøk av lillesøster Toril Kristiansen. Hun har fått egen seng på Helens rom og er glad for å kunne støtte søsteren.

Til Helens store overraskelse har hun fått blomster fra to helt ukjente mennesker som leste hennes historie i VG lørdag.

OVERRASKET: Helen Gill har fått to fine blomsterbuketter fra helt ukjente mennesker. Det overrasker både henne og søsteren Toril Kristiansen. Foto: Anne Stine Sæther, VG

– Det hadde jeg ikke forventet i det hele tatt. En dame kom på besøk og ble her i et par timer. Jeg ble veldig overrasket. Jeg vet ikke hvem de to er. Folk er snille, sier Helen som føler at hun har «landet» godt på helsehuset.

– Jeg føler meg trygg her, sier Helen.

– Ikke alltid tid til å bygge opp tilbudene

Helen bodde nesten fire måneder på sykehjem.

– Hvorfor må en 54-åring bo på sykehjem med demente?

– De aller fleste som trenger heldøgns pleie og omsorg har også en demenssykdom. 80 % av sykehjemsbeboerne våre har den diagnosen. Samtidig vet vi at flere yngre kan få behov for heldøgns pleie. Sykehjemsetaten har ansvar for å innrette avdelinger og tilbud slik at man får et godt tilbud uavhengig av når i livet heldøgnsbehovet inntreffer. Vårt tjenestetilbud utfordres hele tiden, og det er behov for endring i takt med det sykdomsbildet som er i befolkningen, sier Tellevik Dahl.

Kommunen har nylig fått ansvar for flere oppgaver fra statlig side.

– Jeg synes ikke alltid vi får god nok tid til å bygge opp de tilbudene som innbyggerne våre da trenger. Pasienter som sendes fra sykehus er sykere nå enn før, og sykehusene har tydelig marsjordre om å sende pasienter raskt ut. Det gjør at vi må snu oss raskere rundt og tenke nytt om egne eksisterende tilbud, og behovet for å bygge opp nye. Det er vi i gang med, sier Tellevik Dahl.

HELSE- OG OMSORG: Byråd Tone Tellevik Dahl. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Må innrette seg også på ruspasienter



Helen Gill har brukt metadon i mange år etter å ha klart å slutte med heroin. Også tidligere rusmisbrukere får kreft og andre sykdommer.

– Er helsetjenesten i kommunen forberedt på å ta imot dem?

– Tradisjonelt har vi hatt en helsetjeneste som ikke har tatt helt innover seg at personer med pågående eller tidligere rusproblemer også har en somatisk helse å ta vare på. Det kommer altfor ofte i andre rekke, og vi vet at mange lever kortere enn resten av befolkningen. Derfor er det i byrådets nye strategisk plan for rusfeltet understreket helt tydelig at vi skal gå fra det vi kaller «særomsorg» for personer med nåværende eller tidligere rusproblemer, til tilbud gjennom våre ordinære tjenester, sier Tellevik Dahl.

Publisert: 03.06.19 kl. 22:25