Ludvigsen kan felles av bildebevis

NORD-TROMS TINGRETT (VG) Et av bevisene mot sedelighetstiltalte Svein Ludvigsen er et bilde av to nakne personer på et hotellrom.

Oppdatert nå nettopp







Aktor Tor Børge Nordmo varsler i sitt innledningsforedrag at han kommer til å legge frem flere bilder som bevis mot Svein Ludvigsen.

Senere i saken vil retten blant annet få se overvåkningsbilder som angivelig viser Ludvigsen sammen med en av de fornærmede i saken.

Det vil også bli vist bilder som er sendt i kommunikasjon mellom Ludvigsen og de fornærmede.

Ett bilde er ifølge Nordmo et bilde av to nakne personer som er tatt på et hotellrom. Statsadvokaten sier at bildet vil bli vist i retten i forbindelse med de fornærmedes forklaringer.

Blant dokumentene i saken er også utdrag fra Ludvigsens notatbøker og hyttebok.

Nekter straffskyld

Rettssaken mot tidligere fiskeriministeren og fylkesmannen i Troms startet i rettssal 8 i Nord-Troms tingrett klokken ni tirsdag morgen.

Ludvigsen oppga sine personalia med tydelig stemme, og svarte bestemt nei da han ble spurt om han erkjenner straffskyld for de ulike postene i tiltalen mot ham.

Bakgrunn: Han var kongen av Nord-Norge – Så smalt bomben

Smilte og hilste på pressen

72-åringen ankom retten klokken 08.45 ikledd knallblå ytterjakke og mørke solbriller. På plass inne i rettssal 8 satte han seg til rette på tiltalebenken uten å få rettet et eneste kamera i sin retning. Han har ikke ønsket å bli fotografert under saken.

Svein Ludvigsen smilte og nikket i retning pressbenken.

Den første halve dagen er satt av til statsadvokat Tor Børge Nordmos innledningsforedrag. Etter lunsj begynner den første av de fornærmede sin forklaring.

To av de tre fornærmede skal forklare seg i retten, mens retten vil få avspilt et opptak av et såkalt tilrettelagt avhør av den siste fornærmede, som er lettere psykisk utviklingshemmet.

AKTOR: Statsadvokat Tor Børge Nordmo før retten ble satt tirsdag morgen. Foto: Terje Mortensen

les også Fornærmede skrev hilsen i Sveins Ludvigsens hyttebok

Ludvigsen-forklaring på torsdag

Det er anslått at Ludvigsens forklaring vil starte torsdag morgen. 72-åringen nekter skyld etter tiltalen. Ifølge sine forsvarere kommer han til å nekte for å ha misbrukt fylkesmann-stillingen til å skaffe seg seksuell omgang med de unge mennene.

Ludvigsen ba i utgangspunktet retten om å forklare seg for lukkede dører, men fikk ikke medhold i Nord-Troms tingrett.

Forsvarerne begrunnet ønske om lukkede dører med at Ludvigsen vil måtte imøtegå og kommentere de fornærmedes forklaringer i detalj.

les også En av de fornærmede jobbet på Fylkeshuset: – Glad for at han anmeldte

«I den sammenheng kan han ikke pålegges noen restriksjoner, og de fornærmede vil i den forbindelse bli fullt eksponert.»

Domstolen mente derimot at det knyttet seg betydelig offentlig interesse til anklagene, nemlig at Ludvigsen skal ha begått overgrep under utøvelsen av fylkesmann-stillingen.

«Hensynet til at både pressen og allmennheten får innsyn i denne del av hovedforhandlingen må veie tyngre enn hensynet til det tiltalte skal forklare om de fornærmede og som eventuelt vil innbefatte opplysninger om «privatlivets fred eller ærbarhet» skrev retten i avgjørelsen.

Publisert: 11.06.19 kl. 09:18 Oppdatert: 11.06.19 kl. 10:07