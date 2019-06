PREGET: Ordfører Terje Mathiassen i Askøy kommune. Foto: Terje Bringedal

Innbyggere mobiliserer for bedre drikkevann: – Sterkt beklagelig og alvorlig

ASKØY (VG) – Jeg har stor forståelse for at innbyggerne på Askøy er sinte og frustrerte, sier en tydelig preget ordfører. Kommunen erkjenner at drikkevannsskandalen går utover folks tillit.

– Det skal ikke være sånn at det ikke skal komme rent og trygt vann ut av springen. Det gjør det ikke nå, og nå jobber vi på spreng for at vannet innbyggerne har skal være rent, sier ordfører Terje Mathiassen til VG.

Han sier vannkilden og renseanlegget er frie for bakterier, mens høydebassenget der det er konstatert e-coli er koblet ut.

– Det er viktig nå at innbyggerne fortsetter å koke vannet sitt. Det er sterkt beklagelig og alvorlig det som har skjedd, fortsetter Mathiassen, tydelig preget og sliten, før han går inn døren til rådhuset der kommuneledelsen sitter i møter lørdag.

Den siste tiden har en rekke personer blitt syke i Askøy. Haukeland sykehus har påvist bakterien Campylobaktor hos flere, og smitten ses i sammenheng med forurensning av drikkevannet. Klokken 14.15 lørdag er totalt 14 personer innlagt - ti voksne og fire barn. Ytterligere tre voksne pasienter er meldt, og vil komme til sykehuset om kort tid, skriver Haukeland universitetssjukehus i en pressemelding.

I løpet av lørdag formiddag ble syv pasienter utskrevet, og sykehuset forventer at flere blir utskrevet i løpet av dagen, heter det i en pressemelding lørdag ettermiddag.

Onsdag denne uken døde en ettåring på Askøy, og fredag ble det kjent at det blir undersøkt om dødsfallet kan ha en sammenheng med drikkevannet. VG fikk fredag opplyst at mistanken om at ettåringen hadde fått i seg forurenset drikkevann, er styrket.

– Familien ivaretatt av kirken

Varaordfører Bård Espelid blir stående igjen uten for rådhuset. Han sier kommunen tar det svært alvorlig at en ettåring har omkommet, og at det undersøkes om dette har sammenheng med smitte fra vannet.

– En kan nesten ikke beskrive hva en føler i forbindelse med det. Det er rett og slett sånn at en kan nesten ikke ta det innover seg at det kan henføres til kommunalt vann. Det er tragisk, sier han.

VARAORDFØRER: Bård Espelid i Askøy kommune. Foto: Terje Bringedal

Han kan ikke svare på når de siste testene etter obduksjonen av ettåringen vil være klare. Haukeland sykehus jobber videre med dette utover helgen.

VG snakket lørdag med kirkeverge Geir Viksund i Askøy.

– Vi har mottatt en henvendelse fra sykehuspresten ved Haukeland sykehus og vi vil gjøre alt vi kan for at familien skal bli ivaretatt på best mulig måte, sier Viksund til VG.

15. 000 i folkeaksjon for bedre vann

Flere innbyggere har fortalt om usikkerhet rundt drikkevannet, og stadige kokevarsler fra kommunen. Runa Vasstrand (16) har tatt initiativ til å opprette gruppen «Folkeaksjonen for stabil drikkevannsforsyning på Søndre Askøy», fordi hun så et behov for å samle diskusjonene og ytringene.

Lørdag er hun selv sengeliggende, og så dårlig at hun ikke får møtt VG, forteller moren, Lilli M. Ingvaldsen, som administrerer gruppen sammen med henne. Klokken 13.30 dagen etter opprettelsen av gruppen, har den i overkant av 1 500 medlemmer.

FOLKEAKSJON: Runa Vasstrand (16) mobiliserer for bedre drikkevann i kommunen. Foto: Privat

Varaordfører Espelid sier han forstår veldig godt at folk er sinte, frustrerte, bitre eller skremte.

– Kommunen har ikke den tillit vi skulle ha hatt i forhold til det å levere sikkert og godt vann, sier han.

– De som har blitt syke og de som har fått den type helseutfordringer vi nå har sett, og det som kanskje har gitt mer fatale konsekvenser, det må vi være ydmyke for. Som ordføreren har gjort vil jeg beklage situasjonen. Dette er noe vi må ta innover oss, og være åpne og ydmyke for å finne årsaken.

Skal undersøke vannforsyningen

Espelid forteller at kommunen vil undersøke den tekniske tilstanden til vannforsyningen grundig, spesielt det aktuelle vannbehandlingsanlegget. De vil også gå igjennom kompetanse, infrastruktur, og det politiske i saken.

– Vi må finne rotårsaken til at vi nå har havnet i denne situasjonen. Det er alvorlig for kommunen.

Han vedgår at de mange kokevarslene som har blitt sendt ut tidligere kan ha vært en indikasjon på at ting ikke er som de skal være, selv om de ikke har dreid seg om like alvorlige situasjoner.

– Det er klart at alle kokevarslene vi har hatt de siste årene er jo en indikasjon på at hygienebarrierene våre har vært for lite pålitelige, og det at man har hyppige kokevarsler kan være et tegn på at ting ikke fungerer. Det som har skjedd nå, bidrar til at vi må sette søkelyset på om vi burde agert tidligere.

SMITTEFARE: Slike skilt og lapper er å finne flere på flere offentlige kraner. Foto: Terje Bringedal

Fungerende smittevernslege i kommunen Thomas Hetland har tidligere innrømmet at det potensielt er mulig at folk kan ha blitt smittet mellom kommunen ble klar over situasjonen til innbyggerne ble varslet

– Har dere varslet tidlig og grundig nok?

– Man agerte så raskt som mulig da man forsto at dette var en spesiell situasjon med en spesiell smittesituasjon som kunne henføres til vannet. Så jeg tror at vi gjorde det beste som var mulig i den situasjonen.

I nærmeste fremtid vil kommunen fortsette å sette ut flere nye vanntanker til innbyggerne med bistand fra nabokommunene.

De vil også samarbeide med en feltepidemolog fra Folkehelseinstituttet for å kartlegge virkninger og mulige årsaker til smitten. På lengre sikt planlegger de å bytte vannkilde til Ask-vannet, med større kapasitet.

Ettåringen som døde på sykehus onsdag ble obdusert fredag. Ifølge politiet er det uklart når den endelige obduksjonsrapporten vil foreligge.

– Politiet vil ikke uttale seg om dødsårsaken før den er klar, opplyser politiadvokat Cathrine Krohn i Vest politidistrikt til VG.

TØRST: Maria Danielsen (16) tar seg en slurk rent vann, som hun har hentet fra vannvognen kommunen har satt ut på Kleppe Skole. Foto: Bringedal, Terje