Nå svarer Svein Ludvigsen for overgrepsanklagene: – Løgn

NORD-TROMS TINGRETT (VG) Overgrepstiltalte Svein Ludvigsen (72) innrømmer i retten at han har hatt sex med en 47 år yngre mann som kom til Norge som asylsøker. – Det var frivillig, sier han i retten.

Torsdag formiddag klokken 10.40 inntok Ludvigsen vitneboksen.

– Ærede rett. Jeg har sagt fra dag én at jeg ikke er skyldig i anklagene om misbruk av stilling, trusler eller tvang og vold, som er påstått, innledet den tidligere Høyrestatsråden.

– Jeg skal redegjøre for noen konkrete seksuelle forhold, som jeg føler det er viktig for meg å få sagt, fortsetter han.

Løy i avhør

72-åringen sier i retten at han har løyet i avhør med politiet.

– Jeg innrømmer at enkelte ting jeg sa under forhøret ikke var riktig, sier Ludvigsen.

Han forklarer at han følte seg «malt inn i et hjørne».

– Jeg kom meg ikke ut. Jeg innser at jeg ble min egen verste fiende. Derfor, ærede rett, skal jeg så konkret som over hodet mulig, uten å pynte på det eller smykke det, så skal jeg si sannheten der jeg benektet det for et og et halvt år siden, sier Ludvigsen.

Videre sier han at han erkjenner å ved tre tilfeller ha hatt seksuell omgang med en av de fornærmede i saken – en 47 år yngre mann som kom til Norge som asylsøker.

– Men alle tre gangene har vært frivillig og uten tvang eller trusler på noen som helst slags måte, i så henseende, sier Ludvigsen.

Ludvigsen beskriver den seksuelle kontakten som «gjensidig onani».

– Jeg stoppet det ikke, han stoppet det ikke. Jeg ønsket det og jeg opplevde at han ønsket det, sier han i retten.

Senere omtaler han en av hendelse på følgende måte:

– Det utviklet seg til den mest ytterligående seksuelle handlingen mellom oss. Det var oralsex.

Den fornærmede mannen hevder at Ludvigsen gjentatte ganger skal ha forgrepet seg på ham. Han har beskrevet overgrep med elementer av vold og tvang og hevder han ga uttrykk for at han ikke ønsket den seksuelle omgangen. Ludvigsen er ikke tiltalt for voldtekt.

– Sterkt skambelagt

72-åringen hevder at den seksuelle omgangen fant sted i Oslo. Påtalmyndigheten mener Ludvigsen og fornærmede også skal ha hatt seksuell omgang hjemme hos Ludvigsen, på hytta hans og på Fylkeshuset i Tromsø.

– Det foregikk ikke seksuelle handlinger på hytta. Ikke hjemme hos meg heller. sier han.

Ludvigsen sier at han forsøkte å være en venn for den unge mannen. Han skaffet ham flere jobber og bekrefter han betalte 10.000 kroner til en kjøreskole da fornærmede tok førerkort.

Om anklagene fra en av de andre fornærmede, en nå 34 år gammel mann, er Ludvigsen tydelig.

– Det er løgn, sier han i retten.

Ludvigsen forklarer videre at han i sitt liv har hatt seksuell interesse for både kvinner og menn.

– Jeg er 73 år om få dager. Jeg tilhører en generasjon, hvor sånt er sterkt skambelagt. Vi snakker ikke om sånt. Jeg hadde knapt hørt om det før jeg var voksen.

Nekter straffskyld

Tidligere denne uken har retten fått høre forklaringene til de tre mennene som er fornærmet i saken.

Ludvigsen er tiltalt for å ha misbrukt fylkesmann-stillingen og opparbeidet tillit til å skaffe seg seksuell omgang med tre menn som kom til Norge som asylsøkere.

De tre mennene beskrives som sårbare, ressurssvake og enslige. Ludvigsen skal ha forledet dem til å tro at han hadde makt til å gi eller frata dem statsborgerskap, varig opphold eller bolig. Ludvigsen benekter å ha gjort noe straffbart.

Ludvigsen nekter straffskyld etter tiltalen.

Publisert: 13.06.19 kl. 10:42 Oppdatert: 13.06.19 kl. 11:34