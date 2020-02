16 år gammel jente siktet for drapsforsøk på Linderud.

En 16 år gammel jente er pågrepet etter at en mann ble knivstukket i ansiktet på Linderud i Oslo. To mindreårige personer er allerede siktet i samme sak.

Carina Hunshamar

NTB

For mindre enn 10 minutter siden

Hendelsen skjedde på T-banestasjonen på Linderud på kvelden lørdag 1. februar. Mannen i 20-årene ble sendt til sykehus med stikkskader i ansiktet og i lysken.

Jenta framstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett torsdag. Fra før er to mindreårige siktet for drapsforsøk og varetektsfengslet i samme sak.







Det er uklart om den 16 år gamle jenta som framstilles for fengsling, har forklart seg for politiet.

Politiadvokat Rita Parnas sier til VG at det er bedt om at fengslingsmøtet skal foregå for lukkede dører.

Publisert: 13.02.20 kl. 13:57

