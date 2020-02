UTSTYR: Masken som vises på dette bildet, er blant smittevernsutstyret man rasjonerer for å unngå en mangelsituasjon.

Vedtar ny plan for å få kontroll på smittevernsutstyr: – Bør ikke krisemaksimere

I dag vedtas det en kongelig resolusjon som skal sikre rasjonering av smittevernutstyr i Norge. Statsminister Erna Solberg (H) sier helsedirektoratet får alle fullmakter til å håndtere corona-utbruddet.

Oppdatert nå nettopp

– Det viktige nå er at helsemyndighetene sitter på alle fullmakter, så må jo vi være med på å bidra til både de økonomiske rammene og de mulighetene og behovene som finnes i helsevesenet fremover, sier Erna Solberg til VG.

Hun har akkurat fått en omvisning på et av isolasjonsrommene på Ullevål sykehus, der corona-smittede kan behandles. Helsemyndighetene planlegger for en potensiell pandemi, der 25 prosent av befolkningen kan bli smittet av det nye viruset. Da er det en bekymring at man ikke vil ha tilgang på nok smittevernutstyr.

Mye av utstyret produseres nemlig i Kina, og etterspørselen øker i tillegg over hele verden.

– Det er viktig at vi har utstyr til å beskytte de som jobber i helsetjenesten, det er en av grunnene til at regjeringen i statsråd i dag lager et eget regelverk som gjør at vi kan ha bedre kontroll med det utstyret som er i Norge, og sikre det til bruk i helsetjenesten, sier helseminister Bent Høie (H).

VIKTIG: Statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) vasker seg på hendene. Dette oppfordres man til å være flink til å passe på. Foto: Hallgeir Vågenes

– Planlegger for det verste

Resolusjonen som vedtas i dag skal bidra til at man skal kunne rasjonere på materiell så vi sikrer de lagrene vi har i Norge, ifølge Solberg.

– Så er det viktig å huske på at vi bør ikke krisemaksimere dette - vi planlegger for worst case, og så jobber vi for at det skal bli minst mulig, sier hun, og ber folk vaske hendene, ta hygienehensyn, og hoste riktig.

– Vil dere bevilge noen ekstra ressurser?

– Vi har ikke bevilget ekstra ressurser. Dette må være en prioritet og så må vi selvfølgelig se budsjettene hvert år når vi har de ordinære budsjettbehandlingene

– Kommer du til å avlyse noen reiser fremover?

– Det er ikke noen grunn til at jeg skal avlyse noen av de reisene jeg har. Nå skal jeg stort sett være i Norge fram til påske. Men det er jo sånn at jeg må ta de samme forholdsreglene som alle andre. Hvis det viser seg at det er områder der det er store utbrudd, så er det kanskje ikke sånn at man skal være til stede i store ansamlinger av folk på det tidspunktet, ikke å bære med seg smitte andre steder.

Om 25 prosent skulle smittes, vil det være store deler av dem som jobber forskjellige steder i samfunnet som må holde seg hjemme.

– Hvis vi kommer i en situasjon hvor så mange blir smittet, vil det ha en betydning for det økonomisk aktivitet og en del andre ting. Derfor har skolevesenet fått beskjed om å tenke på opplegg for hjemmeundervisning hvis barn må være hjemme – vi må planlegge for at færre kan være til stede på jobb, men kanskje kan jobbe hjemmefra på en del områder for å sørge for at man ikke blir smitteutsatt, sier hun.

PÅ ULLEVÅL: Helseminister Bent Høie (H) og statsminister Erna Solberg (H). Foto: Hallgeir Vågenes

Informerer helsepersonell om sikkerhetstiltak

De fleste som eventuelt blir smittet av coronaviruset må ikke på sykehus – mange kan bli friske hjemme. Men om man må det, finnes det til sammen 248 registrerte høy-intensivsenger i Norge. Hver sengeplass må ha ni sykepleiere i arbeid for å betjenes. Det finnes også omtrent dobbelt så mange overvåkningsenger, opplyser medievakt Anders Bayer ved Oslo universitetssykehus. Der jobber det til sammen 800 intensivsykepleiere.

Før omvisningen på isolatrommet, ble Erna Solberg og Bent Høye orientert om hvilke utfordringer sykehusene står overfor. En av tingene som ble løftet fram, er at ansatte har vært bekymret for smittespredning blant helsepersonell slik man har sett i andre land.

– Det gjøres mye med intern informasjon gjennom oss, og det har vært et eget ledermøte med instruks om å informere nedover i linjene

om alle rutinene – både for pasientbehandling, egen sikkerhet, og ivaretagelse ved eventuelle symptomer, sier Bayer.

– Man skal ikke i tjeneste på sengepost med dårlige pasienter hvis man selv er syk.

Blir sykepleiere dårlige, skal de begjær hjemmekarantene i 14 dager. Sykehusene jobber fortløpende med hvordan man skal løse det hvis mange i helsevesenet blir syke.

– Helsetjenesten er godt trent på å mobilisere ressurser og prioritere. Det er de rutinene de nå går igjennom og forbereder seg på, sier helseminister Bent Høie.

Åpnet egen corona-telefon

Torsdag skrev VG om hvordan en corona-telefonstorm blokkerte nødnummeret. Høie understreker at man ikke må ringe 113 hvis man er bekymret for å bli syk. Man trenger heller ikke ringe legevakten hvis man bare ønsker informasjon om sykdommen, sier han. Det er det opprettet et eget informasjonsnumer til.

– Hvis en ønsker informasjon kan man ringe 815 55 015 – der vil man få det. Er man selv redd for å ha blitt smittet, ring fastlege eller legevakt.

Han ber folk følge rådene helsemyndighetene gir fortløpende.

– Mange synes kanskje det er litt voldsomt at folk som virker friske kan få beskjed om å bli hjemme – men det er i solidaritet med syke og gamle som vi må prøve å unngå at smitten sprer seg til, sier han.

– Tas det noen nye grep for å beskytte eldre og syke på sykehjem?

– Heldigvis har de fleste kommuner gode rutiner på det, så det handler om å bli bevisst på det og sette dette regimet i beredskap så ting er klart.

– Mange dør også av influensa hvert år – hvorfor er dette så mye verre?

– Det er sånn at mange dør eller blir alvorlig syke av influensa hvert år – derfor er det så viktig å følge de hygienerådene som vi nå gir, nettopp for å ikke få den tilleggsbelastningen. Denne sykdommen er nok farligere enn vanlig influensa for en del av befolkningen, og det er også derfor vi gjør ekstra tiltak.

Publisert: 28.02.20 kl. 12:17 Oppdatert: 28.02.20 kl. 12:27

Fra andre aviser