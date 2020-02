MATPRAT: Guro Angell Gimse sier hun ikke ønsker reduksjon av norsk kjøttproduksjon. Foto: Høyre

Høyre-topp om MDGs kjøttforslag: - Kan skape motstand og forakt

Guro Angell Gimse (H) reagerer på at miljøpartiet vil skrote Matprat. – Er det noe som skaper motstand og forakt i befolkningen er det klimapolitikken til Høyre, svarer MDG-talsperson Arild Hermstad.

OEK, bedre kjent under Matprat.no, «jobber på vegne av den norske egg- og kjøttproduserende bonden». De lager oppskrifter og gir råd om mat, blant annet gjennom skolebøker for barn og unge.

Denne ordningen har MDG-talsperson Arild Hermstad tatt til orde for å skrote i et I et intervju med VG. Han viser til regjeringens Klimakur-rapport: Er det ett klimatiltak for utslippskutt som er billigst og mest effektivt i Norge er det ifølge rapporten å få nordmenn til å kutte ned på kjøttspisingen.

Det er ikke basert på at alle nordmenn skal bli vegetarianere, men spise mer fisk og grønt i tråd med de offentlige kostholdsrådene.

Men Guro Angell Gimse, ny landbrukspolitisk talsperson for Høyre, mener MDGs forslag om å skrote Matprat er helt på jordet.

– Jeg mener at det som skjer når man kommer med sånne ytterliggående forslag som at man ikke skal promotere norsk kjøtt, så kan man skape både motstand og forakt hos befolkningen og i landbruket på en måte som gjør det vanskeligere å få med seg folk i den viktige kampen for klima og miljø, sier Gimse til VG.

– Mange ønsker å spise kjøtt

Gimse mener ikke det er en god klima-løsning å slutte med Matprat.

– Sånn som det er i dag er det veldig mange som ønsker å spise kjøtt, og da er det jo viktig at den mengden kjøtt som nordmenn spiser kommer fra norsk landbruk. Per i dag ønsker jeg ingen reduksjon av norsk kjøttproduksjon, sier hun.

– Vi vil ikke komme i en situasjon hvor vi må spise importert kjøtt fra land som har en helt annen dyrevelferd og et helt annet klimaforbruk.

– Er det ikke uansett sunt å redusere kjøttforbruket?

– Såvidt jeg vet er de rådene Matprat gir i tråd med Helsedirektoratets retningslinjer for norsk kosthold, så jeg forholder meg til det.

– Kan man ikke promotere mer grønnsaker fra norsk landbruk?

– I dag er vi selvforsynt på animalsk protein, og det er viktig. Vi har jo ikke naturgitte forhold for alt her - vi importerer veldig mye av grønt.

Gimse mener dessuten det vil bli dyrere med MDGs politikk.

– Hvis vi skal begynne å produsere veldig mye mer av grønnsaker vi ikke har naturgitte forhold for med MDGs føringer, må det komme mye mer statsstøtte.

Vil prioritere andre ting

Det er regjeringen som har bestilt Klimakur-rapporten som anbefaler redusert kjøttbruk. Men Gimse mener andre klimatiltak i rapporten er bedre.

– De har skissert forskjellige forslag for å kutte CO2, så nå må man gå inn og se på hva som er hensiktsmessig, sier hun.

Hun mener også landbruket kan kutte utslipp på andre måter, som med ny teknologi.

Arild Hermstad: - Vås

Arild Hermstad svarer med å be Høyre tenke seg om en gang til.

– Vi heier på norsk landbruk og den norske bonden, og mener at vi skal produsere både kjøtt, melk og grønnsaker i Norge, på norske råvarer. Men, vi kan ikke produsere mer enn vi trenger og bør spise for å holde liv i det norske landbruket, sier han.

Han ber høyre tenke seg om en gang til, og komme tilbake med tiltak for å omstille landbruket for å ta vare på verdiskapning og bosetting samtidig som de kutter utslipp.

– Det er jo det rene vås å snakke om at vi er selvforsynt på animalsk protein så lenge dyrene fôres på soya fra Brasil. Hvis den norske bonden skal produsere mer av maten vi spiser må det produseres mer fôr og grønnsaker hjemme i Norge, sier han.

– Er det noe som skaper motstand og forakt i befolkningen så er det klimapolitikken til høyre. De vil tydeligvis ikke løse klimaproblemet.

SLÅR TILBAKE: MDG-talsperson Arild Hermstad. Foto: Mattis Sandblad

– Propagandamaskineri

Hermstad mener det Høyre gjør er å avlyse et av de viktigste klimatiltakene bare noen få dager etter at de skjerper klimamålet-

– Når de nekter å kutte kjøttforbruket viser det at de ikke mener alvor med klimapolitikken. Å holde liv i et propagandamaskineri for å pushe mer kjøtt, samtidig som vi vet hvor skadelig det er både for klima og helsa er det siste vi burde drive med.

