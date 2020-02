TORDNER: SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes Foto: Tore Kristiansen

Arbeiderpartiet avviser forslag om Nord-Norgebanen: – Et historisk svik

TROMSØ (ITROMSØ/VG) Det lå an til thriller om Nord-Norgebanen på Stortinget, men nå kan et forslag om å skinnelegge landsdelen bli skrinlagt.

Martin Lægland Ellingsen (ITromsø)

Senterpartiet annonserte denne uka i iTromsø at de vil støtte SV- og Frp-toppene Torgeir Knag Fylkesnes og Per Willy Amundsens forslag om å be regjeringen gå igangsette arbeidet med å bygge Nord-Norgebanen.

Men for å få flertall, trenger de Arbeiderpartiets stemmer. Og selv om de sier at de er for Nord-Norgebanen, er ikke Ap positive til forslaget:

– Man kan ikke vedta å gå i gang med et så omfattende og dyrt prosjekt før man har utredet hva man skal gå i gang med. Jeg vil gå så langt som å kalle det useriøst, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran til VG.

– Aldri tro på Ap igjen

Aps standpunkt vekker sterk harme hos SVs nestleder, og stortingsrepresentant fra Troms, Torgeir Knag Fylkesnes.

– Dette er et historisk svik fra Arbeiderpartiet som aldri vil bli glemt. Arbeiderpartiet er et fullstendig useriøst parti. Før valgkampen lovet de å bygge jernbane, men når forslaget kommer til behandling etter valget, så snur de. Dersom Skjæran snakker på vegne av partiet, er de ikke til å stole på.

SV-politikeren mener Ap har holdt velgerne for narr.

– Her har de forsikret Nord-Norges befolkning før valget om at de vil bygge Nord-Norgebanen, men når det kommer til stykket er de ikke villig til å gjøre hva som kreves. Ap avslører seg nå for alle nordlendinger. Jeg kommer aldri til å tro på Aps lovnader igjen, sier Fylkesnes.

Jernbanen til Nord-Norge er planlagt og påtenkt i over hundre år, og omfatter en 375 kilometer lang strekning fra Fauske i Nordland via Narvik til Troms og Tromsø. Men banen kan koste over 100 milliarder, ifølge en utredning fra Jernbanedirektoratet.

Under kommunevalgkampen uttalte Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Rødt og MDG alle seg positivt om tog til Nord-Norge.

STILTE FORSLAG: Per Willy Amundsen (Frp) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) gikk sammen om forslaget om Nord-Norgebanen. Foto: Frode Hansen

Arbeiderpartiet: – Vi ønsker å få realisert Nord-Norgebanen

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran mener derimot at Ap fremdeles er for å bygge Nord-Norgebanen – men at forslaget fra representantene Fylkesnes og Amundsen er feil måte å gå fram. Han har heller ikke stor forståelse for reaksjonen til SV-nestlederen.

– Det er overraskende og trist at Torgeir velger å snakke slik, det er ikke den Torgeir jeg kjenner. Vi i Arbeiderpartiet mener det samme vi alltid har ment. Derfor vi fremmet forslag i oktober, hvor vi ba om å få utredet Nord-Norgebanen i god tid før NTP skal behandles.

I forslaget fra oktober ba Ap om at det ble utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) om Nord-Norgebanen som skulle være klar i før neste rullering av Nasjonal transportplan (NTP) i 2021, slik at Stortinget kunne vurdere å ta inn banen.

– Vi har fremmet forslag på Stortinget i henhold til normal prosedyre. For alle store prosjekt over en viss størrelse, og det er i alle høysete grad Nord-Norgebanen, trenger man at det utarbeides en konseptvalgutredning, og vi kommer til å fortsette å følge det opp. Vi ønsker å få realisert Nord-Norgebanen. Men først må sikrer at vi vet hvordan den skal bygges, hvilke traseer den skal ligge på, at det gir klimaeffektene vi trenger, og ikke minst at vi kan finansiere den, sier han.

AP-NESTLEDER: Bjørnar Skjæran, her med sjefen Jonas Gahr Støre. Foto: Gisle Oddstad

Uaktuelt med «spaden i jorda»-forslag

Han mener forslaget fra Troms-politikerne har feil fremgangsmåte.

– Slik jeg oppfatter forslaget er det et «spaden i jorda»-forslag, og sånn går man ikke fram med noen prosjekt. Det er like uaktuelt å ta det steget uten utredning, som det ville vært å skrinlegge prosjektet uten god utredning. Det er Aps holdning, ser han

Ap-nestlederen maner nå til samarbeid i opposisjonen om en annen fremgangsmåte for å realisere Nord-Norgebanen.

– Vi i opposisjonen må vi finne fram til en måte å jobbe sammen om dette prosjektet. Jeg er veldig overrasket over Fylkesnes sin måte å agere på. Denne voldsomme hakkinga på hverandre tjener ingen. Jeg er helt sikker på at de sitter på Høyres hus og storkoser seg over dette, sier han.

Skjæran mener Fylkesnes tar feil når han sier at Ap ikke vil prioritere Nord-Norgebanen.

– Arbeiderpartiet går inn visjonært og optimistisk. Vi mener akkurat det samme nå, som vi gjorde i oktober da vi fremmet forslag om ei ordentlig utredning. Vi kommer ikke til å slutte å jobbe for Nord-Norgebanen, men kan ikke jobbe på måten det legges opp til. Jeg tror folk ser hva som foregår nå med tospannet Torgeir Knag Fylkesnes og Per-Willy Amundsen, og at det ikke er en seriøst og ordentlig måte å drive fram et prosjekt, sier Skjæran.

– Holdt for narr

Fylkesnes blir ikke betrygget av svarene til Skjæran.

– Det Arbeiderpartiet nå foreslår er videre utsettelser. Ap har hatt mulighet til å bli med på å støtte Nord-Norgebanen, men de har avslørt seg: De har aldri vært med, men har holdt oss for narr, sier SV-nestlederen.

