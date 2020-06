RAMMET AV KRISEN: De to biltransportskipene som ligger i opplag i Vetlefjorden er nesten 200 meter lange. I juli kommer et tredje fartøy. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Disse skipene skulle fraktet biler, nå ligger de stille i Sognefjorden

VETLEFJORDEN (VG) I en liten fjordarm på Vestlandet har krisen i verdensøkonomien sendt flere gigantiske biltransportskip i opplag.

To skip er allerede på plass i Vetlefjorden i Sogndal kommune, og i juli kommer et tredje. Men det kan bli flere, for et av verdens største biltransportrederier vurderer å legge totalt 20 av skipene sine i opplag, opplyser kommunikasjonssjef Anna Olsson i Wallenius Wilhelmsen til VG.

– Årsaken er raskt fallende etterspørsel på transport fra kundene våre. Fremfor alt er det bilprodusenter rundt om i verden som har stengt ned produksjonen for å forhindre spredning av coronavirus, sier Olsson.

GODT FORTØYD: I forrige uke pågikk arbeidet med å gi skipene som ligger i opplag i Vetlefjorden landstrøm, slik at maskinene om bord kan slås av. Nils Magnar Feten er en av tre grunneiere som har leid ut landfeste til rederiet.

Fartøyene som ligger i opplag i Vetlefjorden er såkalte roro-skip, en skipstype som har en konstruksjon der rullende last kan kjøres fra kaien og direkte om bord og av skipet igjen. De er nær 200 meter lange, 32 meter brede og har en kapasitet på mellom 6000 og 8000 biler.

– For øyeblikket er det klart at det kommer et fartøy til i juli, så får vi se fremover hvordan ting utvikler seg, sier kommunikasjonssjefen.

Det er Nils Magnar Feten og to andre grunneiere som har leid ut landfeste til skipene. I første omgang har de inngått kontrakt med rederiet for en periode på seks måneder.

– Kanskje drar de tidligere, kanskje blir de liggende lenger. Det er det situasjonen i verdensøkonomien som avgjør, sier Feten.

GIGANTSKIP: Dette er en av supertankerne som lå i opplag i Vetlefjorden på 80-tallet. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Under oljekrisen på 80-tallet la rederiet Sig. Bergesen d.y. & Co to av verdens største tankskip, “Berge Emperor” og “Berge Empress”, i opplag i Vetlefjorden. Mange valfartet til daværende Balestrand kommune for å ta de nesten 400 meter lange supertankerne i øyesyn.

Noen år tidligere, på slutten av 70-tallet, lå to svenske tankere i opplag på samme sted.

– Kystverket har regulert området her til til nød- og opplagshavn. For noen år siden kom det inn en russisk flytedokk som hadde havnet i havsnød i Nordsjøen. I 2006 lå det også en gasstanker her, sier Nils Magnar Feten.

Han er usikker på hvorfor akkurat Vetlefjorden ble valgt som opplagssted på 70- og 80-tallet.

– Kanskje har det sammenheng med at fjorden her har et veldig høyt ferskvannsinnhold, på grunn av alle elvene som kommer ned fra fjellsidene. Jeg vil tro at det reduserer faren for rustangrep.

LEIER UT: Ro-ro-skip er spesialbygd for å transportere biler, lastebiler og store maskiner som gravemaskiner og dumpere over verdenshavene. Nå er to slike «parkert» hos Nils Magnar Feten og to andre grunneiere i Vetlefjorden. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Krisen i verdensøkonomien har rammet den globale biltransporten hardt. I første kvartal i år hadde Wallenius Wilhelmsen 20 prosent nedgang i etterspørselen av biltransport. I andre kvartal forventer rederiet en nedgang på 50 prosent, i forhold til året før, sier Anna Olsson.

– Dette har ført til at vi har et overskudd på fartøy. For å redusere kostnadene gjør vi flere tiltak. Blant annet legger vi ti av våre 123 fartøy i opplag i Norge, i Lyngdal og Vetlefjorden, og i Malaysia. Vi overveier å legge ytterligere ti skip i opplag.

OLJEKRISEN: På begynnelsen av 80-tallet lå to av verdens største tankskip i opplag i Sognefjorden. Her er 392 meter lange «Berge Emperor». I 1985 ble skipet fraktet til Taiwan og hugget opp. Foto: Bjørn Thunæs, VG

I tillegg til skipene i Vetlefjorden, har Wallenius Wilhelmsen lagt fire skip i opplag i Lyngdal i Agder. Olsson sier at det er flere grunner til at Norge blir sett på som et godt alternativ til å legge skip i opplag.

– Det er god kompetanse og gode tilgjengelige støttefunksjoner både i Lyngdal og i Vetlefjorden. Det er godt klima for skipene og det er nær de store havnene våre Bremerhaven og Zeebrugge när vi etter hvert skal aktivere fartøyene igjen.

– Er det mulig å si hvor lenge skipene blir liggende?

– Opplag er en beslutning man tar for lengre tid, når man ikke forventer å få bruk for fartøyet det nærmeste året. Men det er ikke satt noen sluttdato ennå. Alt kommer an på markedet og etterspørselen fremover.

