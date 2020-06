ISOLERT: Børge Eielands familie og åtte andre husstander er isolert, etter at Lakselva vasket ut veien mellom dem og kommunesenteret i Porsanger. Foto: Privat

Flere husstander isolert av flom i Finnmark: – Vi klarer oss

Åtte–ti husstander er flomfaste, etter at vannmassene tok med seg veien: – De snakker om 200-årsflom her i i Lakselv, sier Børge Eieland (42).

Ingen som bor innerst i Porsangerfjorden i Øst-Finnmark, kan huske å ha sett så mye vann i Lakselva. Flomvarselet er tirsdag ettermiddag på rødt nivå for Porsanger og Karasjok.

Vannføringen har stabilisert seg eller minket det siste døgnet i Troms og Finnmark. Men varmere vær i helgen vil kunne øke vannføringen i elvene som fortsatt har mye snø igjen.

– Flommen er kraftig hvert år, men aldri i nærheten av dette. Vi har hatt ekstremt mye snø i vinter, sier Børge Eieland, som bor ca. åtte kilometer sør for Lakselv.

Kommunedirektør Bente Larssen sier at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i 2018 anslo at vannføring på 310 kubikkmeter i sekundet er 200-årsflom i Lakselva.

– Tirsdag morgen var vannføringen 336 kubikkmeter i sekundet, opplyser Larssen.

VEIEN: Flomvannet står over Klemetrudveien i Lakselv. Foto: Børge Eieland

Storflom siden søndag

Snøsmelting og stigende temperatur utløste storflommen i Finnmark søndag.

Rødt flomvarsel som i Porsanger og Karasjok er ekstremt, forekommer svært sjelden og kan medføre store skader, ifølge Norges Vanndrags- og Energidirektorat (NVE).

Klemetstadveien til kommunesenteret i Porsanger ble stengt søndag på grunn av høy vannstand. Natt til tirsdag kom raset, der den flomstore veien går helt inntil elven.

– Vi klarer oss. Vi kjører bil til sperringene, men så må vi ta stien opp i fjellet for å komme rundt rasstedet. Det tar cirka 45 minutter. På andre siden må vi bli hentet.

Børge Eieland sier at eneste alternativet er å krysse med svigerfars elvebåt, men det er skummelt på grunn av stri strøm. Klemetstadveien slutter litt lenger sør.

Kommunen vil rådføre seg med NVE om det er trygt å prøve å reparere veien.

BRUA: Hengebrua over Lakselva er tatt av vannmassene. Foto: Børge Eieland

Uthus under vann

Børge Eieland jobber i kommunenes organisasjon KS, kona Inger Lise i Idrettsforbundet. Nå har de hjemmekontor, mens Elisabeth (14) og Aron (9) har hjemmeskole.

– Det blir ganske kortvarig, for snart er det sommerferie, sier 42-åringen.

Han forteller at Lakselva har gått over bredden og ut over jordene i nærheten. Flomvannet går helt opptil en hengebro over til en øy som er en populær fiskeplass.

– Det er uthus som står under vann, men jeg har ikke hørt om materielle skader på boliger i Lakselv, sier Børge Eieland.

8–10 husstander er flomfaste langs Klemetstadveien. Lenger sør, på andre siden av Lakselva, er E6 stengt ved Skoganvarre. Der er deler av den lille bygda isolert.

JORDET: Lakselva går over breddene og langt inn på jordet. Foto: Børge Eieland

Sist det var storflom i Porsanger, var i 1997.

Ingen boliger truet

– Situasjonen er veldig krevende. Vi kan bare vente og se. Ingen kan svare på om flomtoppen er nådd i Lakselva, tilsiget fra fjellet avgjør, sier kommunedirektør i Porsanger Bente Larssen.

Hun opplyser at ingen boligfelt er truet av oversvømmelse og ingen innbyggere evakuert i Porsanger. Men hytter har fått vann inn i Gagga-området ved Skoganvarre.

Vannføringen er fortsatt stor i elven Iešjohka vest for Karasjok.

Flomvarselet i Alta er nedgradert til oransje nivå i Alta, som innebærer at omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomPolitiet i Finnmark ber altaværinger være forsiktige:

Øker mot helgen

Flomvakt i NVE Tuomo Saloranta advarer mot å bevege seg for nær flomstore vassdrag.

– Det kan være farlig, også fordi vannet fra snøsmeltingen er iskaldt. Vannmassene kan også erodere elvebanken, som plutselig kan rase ut. Hold god avstand, sier Saloranta.

NVE venter at vannstanden vil synke mot helgen, for så å øke med stigende temperatur.

– Men om vannet kommer opp til samme nivå, avhenger av hvor mye snø det er igjen og hvor varmt det blir, sier flomvakten i NVE.

Fortsatt er det store snømasser i fjellet mange steder.

– Vårflommen er ikke over i Norge, sier Saloranta.

Publisert: 09.06.20 kl. 20:29

