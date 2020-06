Reagerer på ordførers kommentar om etnisitet

Haugesunds ordfører kommenterte en politikers etnisitet. Nå beklager han, men er likevel overrasket over at det såret.

– Da er det en same-kommentar, nei unnskyld, replikk, sa ordfører Arne-Christian Mohn til lett latter under onsdagens bystyremøte i Haugesund. Se hendelsen i videoen over.

Ordene kom under en debatt i bystyret om at meddommerne i ting- og lagretten kun er etnisk norske.

– Da ba jeg om en replikk, og da sa ordføreren dette, sier Rita Leinan.

Hun er same og bystyrerepresentant for Høyre.

– Jeg ble så satt ut, og visste ikke hva jeg skulle si. Da jeg gikk på plassen min begynte tekstmeldingene å ramle inn, for mange reagerte på ordførerens kommentar. Alle vet jeg er same, sier hun, som senere publiserte et innlegg om hendelsen på Facebook.

– Jeg kan ikke bare la dette passere, i lys av diskusjonen vi har om hverdagsrasismen idag. Jeg tåler det, men tenk på barna som er av en annen etnisitet, som vokser opp og blir mobbet.

Ordfører Mohn har beklaget replikken.

– Han ringte meg i går da han skjønte at media var på saken, og beklaget så mye. Han sa at det var et forsøk på å være morsom. Det må jeg tro ham på.

Selv tolket hun det annerledes.

– Jeg tolket det ikke som en spøkefull kommentar, i alle fall ikke nå, når vi nå er inne i en tid hvor vi diskuterer hverdagsrasisme. Da slår det mye hardere.

Ordfører Arne-Christian Mohn sier til VG at han umiddelbart ba Leinan om unnskyldning.

– I tillegg snakket jeg med henne i går og beklaget på nytt.

Han er lei seg for det han sa, men reagerer på at saken blir slått opp i flere medier, som VG.

– Jeg undrer litt over at en ren forsnakkelse i en stressende situasjon i et bystyremøte , som jeg umiddelbart beklaget og gjentok personlig igår, får så stor oppmerksomhet i en riksavis. Man må ha lov å tråkke feil hvis man beklager det etterpå, sier han.

Han er likevel klar på at han ikke burde ha sagt det.

– Det er ikke jeg som skal vurdere om en som er i en etnisk minoritet tåler en spøk eller ikke. Uansett hører ikke en slik spøk hjemme i bystyret. Men jeg ble overrasket over at det såret henne. For meg er det en selvfølge at det å være same eller en hvilken som helst etnisitet er noe å være stolt av. Det er en selvfølge at vi har samisk skole i Haugesund, og vi flagger på samenes nasjonaldag, sier Mohn.

– Det som er sårt for meg er at det vinkles som at jeg er en rasist eller en som rakker ned på minoriteter, når jeg hele mitt voksne liv har jobbet for det motsatte, sier han.

– I hvilke tilfeller er det greit å påpeke en annen persons etnisitet?

– En persons etnisitet mener jeg man kan påpeke i alle tilfeller, for det er noe å være stolt av. Hadde jeg sagt «lapp» hadde det vært noe annet, men «same» er en stolt etnisitet. Begrepet «same» kan ikke være negativt ladet, sier Mohn.

Publisert: 12.06.20 kl. 21:36

