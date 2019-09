OBDUKSJON: Flere hunder har blitt obdusert ved Veterinærinstituttet den siste tiden, og prøver har blitt sendt inn til laboratorier for å forsøke å gi noen svar på hva den mystiske sykdommen er og skyldes. Foto: Ola Vatn / VG

Et nytt helseregister for dyr innføres

Fra 1. oktober skal rundt 300 dyresykehus være innmeldt i et nasjonalt helseregister for dyr. – kunne det ha vært til stor hjelp for oss nå, sier Veterinærinstituttet.

NTB

Norge vil være det første landet i verden med et slikt register for dyr. Systemet gjør det enklere for veterinærer å få oversikt over diagnoser.

– Hadde vi hatt dette tidligere, kunne det ha vært til stor hjelp for oss nå, sier kommunikasjonsdirektør Asle Haukaas i Veterinærinstituttet til NRK.

Minst 26 hunder over hele landet har dødd etter å ha hatt blodig diaré den siste tiden. Enda flere har fått symptomene, men Veterinærinstituttet og Mattilsynet sliter med å finne årsaken til sykdomstilfellene.

Det har ikke hittil vært noe landsbasert statistikk over hunders helse.

Haukaas sier at det at de ikke har noe å sammenligne med, er en utfordring når de skal prøve å finne årsaken til denne sykdommen.

– Vi trenger å vite om sykdomsbildet har vært normalt. Er dette variasjoner vi finner fra år til år, eller er dette et utbrudd. Det å få dette systemet nå vil være en stor hjelp for oss i arbeidet vårt, sier han.

Det er DyreID, et selskap under veterinærforeningen, som står bak registeret, skriver NRK.

Publisert: 12.09.19 kl. 05:23 Oppdatert: 12.09.19 kl. 05:37