MC-fører omkom i ulykke i Fjaler

En 19 år gammel MC-fører mistet i natt livet etter å ha kjørt av veien i Fjaler i Sogn og Fjordane. En annen ligger på sykehus med ukjent skadeomfang.

Politiet fikk melding om den alvorlige ulykken på fylkesvei 57 klokken 20.18 tirsdag kveld. Politiet sier at flere MC-førere kjørte i et følge, før to av dem kjørte ut av veien.

Den ene ble kjørt til Førde sentralsykehus med ukjent skadeomfang. Den andre ble fløyet til Haukeland universitetssykehus i Bergen, hvor vedkommende døde i løpet av natten.

Ifølge politiet satt begge førerne som var involvert i ulykken alene på hver sin MC.

Årsaken til ulykken er så langt ukjent.

Krimtekniker og Ulykkesgruppen til Statens vegvesen har gjort undersøkelser på stedet, i tillegg til lokale politipatruljer.

Involverte MCer er hentet av bergingsbil og vil bli undersøkt.

