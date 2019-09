Slåsskamp på tog i Oslo – tre rømte i togsporet

Fem menn i slutten av 20-årene var involvert i en slåsskamp på toget fra Oslo til Moss. Tre av dem brøt opp dørene og rømte via togsporet.

Nå nettopp







Politiet fikk melding om episoden like før klokken 1 natt til søndag. Meldingen kom fra konduktøren på toget, som hadde sett slåssing i en vogn.

Toget kjørte videre til Nordstrand stasjon, der politiet tok seg inn på toget.

– Der kom vi i kontakt med to personer som var litt forslått i ansiktet. De ble sjekket av ambulansepersonell og hadde ikke behov for ytterligere legesjekk, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen til VG.

Parallelt med at de påtraff de to om bord i toget, fikk politiet melding om at tre andre involverte hadde brutt opp dørene og løpt av gårde i retning Holmlia via togsporet.

Etter et kort søk med hundepatrulje ble alle tre funnet.

– Vi regner med å ha kontroll på alle de involverte, og vi har snakket med både de tre som løp i sporet og de to vi fant om bord i toget, sier Gulbrandsen.

Ifølge forklaringen til de to politiet fant i toget, ble de angrepet av de tre andre.

– De hevder dette var helt uprovosert og at det ikke var noen forutgående provokasjon, sier Gulbrandsen.

Han opplyser at politiet videre vil innhente ytterligere forklaring fra de tre som løp i togsporet, og vurdere om noen skal pågripes.

Hendelsen har skapt noe forsinkelse for togene som passerer området, ifølge politiet.

– Dette både på grunn av at toget måtte stoppe på Nordstrand, og fordi tre personer løp i sporet. I tillegg måtte togene kjøre med redusert hastighet en stund all den tid vi ikke var 100 prosent sikre på at det ikke var flere i sporet, sier Gulbrandsen.

Publisert: 29.09.19 kl. 02:17







Mer om