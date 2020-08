SYKE: Luftveisinfeksjoner er en av de vanligste symptomene på covid-19. Likevel slo ikke skipet corona-alarm. Foto: Herman Henriksen/Nordlys

FHI om første syke om bord: – Her skulle man mistenkt covid-19

FHI opplyser nå at de første smittede i mannskapet om bord MS «Roald Amundsen» hadde luftveissymptomer. Likevel mistenkte ikke Hurtigruten covid-19.

Skipslegene om bord MS «Roald Amundsen» hadde ikke slått corona-alarm da fire personer var så syke at de på fredag 31. juli ble lagt inn på UNN i Tromsø.

Da pasientene ankom UNN fredag, tok det to minutter før sykehuset varslet kommunen om mulig coronasmitte.

FHI bekrefter nå at de som ble innlagt denne dagen, hadde coronasymptomer.

– Hurtigruten hadde allerede fått varsel om en smittet passasjer. Når da mannskap har luftveissymptomer, er det rart å ikke tenke covid-19, sier FHI-forsker Petter Elstrøm.

– Her skulle man mistenkt covid-19 helt klart.

Han har den siste uken vært sentral i oppfølging av både Hurtigruten og andre båter.

SYMPTOMER: FHI-forsker Petter Elstrøm sier Hurtigruten burde mistenkt covid-19 basert på symptomene de innlagte hadde. Foto: FHI

Elstrøm sikter til den smittede passasjeren fra Hadsel kommune, som testet positivt etter å ha vært om bord den første seilasen 17.-24. juli. Kommunen og FHI varslet Hurtigruten og ba dem sende karantenemelding til passasjerene. Likevel ble en SMS fra Hurtigruten først sendt ut to dager senere.

Luftveisinfeksjoner er en av de vanligste symptomene på covid-19.

– Vi har sagt siden februar, vær obs på symptomer. Det har alle i Norge fått med seg.

Ikke helt oppdatert? Dette er Hurtigrute-saken.

Hurtigruten: Samarbeider med FHI

Kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten sier til VG at de jobber tett sammen med FHI og bistår der de trenger det.

– Vi vet at det har skjedd flere feil gjennom hendelsesforløpet – inkludert at informasjon ikke har nådd frem dit den skulle når den skulle. Det beklager vi. Detaljene i nøyaktig hva som har gått galt, må vi komme tilbake til.

Torsdag fortalte kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen at Tromsø kommune overtar det medisinske ansvaret for MS «Roald Amundsen».

Spredning

Elstrøm opplyser at så og si alt av mannskap delte lugar med andre på cruiseturene. Det er enkeltpersoner som har hatt egen lugar, ofte offiserene som maskinsjef og kaptein.

Skjeldam har tidligere sagt at det er 16 filippinere som hadde gått om bord uten å ha vært i karantene først. Nå sier Elstrøm at FHI ikke har fullstendig oversikt over hvordan karantenen har pågått for de utenlandske 152.

Når det gjelder karantene, har ikke FHI en tydelig forståelse på hvordan dette har vært håndtert.

– Vi har ikke full oversikt over hvor karantenen har blitt utført for alle. Det er en ting hvis man er i karantene og begynner å jobbe, en annen ting er hvis man blir satt i karantene med de andre i karantene. Da er mulighet for smitte blant de andre. Jeg mener at det ikke er en god måte å ha karantene på.

Han sier at det ikke nødvendigvis er deling av lugar som er det største problemet:

– For mange betyr det at man at jobber skift, ikke nødvendigvis på lugar samtidig. Det som har større betydning, at de jobber i grupper, og på skip jobber man tett i små trange rom. Vi ser grupper av spredning knyttet til flere funksjoner og arbeidsoppgaver på skipet.

Én kokk, én bartender og én kjøkkensjef på MS «Roald Amundsen» ble først bekreftet smittet med Covid-19, ifølge DN.

Vil senke FHIs terskel for å varsle

På onsdag uttalte helseminister Bent Høie at han vil be FHI ha lavere terskel for å informere offentligheten i lignende saker.

– I lys av at Hurtigruten likevel ikke gjorde det vi fikk informasjon om at de skulle gjøre, vil vi be FHI ha en lavere terskel for å gi direkte informasjon til offentligheten om konkrete smitteutbrudd.

Elstrøm bekrefter at det er slik de jobber nå.

– Det vi er veldig nøye på nå. Vi får bekreftelse på hver eneste ting som blir gjort.

Elstrøm sier at han ikke vet om tidligere hendelser der en aktør ikke gjør det som er avtalt med FHI.

– Det har jeg aldri opplevd før.

Typisk smittespredning

Totalt er 62 smittet som følge av de to seilasene med MS «Roald Amundsen». 41 i mannskapet og 21 passasjerer.

Det er tre passasjerer som er smittet på den først seilasen og resten på den andre. Det sier Elstrøm er et typisk smittemønster:

– Det tyder på at man har hatt begrenset smittespredning på første cruise, og så har det økt derfra. Det starter i det små, øker ganske raskt og eksponensielt etterhvert.

Rekkefølgen på hvem som smitter hvem er vanskelig å si foreløpig, men det er sannsynlig at smitten oppstod blant mannskapet på båten.

– Det kan være at personen tok med smitte på båten, men mye tilsier at smitte kan ha kommet inn med mannskapet, sier Elstrøm.

Publisert: 07.08.20 kl. 13:18

