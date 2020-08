SIER NEI: Kari Elisabeth Kaski sier at de ikke har tillit til at Nicolai Tangen er rette oljefondsjef. Foto: Maud Lervik

SV: - Tangen kan ikke tiltre 1. september

SV mener det blir feil hvis Nicolai Tangen tiltrer som oljefondsjef 1. september.

Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV, fikk ikke økt tillit til ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet etter dagens stortingshøring.

– Jeg tror vi må konkludere ganske entydig fra SV sin side at Nicolai Tangen ikke har tillit. Vi mener at Finansdepartementet og finansministeren må gripe inn i den her ansettelsen, sier Kaski.

– Det er helt tydelig at her har det både blitt begått lovbrudd, og man bryter også ved se etiske prinsippene i Sentralbanken ved at Nicolai Tangen fortsatt skal være hovedeier i AKO. Det er også åpenbart at Nicolai Tangen og AKO-fondene sin historikk er en selskapsorganisering som har åpenbare skatteformål i skatteparadis.

Finansmannen Nicolai Tangen skal etter planen tiltre som ny sjef for Oljefondet om tre uker. Innstillingen fra finanskomiteen på Stortinget leveres 21. august.

SV: – Kan ikke ha tillit til Tangen

Kaski var ikke fornøyd med redegjørelsen til sentralbanksjef Øystein Olsen.

– Det er oppsiktsvekkende og alvorlig at de er så nonchalant overfor skatteparadis, men det gir en bekreftelse for oss i at vi ikke kan ha tillit til Nicolai Tangen som oljefondsjef.

– Han må gå?

– Nicolai Tangen kan i hvert fall ikke tiltre 1. september, sier Kaski.

Sp vil utfordre regjeringen

Sps finanspolitiske talsperson, Sigbjørn Gjelsvik, sier at de ligger an til å utfordre regjeringen.

– Det er naturlig at regjeringen blir spurt om de har tillit til ansettelsesprosessen rundt Tangen. I dag har vi fått synliggjort hvor store forskjeller det er i vurderingene mellom Julie Brodtkorb og representantskapet på den ene side og versjonen og holdningene til sentralbanksjef Øystein Olsen og hovedstyret i Norges Bank, sier Gjelsvik.

Han sier det ikke er mulig å leve godt med de store forskjellene.

– Når Brodtkorb og Stortingets kontrollorgan punkt for punkt går gjennom en rekke svakheter både i ansettelseavtalen og prosessen, så avslørte den en meget stor avstand i virkelighetsoppfatning mellom kontrollorganet og hovedstyre, sier Gjelsvik og fortsetter:

– Jeg synes den jobben som representantskapet har gjort, er veldig god og at deres påpekninger blant annet knyttet til at interessekonflikter ikke er eliminert, er tunge og viktige.

KRITISK: Aps Hadia Tajik. Foto: Maud Lervik

Ap: – Ikke heldig

Hadia Tajik (Ap) mener finanskomiteen må gå grundig inn i saken.

– Det er sterkt å høre at representantskapet konstaterer at de mener det er brudd på retningslinjer, lover og regler. Så har vi notert oss svarene fra Øystein Olsen, og kan slå fast at vi kommer til å gå grundig inn i de, for å avklare om de svarer ut det som representantskapet har tatt opp, sier Tajik til VG.

– Olsen brakte inn en telefonsamtale som vi hittil ikke har hørt om, hvor Sanner ringte til sentralbanksjefen og stilte spørsmål og ga uttrykk for bekymring over ansettelsen. Hvor interessant er den opplysningen for deg som saksordfører?

– Det er naturlig for meg, på grunn av det Øystein Olsen nå har sagt, å rette et skriftlig spørsmål til finansministeren for å få hans gjengivelse av telefonsamtalen.

– Hva er din kommentar til at det er en så stor avstand, på så fundamentale punkter, mellom et enstemmig representantskap - og hovedstyret i Norges Bank?

– Det er ikke heldig, og det er også grunnen til at finanskomiteen nå må gå grundig inn i denne saken, og ta stilling til om prosessen har vært tilstrekkelig tillitsvekkende.

I ILDEN: Sentralbanksjef Øystein Olsen ble grillet av Stortingets finanskomité mandag. Foto: Maud Lervik

– Dersom komiteen konkluderer med at prosessen ikke har vært tillitsvekkende, hva er da den videre saksbehandlingen fra deres komiteens side?

– Siden vi hverken ansetter eller avsetter sjefer for Oljefondet, eller sentralbanksjefer, så er det naturlig at en konklusjon i fra finanskomiteen i så fall innebærer at man henvender seg til finansministeren. Det er han som til syvende og sist har ansvaret for at Norges Bank har den tilliten som de trenger for å gjøre den jobben de skal, sier Tajik.

– Kan det være aktuelt å etterspørre en avklaring av hvorvidt finansministeren har tillit til sentralbanksjefen.

– Det har vi ikke tatt stilling til ennå.

– Forsterke innsatsen mot skatteparadiser

Venstres finanspolitiske talsperson, Ola Elvestuen, sier de ikke vil konkludere ennå.

– Høringen har vist at det er behov for å forsterke innsatsen mot skatteparadiser. Hvilke andre merknader vi ønsker at Stortinget skal komme med i denne saken, skal vi ta stilling til fremover, sier han.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er ikke mild i omtalen av Olsen.

– Øystein Olsen har sviktet grovt i jobben som sentralbanksjef. Det er uomtvistelig at både Norges Banks egne regler og retningslinjer og offentlighetsloven er satt til side i ansettelsesprosessen av ny oljefond-sjef. I tillegg er det sannsynlig at informasjonsplikten i sentralbankloven og forvaltningsloven er brutt, sier Moxnes.

