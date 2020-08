Brodtkorb: – Risikoen for interessekonflikter er ikke eliminert

Leder for Norges Bank representantskap, Julie Brodtkorb, og sentralbanksjef Øystein Olsen møter i høring for å svare på spørsmål om ansettelsen av ny oljefondssjef Nicolai Tangen.

I dag har Stortingets finanskomité åpen høring om Norges Banks ansettelse av finansmann Nicolai Tangen (53) som ny sjef for Oljefondet.

Både sentralbanksjef Øystein Olsen og representantskapets leder Julie Brodtkorb er innkalt til høringen. Representantskapet er Stortingets tilsynsorgan med banken.

– Risikoen for interessekonflikter er ikke eliminert, sier representantskapets leder Julie Brodtkorb til finanskomiteen.

Hun viser til at hovedstyret i et brev 24 juli sier at risikoen for interessekonflikter «for alle praktiske formål er eliminert». Hovedstyret viser til en redegjørelse fra banken fra 27. mai om Tangens arbeidsavtale.

– Representantskapet deler ikke denne oppfatningen, sier hun.

Høringen starter med en orientering fra Brodtkorb. Hun får spørsmål fra politikerne i opptil en time. Så skal sentralbanksjef Øystein Olsen i ilden og svare om Norges Banks ansettelse.

MÅ SVARE: Sentralbanksjef Øystein Olsen må mandag svare Stortinget om ansettelsen av ny sjef for Oljefondet. Foto: Krister Sørbø

Eier hedgefond

Representantskapet har krevd at risikoen for interessekonflikter skal elimineres. Da Norges Bank i mai la frem Tangens arbeidsavtale gjennomførte de tiltak som de sier reduserte og demmet opp for potensielle interessekonflikter.

– Vi mener at det ikke kan være noen særbehandling eller interessekonflikter, sier saksordfører og Ap-nestleder Hadia Tajik (Ap).

SAKSORDFØRER: Hadia Tajik (Ap). Foto: MATTIS SANDBLAD, VG

Hovedstyret i Norges Bank har likevel akseptert at Tangen beholder investeringer i utlandet og en stor eierpost i det britiske hedgefondet AKO Capital, som han grunnla og inntil nylig ledet.

Lederen av Stortingets finanskomité, Mudassar Kapur (H), mener at spørsmålet om interessekonflikter blir avgjørende.

– For oss er det viktig å si at det skal ikke være interessekonflikter. De skal elimineres, slik representantskapet har tatt til orde for, sier Kapur på NRKs Politisk Kvarter mandag morgen.

VG kunne i helgen fortelle at eksperter krever full åpenhet om Nicolai Tangens skattetvist med myndighetene i England, der en milliard kroner i bonus har gått gjennom et selskap med bånd til skatteparadiser.

For Tangens del står opptil 300 millioner kroner på spill, har han opplyst til VG.

– Jeg kan ikke på basis av omtalen i VG ta stilling til saken, men det er en situasjon helt uten sammenligning at en fremtidig oljefondssjef har en pågående skattetvist av denne størrelsen i et annet land, sa Tajik til VG i dag morges.

Avklaring om nytt brev

I slutten av juli skrev Norges Bank i et nytt brev til representantskapet at arbeidsavtalen «for alle praktiske formål» har eliminert interessekonfliktene.

– Vi mener at det ikke kan være interessekonflikter. I høringen vil vi få avklart hvilke initiativ banken har tatt som gjør at de har endret sin omtale av interessekonfliktene fra brevet bankens hovedstyre sendte 27. mai til brevet 24. juli, sier Tajik.

– Det som er viktig her er at Norges Bank i sommer har tatt noen initiativ, blant annet endringer i sitt etiske regelverk. De har dermed sagt at interessekonfliktene etter alle praktiske formål er eliminert. Det har ikke vi hørt representantskapet respons på. Det blir et viktig spørsmål for oss i dag: å høre på om representantskapet nå etter den siste utviklingen mener at interessekonfliktene er eliminert eller ikke, sier Kapur.

KOMITÉLEDER: Mudassar Kapur (H) Foto: MATTIS SANDBLAD, VG

Publisert: 10.08.20 kl. 12:06

