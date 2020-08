Brodtkorb anklager Norges Bank for mulig brudd på sentralbankloven

Julie Brodtkorb anklager i Stortingets høring Norges Bank om et mulig brudd på sentralbankloven. Norges Bank plikter etter loven å informere Finansdepartementet om saker av «viktighet».

I dag har Stortingets finanskomité åpen høring om Norges Banks ansettelse av finansmann Nicolai Tangen (53) som ny sjef for Oljefondet.

Både sentralbanksjef Øystein Olsen og representantskapets leder Julie Brodtkorb er innkalt til høringen. Representantskapet er Stortingets tilsynsorgan med banken.

– Risikoen for interessekonflikter er ikke eliminert, sier representantskapets leder Julie Brodtkorb til finanskomiteen.

Hun viser til at hovedstyret i et brev 24 juli sier at risikoen for interessekonflikter «for alle praktiske formål er eliminert». Hovedstyret viser til en redegjørelse fra banken fra 27. mai om Tangens arbeidsavtale.

– Representantskapet deler ikke denne oppfatningen, sier hun.

Brodtkorb er derimot enig i at hovedstyret har innført tiltak som reduserer risikoen for interessekonflikter.

Representantskapet har krevd at risikoen for interessekonflikter skal elimineres. Da Norges Bank i mai la frem Tangens arbeidsavtale gjennomførte de tiltak som de sier reduserte og demmet opp for potensielle interessekonflikter.

Mulig lovbrudd

Etter sentralbankloven har Norges Banks hovedstyre plikt til å opplyse Finansdepartementet om saker av viktighet.

Brodtkorb svarte bekreftende på et spørsmål fra Frps Sivert Bjørnstad om representantskapet mente hovedstyret hadde brutt loven – dersom de ikke informerte om at Tangen hadde fått som premiss før han tok jobben om at han fortsatt kunne være hovedeier i Ako-systemet.

– De har brutt sentralbankloven, forutsatt at dette ikke ble informert om, sier hun.

Representantskapet skriver i sin redegjørelse til høringen at de anser dette som en sak av viktighet.

– Ut fra de opplysningene vi her har, er det ikke opplyst om man ga ja til en enkelt kandidat om at man ga ja til et premiss om at han kunne fortsette å eie i Ako-systemet. Hvis det ikke er opplyst for Finansdepartementet, så mener representantskapet at det er brutt, sier hun.

Omdømmet

Saksordfører Hadia Tajik (Ap) spurte Brodtkorb om hva saken har hatt å si for omdømmet til Norges Bank.

– Representantskapet ønsker ikke å ha meninger om hva som er følgene, men vi har konstatert at det her har vært brudd på retningslinjer, regler og lover, sier hun.

Hun viste i sin redegjørelse blant annet til at Tangen ikke var ført opp på den offentlige søkerlisten.

MÅ SVARE: Sentralbanksjef Øystein Olsen må mandag svare Stortinget om ansettelsen av ny sjef for Oljefondet. Foto: Krister Sørbø

– Interessekonflikt

Brodtkorb problematiserte i høringen også Tangens veldedige stiftelse Ako Foundation.

– En annen interessekonflikt som kan oppsto er mellom utdeling av midler fra Ako Foundation og Oljefondet, sier Brodtkorb.

Hovedstyret har tidligere sagt at det er lite trolig at mottagere av midler fra stiftelsen vil være forretningsforbindelser med Norges Bank.

Men Brodtkorb viser til at Norges Bank bruker fagmiljøer fra utlandet i sin virksomhet.

– Representantskapet viser til at Norges Bank og Finansdepartementet bruker akademiske institusjoner som eksempelvis Wharton og London School of Economics, som eksterne utredere av ulike problemstillinger som gjelder fondet. Begge disse utdanningsinstitusjonene har mottatt betydelige midler fra Ako Foundation, sier Brodtkorb.

SAKSORDFØRER: Hadia Tajik (Ap). Foto: Maud Lervik

Skatteparadis

Brodtkorb gikk også løs på problemstillingen knyttet til Tangens bruk av skatteparadis.

Hun viste til forventningsdokumentet som er styringsdokumentet til Norges Bank og sa:

– Representantskapet er på den bakgrunn opptatt av holdningene til plasseringer i skatteparadiser fra norsk side ikke svekkes ved at daglig leder av NBIM selv har midler plassert i såkalte skatteparadiser.

KOMITÉLEDER: Mudassar Kapur (H) Foto: MATTIS SANDBLAD, VG

