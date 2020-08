Høie: – Kan komme anbefaling om bruk av munnbind

Helseminister Høie sier det kan komme anbefaling om bruk av munnbind på offentlig transport. Klare råd vil komme 14. august.

– Vi må ta innover oss at det er situasjoner det er vanskelig å holde en meter avstand. Det kan komme en anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport i rushtiden. Grunnen til at rådet ikke kommer i dag, er at det krever forberedelser, sier Høie.

Mer detaljerte råd vil komme frem til 14. august.

På spørsmål om det vil bli aktuelt å dele ut gratis munnbind, svarer Høie at de nå jobber med spørsmål om tilgang.

–Det er derfor vi går ut å si at det kan komme anbefalinger.

Høie anbefaler ikke folk å løpe til apotekene:

– Nå kan det være klokt å vente, med mindre man skal ut og fly, sier Høie.

Han sier de skal se på hvilken grense de eventuelt de må sette for om barn skal bruke munnbind.

Apotekene har den siste tiden opplevd en voldsom etterspørsel etter munnbind, noe som har fått prisene til å stige kraftig.

En eske med 50 munnbind på Apotek1 kostet torsdag 799 kroner i butikk. For et år siden kostet tilsvarende pakke kostet 100 kroner.

– Det er en ekstraordinær situasjon som gjør at vi måtte skaffe oss nye leverandører til andre innkjøpspriser, det kan ha betydning for utsalgsprisen, sa Silje Ensrud i Apotek1 til VG tidligere fredag.

Høie sier at ettersom det er god tilgang på munnbind i norge, så kan prisøkningen være midlertidig.

Om du kommer fra såkalte «røde» land, anbefaler FHI imidlertid deg å bruke munnbind.

– Noen av dem kjører egen bil fra flyplassen til hjemmet, andre bruker kollektivtrafikk. Det siste kan være problematisk ettersom disse reisende har større risiko for å være smittet. Derfor anbefaler Folkehelseinstituttet at personene beholder munnbindet på til de er trygt hjemme der de skal oppholde seg i karantenetiden.

– Dette innebærer for de aller fleste at de beholder munnbindet på når de tar for eksempel buss eller tog hjem fra flyplassen. Slik sett er det et tiltak som kan bidra til å unngå smitte under transport til stedet de går i karantene, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

