Riksrettsgrunnlag gjort kjent: Trump truer sikkerhet og demokrati

Rapporten som danner grunnlag for riksrettstiltalen mot Donald Trump, er offentliggjort. Republikanerne vil bare ha saken unnagjort.

For mindre enn 10 minutter siden

Justiskomiteen i Kongressen har ifølge NBC News offentliggjort rapporten på 658 sider som er bakgrunnen for riksrettstiltalen.

– President Trump har virkeliggjort grunnlovsfedrenes verste mareritt, konkluderer komiteen som har klart flertall av demokrater.

De mener at den republikanske presidenten misbrukte sitt embete, da han holdt tilbake bistand for å få Ukraina til å etterforske hans rival Joe Biden.

Det andre tiltalepunktet handler om at Trump skal ha hindret etterforskningen, ved å sabotere Kongressens anmodninger om dokumentinnsyn og vitnemål.

Justiskomiteen: Trump truer sikkerhet og demokrati

– President Trump vil fortsette å true nasjonens sikkerhet, demokrati og grunnlovsbaserte samfunnsorden, hvis han får bli i embetet, heter det i rapporten.

Komiteen viser til at det ikke er første gang Trump prøver å overtale en fremmed makt til å gripe inn i et amerikansk valg og stiller seg i veien for etterforskningen, når han blir avslørt.

Grunnlovens fedre var ifølge CNN besatt av frykt for at fremmede makter skulle blande seg inn i amerikanske valg og få innflytelse på den innenrikspolitiske debatten i USA.

KLAR FOR JUL: President Donald Trump tenner juletreet i Washington DC 5. desember. Foto: AFP

Den ledende republikaneren i komiteen, Doug Collins, mener at demokratenes anklager om maktmisbruk er for vage til å danne grunnlag for riksrettstiltale.

Han viser også til at grunnlovsfedrene hadde til hensikt å skape brytninger mellom de tre statsmaktene som innbyrdes skal være uavhengige og utøve kontroll med hverandre.

– Det faktum at det eksisterer en konflikt her, er ikke det samme som at presidenten har begått en alvorlig forbrytelse eller forseelse, uttalte kongressrepresentant Collins.

Foreslår behandling 7. januar

Kommende onsdag kan Representantenes hus i plenum beslutte om det blir riksrettsbehandling i Senatet. I førstnevnte har Demokratene flertall. De foreslår at riksrettssaken starter 7. januar.

Demokratenes leder i Senatet Chuck Schumer foreslo søndag en tidsplan der hver side får presentert sitt syn, basert på opplegget for president Bill Clintons riksrettssak i 1999.

Clintons riksrettssak varte omkring fem uker.

Senator Schumer vil også kreve fremlagt dokumenter som Det hvite hus har holdt tilbake og vil be fire av presidentens fremste menn om å vitne.

Schumer ønsker blant annet at Senatet skal høre vitneforklaringer fra fungerende stabssjef Mick Mulvaney og tidligere sikkerhetsrådgiver John R. Bolton.

ANKLAGER: Leder for justiskomiteen i Representantenes hus, demokraten Jerrold Nadler, etter at han la frem riksrettsanklagene mot president Donald Trump. Foto: EPA

Full strid om riksrettens varighet

Flere republikanske senatorer ønsker en kort riksrettssak uten vitneførsel.

– Det beste for landet er å få det overstått, sa senator Lindsey Graham til CBS.

Den republikanske majoritetslederen i Senatet Mitch McConnell er enig – og blir fordømt av demokratenes leder av etterretningskomiteen.

– Det er flere fellende bevis å oppdrive, men de vil ikke at folket skal se dem, og det mener jeg er skammelig, sier kongressrepresentant Adam Schiff til ABC.

Trump: Bløff og heksejakt

Trump har sagt at han ikke har noe imot en lengre rettssak med vitneførsel, fordi han ønsker å se varsleren som i august utløste etterforskningen mot ham.

Presidenten selv mener hva han kaller «riksrettsbløffen» bare er en fortsettelse av heksejakten som han mener demokratene har drevet mot ham i tre år.

Han avviser at han opptrådte kritikkverdig i telefonsamtalen med Ukrainas president.

Republikanerne mener at demokratene ikke har klart å bevise at presidenten brøt loven under sin omstridte samtale med den ukrainske presidenten.

De mener at Trump var i sin fulle rett til å holde tilbake 400 millioner dollar i amerikansk militær støtte, angivelig fordi han var urolig for korrupsjon i Ukraina.

Demokratene viser til at Trump ikke nevnte slike bekymringer overfor Ukrainas president, men konkret ba om at hans politiske rival Joe Biden skulle etterforskes.

Fakta om riksrettsgranskingen 25. juli hadde USAs president Donald Trump en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj der han ba Ukraina etterforske demokraten Joe Biden og hans sønn Hunter, som har sittet i styret til et ukrainsk gasselskap. Noen dager tidligere hadde Trump stanset en utbetaling på 390 millioner dollar (nær 3,6 milliarder kroner) i militær bistand til Ukraina.

Kjernen i riksrettsgranskingen i USA er hvorvidt Trump brukte militærbistanden som brekkstang for å presse Ukraina til å etterforske mannen som kan bli hans motstander under presidentvalget neste år.

Innholdet i telefonsamtalen ble kjent i midten av september som følge av et internt varsel til generalinspektøren for de amerikanske etterretningstjenestene og påfølgende lekkasjer til pressen.

24. september kunngjorde demokraten Nancy Pelosi at det innledes en etterforskning i Representantenes hus som kan føre til at Trump blir stilt for riksrett. Kilder: NTB, AP, AFP, DPA og Reuters

Sverger at de vil opptre upartisk

Den republikanske majoritetslederen i Senatet Mitch McConnell sa i forrige uke at han vil rette seg etter råd fra Det hvite hus og samarbeide tett med presidentens advokater.

Det fikk demokrater til å hevde at McConnell vil være inhabil. De viser til at senatorene under ed skal sverge at de vil opptre upartisk under riksrettssaken.

– Men her har du majoritetslederen i Senatet, den reelle juryformannen, som sier at han vil arbeide hånd i hanske med forsvarsadvokaten. Det er i strid med eden, sa lederen for justiskomiteen, demokraten Jerrold Nadler, til ABC søndag.

Ifølge en meningsmåling fra Fox News ønsker 50 prosent av velgerne at Trump blir stilt for riksrett og fjernet fra Det hvite hus. 41 prosent er mot riksrett.

Fellende dom usannsynlig

I Senatet har republikanerne flertall, med 53 plasser mot demokratenes 47. En fellende dom mot Trump krever to tredjedels flertall og regnes som usannsynlig.

Ted Cruz er en av to republikanske senatorer som søndag sa at han allerede har bestemt seg for å stemme for full frikjennelse av Donald Trump.

– Dette er begynnelsen på slutten av rettsfarsen vi har sett i Representantenes hus, sa senatoren fra Texas til ABC.

Publisert: 16.12.19 kl. 17:31

Mer om