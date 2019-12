FORSVUNNET: Eirin Mikkelsen (43) har vært savnet siden julaften i Landskrona. Foto: Privat

Eirin Mikkelsen forsvunnet i Sverige

LANDSKRONA (VG) Norske Eirin Mikkelsen (43) har vært savnet siden julaften i Landskrona, kan være kidnappet, opplyser svensk politi.

– Omstendighetene rundt forsvinningen gjør at vi mistenker at det har skjedd noe kriminelt, skriver politiet i en pressemelding fredag formiddag.

Politiet sier de etterforsker saken som en kidnapping, men at dette kan komme til å endre seg.

– Hva er det som gjør at dere betegner det som en mulig kidnapping?

– Vi kan ikke utelukke at hun har forsvunnet mot sin vilje, men jeg kan ikke gå inn på detaljer, sier Katarina Rusin pressetalsperson for region syd i det svenske politiet til VG.

Fungerende kommunikasjonssjef Axel Wilhelm Due sier til VG at Kripos har bistått med å informere Mikkelsens pårørende som bor i Norge. Utover dette har Kripos foreløpig ingen rolle i saken.



















DYKKER: Den svenske kystvakten fortsatte med søk utover kvelden fredag.

Søker i vannet

I løpet av dagen skal dykkere søke ved kaien Skeppsbron i Landskrona, hvor 43-åringen sist ble observert i 22.00-tiden julaften.

Mikkelsen ble sett her sammen med en mann, men politiet har så langt ikke noen mistenkte i saken.

– Vi gjorde søk i vannet her i går, og vi gjør nye søk i dag. Det er per nå ingenting som tyder på at kvinnen er skadet, sier Rusin.

Pressetalsperson Ingrid Kvammen Ekker i UD sier til VG at utenrikstjenesten ikke er kjent med saken, og henviser til svenske politimyndigheter for videre spørsmål.

– Familien er veldig bekymret

Flere familiemedlemmer har reist til Sverige for å bistå i søket.

SØSTER: Ann-Louise Mikkelsen. Foto: Privat

– Familien er veldig bekymret. Det er et stort sjokk for oss alle sammen. Vi håper å finne henne i god behold, sier Mikkelsens søster Ann-Louise til VG.

Hun forteller videre at det er uvanlig at søsteren ikke har tatt kontakt når det har gått så lang tid.

Ønsker tips

Mikkelsen er ifølge politiet mellom 160–165 centimeter høy, og har langt, mørkt hår. Da hun forsvant var hun ikledd en grå strikkegenser og svarte jeans med hull på det ene benet.

– Vi jobber med innhenting av informasjon gjennom blant annet vitneavhør, skriver politiet i pressemeldingen.

De ber publikum om å ringe inn eventuelle tips og observasjoner på telefon 114 14.

Publisert: 27.12.19 kl. 11:15 Oppdatert: 27.12.19 kl. 22:20

