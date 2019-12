I OKTOBER: Her holder kong Harald tale under 75-årsmarkeringen for frigjøringen av Finnmark i oktober. Foto: Heiko Junge

Kong Harald er sykmeldt

Kongen er sykmeldt med en virusinfeksjon, men ifølge kronprins Haakon går det bra med hans far.

Oppdatert nå nettopp

Det var kommunikasjonssjef Guri Ofstad Varpe ved Det kongelige hoff som først bekreftet at kong Harald var syk.

Hun ville ikke svare på spørsmål om alvorlighetsgraden av sykdommen, men kort tid etter uttalte kronprins Haakon seg:

– Han er sykmeldt med en virusinfeksjon, men det går bra med ham. Vi har tro på at han skal være i gang i løpet av noen dager, svarte kronprinsen på spørsmål fra NRKs reporter, som møtte ham sammen med kronprinsesse Mette-Marit under et besøk på Drammen sykehus.

Kronprins Haakon sa også at det ikke ser ut til at kongen blir sykmeldt lenge. På spørsmål fra NRKs reporter om sykmeldingen vil få konsekvenser for julefeiringen, svarte kronprins Håkon:

– Jeg håper ikke det.

Kongen, som er 82 år gammel, deltok ikke i det ekstraordinære statsrådet på onsdag da Sylvi Listhaug og Terje Søviknes ble utnevnt til nye statsråder.

Fredag holdes ordinært statsråd , og da vil kronprinsen være til stede på Slottet sammen med regjeringen. Det var torsdag ettermiddag ikke kjent om kongen uteblir.

Julefeiringen

Kongeparet skal etter planen feire jul sammen med prinsesse Märtha Louise på Kongsseteren, som er deres private eiendom på Voksenkollen i Oslo.

De siste årene har kronprinsfamilien vekslet mellom å feire jul på Kongsseteren, Skaugum og familiens hytte i Uvdal i Buskerud, og i år blir det feiring på hytta.

Første juledag skal kongeparet etter planen være til stede under gudstjenesten i Holmenkollen kapell.

Guri Ofstad Varpe vil ikke uttale seg om det blir noen forandringer i kongefamiliens juleplaner.

PEPPERKAKESLOTT: Tidligere denne uken var kong Harald svært blid da kongefamilien presenterte en pepperkakeutgave av slottet. Her sammen med kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandria, kronprins Haakon, prins Sverre Magnus og dronning Sonja Foto: Lise Åserud

Helseutfordringer

I desember 2003 fikk kong Harald diagnosen kreft i urinblæren. 8. desember samme år ble kreftsvulsten fjernet i det som legene betegnet som en svært vellykket operasjon.

Etter operasjonen var kongen sykmeldt i flere måneder, og bare et knapt år etter friskmeldingen ble han igjen rammet av sykdom. Denne gangen var det en hjerteklaff som sviktet, og kongen måtte gjennom to store operasjoner på Rikshospitalet.

En fredag i november 2017 ble kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon, men var ute igjen mandagen etter i fin form, meldte Slottet.

Publisert: 19.12.19 kl. 15:33 Oppdatert: 19.12.19 kl. 15:43

Mer om

Flere artikler