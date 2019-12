VAR FORLOVER: Kåre Conradi (t.h) var Ari Behns forlover i 2002. Foto: Jon Eeg/SCANPIX

Minnes Ari Behn: – Ari har alltid vært en av mine aller næreste

Kåre Conradi (47) minnes sin gode venn Ari Behn som et nydelig menneske og er i sorg over at han nå er død.

Onsdag kveld ble det kjent at forfatteren Ari Behn har gått bort, 47 år gammel.

Skuespiller Kåre Conradi og Ari Behn har vært gode venner gjennom mange år. Conradi var også Behns forlover da han giftet seg med prinsesse Märtha Louise i 2002. Han er også fadder til Behn og prinsessens eldste datter.

Nå minnes han vennen med sorg.

– Dette er bare forferdelig vondt. Ari har alltid vært en av mine aller næreste, sier Conradi til VG og legger til:

– Hans godhet, hjertevarme, ømhet og forståelse for andre mennesker er bare noen av hans enormt mange gode egenskaper. Ari var så ufattelig generøs og åpen mot alle. Han var et nydelig menneske som Lene og jeg for alltid vil være så utrolig glad i. All vår kjærlighet går til barna og familien, som vi håper får ro i denne tunge tiden hvor man trenger å være sammen.

NÆRE VENNER: Unni Askeland og Ari Behn, her foran utstillingen AU som de åpnet sammen i Galleri Zink under Litteraturfestivalen på Lillehammer i 2011. Foto: Geir Olsen / Scanpix

Etter at dødsfallet ble kjent har en rekke personer som kjente Behn publisert minneord og kondolanser i sosiale medier.

Venninne og kunstnerkollega Unni Askeland skriver i et Facebook-innlegg at hun har mistet en av sine aller beste venner.

«En som holdt meg oppe, gav meg kjærlighet og lyste opp i livet mitt», skriver hun om Behn.

Hun takker ham i tillegg for alle fine øyeblikk og gode samtaler de har hatt sammen.

«Jeg minnes deg i tårer. Mine varmeste tanker til jentene og nærmeste familie», avslutter Askeland.

Også statsminister Erna Solberg kommer med sine kondolanser på Facebook.

– Tre barn har mistet sin pappa. Mange har mistet en venn. Jeg vil få uttrykke min dypeste medfølelse med Ari Behns familie og etterlatte i anledning hans tragiske bortgang. Mine tanker går til alle som var glad i ham, skriver hun og legger til:

– Trenger du hjelp? Ring en venn, et familiemedlem eller Mental helses hjelpetlf: 116 123. Ikke sitt alene. Ta vare på hverandre.



Rønneberg: – Det var en glede å kjenne deg

Programleder Harald Rønneberg utviklet et vennskap til prinsesse Märtha Louise under et opptak til TV-programmet «Senkveld» i 2004.

Rønneberg brakk armen da han red med prinsessen til det faste innslaget «Harald gjør ting han ikke kan».

I 2006 var Ari Behn gjest under program nummer 100 av «Senkveld», og i 2011 var han sammen med Märtha invitert til programlederens bryllup i Halden.

«Ubegripelig trist.. Det var en glede å kjenne deg, Ari. Våre tanker går til barna og resten av familien», skriver Rønneberg under et bilde av Behn på Instagram.

GJESTET «SENKVELD»: Her fra Ari Behns opptreden i «Senkveld» med Harald Rønneberg og Thommas Numme i 2006. Foto: Espen Braata

Takker familien for åpenheten

I et åpent Facebook-innlegg onsdag kveld, skrev Ap-politiker Trond Giske at han skulle ønske Behn selv forstod hvor god han var.

De to har vært nære venner i flere år, og fikk blant annet barn på samme dag. Behn var også gjest i Giskes 40-årslag i 2006.

Giskes ektefelle, programleder og forfatter Haddy Njie, takker familien for åpenheten rundt «en sorg som altfor ofte gjemmes bort. Og som nå føles umulig å bære».

«Jeg håper dere kjenner vår kjærlighet», skriver Njie på Instagram.

– Banet vei for annerledeshet

Under et bilde av seg selv og Behn, har forfatterkollega Unni Lindell plassert to hjerter, blant annet med hashtagene #vakkertmenneske» og #hedersmann.

Petter Stordalen beskriver Behn som «en kunstnersjel som ved sin blotte tilstedeværelse i offentligheten banet vei for annerledeshet, og gjorde rammene for livet og hvordan det kunne leves litt større for oss alle».

Stordalen trekker som mange andre frem Behns unike evne til å se andre. Han roser også familien for måten de har håndtert og kommunisert hans død på.

– Den vil for vil for alltid stå som et veiskille for hvordan man omtaler selvmord. Slik vil hans død ha en mening utover å være en tragedie. Mine tanker går til døtrene, familien og alle hans venner. Og til Ari, måtte han finne fred.

– Følelser forsterkes ved tragedier

Generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse, sier at det er mange som deler sorgen over et liv som er avsluttet.

Hun påpeker at det kommer mange kommentarer og ytringer når offentlige personer tar sitt eget liv. Samtidig understreker hun at deres familier og nærmeste har like stort behov for omsorg, respektfulle kommentarer og meninger som andre.

– Det som naturlig skjer er at et stort omfang av andre som også har opplevd selvmord i egen familie eller vennegjeng blir minnet om sorgen. De som sliter selv, eller de som frykter for andre blir naturlig nok preget ekstra mye nå. Følelser forsterkes ved tragedier, og de som er offentlige når ut til mange, sier Gundersen.

Hun legger til at det i denne situasjonen er viktig å minne om at åpenhet redder liv, og at det er hjelp å få.

– Det finnes muligheter. Ta vare på håpet om bedring, kontakt en hjelpetelefon, snakk ned noen eller oppsøk fastlegen din ved behov.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.

Publisert: 26.12.19 kl. 10:41

