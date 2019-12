Kasper (15) filmet juleklassiker på tegnspråk: Vil inspirere andre til å lære

Hver søndag i desember har Kasper Aarud (15) lagt ut en video av adventssangen «Tenn lys» på Instagram.

– Det er et veldig fint språk – det er ikke så mange hørende som kan det, sier Kasper Aarud fra Larvik til VG.

I videoene han har lagt ut på Instagram, kan man se alle versene av «Tenn lys» på tegnespråk. Østlands-posten, som først skrev om saken, omtaler snuttene som kanskje det vakreste du kommer til å se i førjulstiden.

Til VG forteller Kasper at han fikk ideen til å lage filmene både fordi han vil inspirere andre til å lære tegnespråk, og for å vise frem hva tegnspråk faktisk er.

Synger i tegnespråk-kor

På julaften er Kasper hjemme, med moren Monica, faren Øyvind og søsteren Amalie. Alle i familien har lært seg noe tegnspråk, men Kasper forteller at han bruker stemmen mest hjemme. På skolen, der han går i en tilrettelagt klasse, bruker han tegnespråk.

– Jeg synger også i et tegnspråk-kor, forteller han.

Da han var liten, hørte han nesten ingenting. Han fikk høreapparat som fireåring, og senere operert inn digital hørsel (CI) på det ene øret. Men han synes det kjennes mest naturlig å uttrykke seg på tegnspråk.

Vil få tegnspråk som valgfag

At alle med ekstra behov skal få tilrettelagt undervisning, er en hjertesak for Kasper.

Når Nordisk barneforum arrangeres i København i januar, er han en av ti ungdommer som er valgt ut av Unicef for å representere Norge, og snakke om dette.

– Jeg håper at skoler kan få tegnspråk som valgfag, sier han.

Han forklarer at han mener at alle som har behov for en tilrettelegging skal få dette – uten å måtte kjempe for det.

– Mange hørselshemmede barn sliter med å få nok tilrettelegging på sin nærskole. Det gjelder blant annet store og støyete klasser, mangel på spesialundervisning og generell kompetanse om hørsel i skoleverket.

En annen ting han håper flere kan se viktigheten av, er å ha tegnspråktolk tilgjengelig på forskjellige arrangementer

– Det er vanskelig å få tak i tolk til ting som kultur og teater, sier han.

Moren Monica forteller at de har fått stor respons på Instagram-videoene, med hyggelige meldinger både på SMS og Facebook.

