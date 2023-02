Datatilsynet etter cyberangrepet mot SAS: − Personvernet er under press

Cyberangrepet mot SAS gjorde at kunder fikk tilgang på andre brukeres personopplysninger. Med høyt press for datainnbrudd mot norske virksomheter ber Datatilsynet enkeltpersoner om å være årvåken.

– Vi er i dialog med SAS, hvor vi prøver å forstå hvordan dette har skjedd, og hvordan det kan påvirke norske interesser. Det handler om støtte til deres håndtering, men også informasjonsbehov vi sitter med, sier underdirektør og nestleder i nasjonalt sikkerhetssenter, Gullik Gundersen, til VG.

Det skandinaviske flyselskapet SAS ble tirsdag utsatt for et cyberangrep. Det førte til at nettsidene og appen var nede i noen timer tirsdag ettermiddag og kveld.

Flere kunder opplevde i tillegg å bli logget inn på andre personers brukerkontoer, med tilgang til passasjerdata og de siste fire sifrene i kredittkortnumrene.

Like før klokken 14 onsdag forsikret SAS om at situasjonen var under kontroll og at det var trygt å bruke tjenestene deres igjen.

– Vi følger situasjonen og er obs på det som foregår, sier Gundersen.

FØLGER SITUASJONEN: Kommunikasjonsdirektør i SAS i Norge, Tonje Sund, sier selskapet nå jobber for å forhindre eventuelle nye angrep.

– Dette tar vi alvorlig

SAS oppgir at flere andre bedrifter og aktører ble rammet av angrepet, uten å ville konkretisere hvilke det dreier seg om.

– Vi jobber på spreng for å evaluere angrepet, og ikke minst forhindre eventuelle nye angrep, sier kommunikasjonssjef i SAS Norge, Tonje Sund, til VG.

SAS jobber nå med å informere kunder som ble berørt av angrepet, og har lagt ut info på egne nettsider.

– Dette tar vi alvorlig. Vi fortsetter å følge situasjonen nøye, sier kommunikasjonssjefen.

Personvern under press

Angrepet mot SAS er én av flere cyberangrep mot norske virksomheter den siste tiden, ifølge Janne Stang Dahl, kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet.

– Det foregår angrep hele tiden. Det har for eksempel vært angrep i flere kommuner nå nylig, som vi har registrert, sier hun til VG.

Hun viser til at det er mye «bevegelse» for tiden, og knytter det til urolige politiske forhold.

Slike angrep utgjør en trussel mot den enkeltes personvern, påpeker Dahl, og retter pekefinger mot offentlige og private virksomheters systemer for informasjonssikkerhet.

ADVARER: Janne Stang Dahl ber bedrifter ha robuste systemer for håndtering av publikums opplysninger.

– Personvernet er under press. Vi kan ikke få sagt det nok. Pass på å ha gode rutiner for hvordan du behandler kunders og publikums opplysninger. Det er sårbart, sier kommunikasjonsdirektøren i Datatilsynet.

– Hva kan vi som enkeltpersoner gjøre for å verne om våre personlige opplysninger?

– Det man bør se etter når man deler opplysninger om seg selv, er hva de skal brukes til, sier Dahl og peker på at alle nettsteder plikter å ha en personvernerklæring som sier hvordan personopplysningene om deg brukes.

– Skal man altså begynne å LESE personvernerklæringer?

– Ja, rådet er at man ser gjennom disse. Men virksomheter plikter å si på en enkel måte hvordan personopplysninger om deg brukes, lagres og deles. Det viktige er at de behandles og brukes på en forsvarlig måte.