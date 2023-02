BESTEVENNER: Jakob Thomassen møter VG sammen med sin trofaste følgesvenn Pyro (10 og et halvt), en nyklipt bichon frisè med hanekam. Hunden viser stolt frem en ny ball.

Kroken på døren for nye rusinstitusjoner: − Altfor rask avgjørelse

GJERSTAD (VG) Jakob Thomassen (40) mener at oppholdet på Holmen Gård reddet livet hans. Nå blir behandleren hans permittert, og om få måneder kan institusjonen lukke dørene for godt.

For knapt to uker siden kom beskjeden de ansatte ved Vitalis Kragerø fryktet: Den private rus- og psykiatriinstitusjonen legger ned fra 1. juni. Det betyr at 46 døgnplasser forsvinner og rundt 50 personer mister jobben.

Årsaken er at ordningen «Fritt behandlingsvalg» avvikles. Ordningen lot blant annet ruspasienter velge fritt blant forhåndsgodkjente behandlingssteder.

– Folk kommer til å stryke med på grunn av dette. De mener at de har plasser andre steder og at alt er klart. De har tatt en altfor rask avgjørelse, sier den frustrerte pasienten Jakob Thomassen (40) fra Oslo til VG.

Den tidligere kokken har vært innlagt i 15 måneder på søsterinstitusjonen Vitalis Holmen Gård i Gjerstad i Agder.

Bare i Helse Sør-Øst forsvinner det i løpet av året 200 døgnplasser innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) når ordningen avvikles.

Vangseter, Mestringshusene, Valdresklinikken og Guts varsler alle avvikling av sine døgnplasser, opplyser NHO Geneo.

I tillegg kan 110 døgnplasser forsvinne i Vestland, skriver rus.no

Og hos Modum Bad i Viken forsvinner 3000 liggedøgn, skriver NRK

– Regjeringen sier at rus og psykiatri skal prioriteres. Samtidig gjør de dette som raserer gode tilbud, sier spesialsykepleier Thomas Frantzen ved Vitalis Holmen Gård oppgitt.

– Det jeg trengte

Thomassens behandler blir permittert den 1. mars. Det forstår pasienten ingenting av.

– Det er sykt. Satt på spissen, så har oppholdet reddet livet mitt, sier Thomassen.

Han sier at poliklinisk behandling ikke fungerte for ham.

– Når det var ferdig så var det jo bare å stikke hjem og fortsette å drikke. Dealeren min var Kiwi. Det er ikke hundre meter en gang fra døren mi.

Thomassen måtte bort fra Oslo, men ville ha med seg hunden Pyro (10 og et halvt). Han sier at det har vært viktig å være med å forme sin egen behandling.

– Noe av det jeg fryktet mest i livet var at jeg måtte bo på landet en gang. Men det var 100 prosent det jeg trengte, sier han.

Regjeringens overgangsordning lar pasienter fullføre behandlingsløpene sine de neste 12 månedene. Men flere av institusjonene må legge ned underveis, fordi de har for få pasienter til å drive.

Da rekker de heller ikke å være med på anbudene som trolig kommer i høst, med virkning fra 2025.

Thomassen skal etter planen skrives ut i mai. VG har snakket med flere pasienter som nå er bekymret for å bytte sted halvveis i behandlingsløpet og ventetidene på nye plasser.

– Hvordan ville det vært hvis du i tillegg måtte ha byttet behandlingssted igjen?

– Hvis jeg hadde fått beskjed om det i dag, så hadde det ødelagt absolutt alt. Det er ingen tvil. Du blir kastet av grunn, rett og slett, sier han.

Info Ventetider lokalt Sykehuset i Telemark har nylig opplyst at det etter en kartlegging er 45 ledige døgnplasser i Helse Sør-Øst, ca. 4 prosent av totalkapasiteten på døgnplasser. Ved utgangen av januar var det i Vestfold og Telemark ventetider på 175 dager på Borgestadklinikken, 196 dager på Tyrilisenteret og 77 dager på Samtun, ifølge Helse-Norge. Vis mer

– Kan bety mye

Holmen Gård er i en særstilling fordi de ligger i Agder, der Helse Sør-Øst har lyst ut et anbud på 30 døgnplasser. Uten anbudet hadde Agder gått fra 76 døgnplasser til null.

Nå kjemper de ansatte en desperat kamp natt og dag for å overleve. Fristen på å levere anbudet var på onsdag.

– Hvis vi ikke vinner anbudet er det over og ut. Da er det ikke noe grunnlag for å opprettholde driften lenger, sier Frantzen.

Han sitter i en arbeidsgruppe sammen med Hogstad-Erikstein. Sammen viser de frem noe av tilbudet når VG kommer til gårds.

Hesteterapeut Eli Alice Wiik (32) står ute på et snødekt jorde sammen med hestene Blesen og Elda.

Frantzen sier at de nye tilbudene som nå forsvinner er preget av mangfold og bredde. Et av de mange tilbudene på Holmen Gård er hesteterapi.

– Det handler mye om det å knytte bånd, jobbe med grensesetting, prøve å lære et godt samarbeid og mestring med å håndtere et så stort dyr, sier hesteterapeut Eli Alice Wiik (32) engasjert.

Hun sier at det i tillegg til fysisk mestring handler om å skape og få tillit.

– Det kan bety mye for folk som har vært svikta og har lite tro på seg selv, sier hun.

Hogstad-Erikstein sier at de setter sammen terapiopplegg i tett samarbeid med pasientene. De tilbyr blant annet kunstterapi og trening, i tillegg til tradisjonell samtaleterapi og gruppeterapi.

– Hvordan kan dere dokumentere at disse metodene gir effekt?

– Vi bruker anerkjente metoder som er utviklet gjennom forskning, sier han.

Frantzen mener at regjeringen nå legger ned nyskapende tilbud, mens de beholder flere tilbud pasientene ikke ønsker.

– Under hele denne prosessen refereres det til «ledig kapasitet» hos Helse Sør-Øst og de andre helseforetakene. Det blir for oss helt åpenbart at enkelte tilbydere ikke kan levere et tilbud som treffer målgruppen godt nok, sier Frantzen.

Helsedepartementet: Forsvarlig

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet forsvarer avviklingen av fritt behandlingsvalg, og sier både de private leverandørene av tjenester og de offentlige sykehusene har ansvar for å få til en god overgang for pasientene når et tilbud legges ned, slik at de får nødvendig helsehjelp.

– De regionale helseforetakene har fått tydelig krav om at de må følge dette opp, skriver Bekeng i en e-post til VG.

Han avviser at tilbudet til dem som sliter med rus og psykiatri raseres.

– Pasientene vil fremdeles ha en rekke tilbud å velge mellom, både i offentlige institusjoner og ved private behandlingssteder med avtale med et helseforetak. Pasientene kan fortsatt velge tilbud utenfor egen helseregion, skriver Bekeng.

Foretaket: Ledig kapasitet

I Helse Sør-Øst lover man å sørge for at pasienter som må bytte behandlingssted, skal ivaretas på en god måte, og at man skal følge utviklingen nøye. Det skal ikke stå på kapasiteten, svarer konserndirektør Mona Stensby til VG.

Hun viser til at foretaket har avtale med 22 private virksomheter innen rusbehandling i dag.

– Det er i dag betydelig ledig behandlingskapasitet hos flere av disse på grunn av manglende innsøking, skriver Stensby i en e-post.

En årsak er at mange pasienter har foretrukket behandlerne som har blitt tilbudt under fritt behandlingsvalg (FBV).

– Helseforetakene har fått i oppdrag å bidra til at pasienter som ikke kan ferdigbehandles på FBV-institusjonene prioriteres slik at de ikke faller ut av behandling, skriver Stensby.

Hun opplyser også at helseforetakene i Helse Sør-Øst så langt ikke har fått noen henvendelser fra FBV-virksomheter om å ferdigbehandle deres pasienter.