En til sykehus etter voldshendelse i Oslo

Politiet har kontroll på to mistenkte gjerningspersoner etter hendelsen.

Politiet rykket søndag morgen til Prinsdalen i Søndre Nordstrand etter at en mann i 20-årene ringte inn og forklarte at han var knivstukket. Ifølge politiet har han skader som er forenelig med en skarp gjenstand.

– Fornærmede ringte oss og sa han var stukket i hånden og hodet med en stor kniv. Vi fikk kontakt med fornærmede som var alene. Han har selv fortalt at det er en kniv, men det er ikke gjort funn av noe våpen. Det har skjedd utendørs. Han ble kjørt til sykehus, men er ikke livstruende skadet, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til VG.







Politiet har kontroll på to jevnaldrende menn, som de mistenker er gjerningspersonene.

– Bakgrunnen for hendelsen har vi ikke noe konkret på, utover at det fremstår som at de har en slags relasjon. Det fremstår ikke som at det er tilfeldig, sier Pedersen.

Hendelsen skjedde utendørs.

– Det antas å ha skjedd like ved Prinsdal skole, sier Pedersen.