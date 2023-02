GÅR PÅ BARRIKADENE: Leder Jørn Eggum i Fellesforbundet og leder Mette Nord i Fagforbundet gjør det tindrende klart at landets arbeidstagere ikke skal tape lønnskampen i år.

LO truer med streik: − Det blir en tøff vår

Lederne i de to største og mektigste forbundene i LO tar et generaloppgjør med lederlønnsgalopp og truer med streik, fordi deres medlemmer i fjor ble de store lønnstaperne.

– Det er perverst og skammelig, sier leder Jørn Eggum i Fellesforbundet om lederlønnsvekst i fjor på 21,3 prosent.

Han varsler at lønnskravet i vår kan bli mellom 4,8 og 5,4 prosent, som både vil gi økt reallønn reallønn Økt reallønn betyr at lønnen din stiger mer enn prisene.og sørge for at bedriftene ikke taper konkurranseevne konkurranseevneKonkurranseevne er et mål for hvor god evne næringslivet i et land har til å selge sine produkter i konkurranse med bedrifter i andre land. Kilde: Store norske leksikon mot utlandet.

Leder Mette Nord er så sint at hun advarer om at det faktisk kan bli streik i vår.

Vi treffer de to utenfor LO-bastionen på Youngstorget i Oslo mandag, etter at Det tekniske beregningsutvalget (TBU), som lager statistikken før lønnsoppgjørene, la frem sine tall mandag.

UT PÅ GLATTA: Nord og Eggum traff VG i slapseføre på på Youngstorget mandag.

– Traff blink

Og etter at leder Stein Lier-Hansen i NHOs største forening, Norsk Industri, sa til VG at det i år ligger an til en reallønnsnedgang.

– Vi traff blink med frontfagsoppgjøret i fjor hvor industriarbeiderne i industrioverenskomsten fikk 3,7 prosent, det samme som rammen vi ble enige om i fjoråret oppgjør. Det skulle gitt en reallønnsvekst, men når tallene fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU) i fjor bommet med 2,5 prosent, så endte det med reallønnsnedgang for de fleste, sier Eggum innledningsvis.

Frontfag betyr at utvalgte bransjer i norsk industri, som konkurrerer med utlandet: Det de får tåler Norge uten at konkurransen med bedrifter i utlandet blir svekket.

TBU anslo i fjor at lønnsveksten i 2022 skulle ende på 3,3 prosent, som gjorde at Eggum etter oppgjøret i fjor var fornøyd, fordi den fremforhandlede rammen på 3,7 prosent, skulle gi en pen reallønnsvekst på 0,4 prosentpoeng.

– Kjipt

Men prisene skjøt i været og endte i stedet på 5,8 prosent, viste tallene som TBU la frem mandag – altså milevis unna de 3,3 prosentene som partene i oppgjøret måtte legge til grunn da de forhandlet og meglet i fjor vår.

Selv om industriarbeideren og kommunene holdt seg til rammen på 3,7, var det andre grupper som stakk fra. Spesielt ledere og toppsjefer i privat sektor.

– Det er kjipt at store lojale grupper i industrien og kommunene blir sittende igjen som taperne, bare fordi at Norsk Industri ikke greier å holde styr på funksjonærene og sjefene. Det har blant annet fått bonuser som arbeidstagerne kan se langt etter.

Han legger til:

– Industriarbeiderne, funksjonærene og lederne og står sammen om å skape verdiene. Da er er det meningsløs at noen får bonuser, men andre viser moderasjon.

Eggum blir først fly forbanna når han refererer til hva som står i TBU-rapporten om toppsjefene.

OPPGITT OG SINT: Jørn Eggum legger lite mellom når han prater om moderasjonen deres medlemmer har vært med på, satt opp imot topplederne.

– Administrerende direktører i privat sektor har hentet ut et sted mellom 6,9 og 21,3 prosent i lønnsøkning. Det er perverst og skammelig. Lederlønningene må det tas kontroll over. Dette går ikke.

Han peker spesielt på oljeselskapenes virksomhet på sokkelen. I 2021 gikk de ned i lønn, med 1,9 prosent, men i 2022 steg lønnen med 21,3 prosent i snitt for 220 heltidsansatte administrerende direktører i bransjer knyttet til «utvinning av råolje og naturgass, inkludert tjenesteyting».

De toppsjefene tjener nå 3,2 millioner kroner i snitt. Kvinneandelen er 13,3 prosent, i følge TBU.

– Bare tull

I industrien fikk 3100 toppsjefer 9,6 prosent lønnsløft i snitt, opp til 1,38 millioner kroner. (12,4 prosent av dem er kvinner)

– Det er særdeles skuffende. Min oppfordring til Stein Lier-Hansen er at han må slutte å snakke om reallønnsnedgang for industriarbeidere og i stedet stramme inn på de syke økningene i lederlønningene.

– Lier-Hansen sier at med anslått prisvekst på 4,8, som vil tillegget trolig ligge rundt 4,5 prosent, altså en reallønnsnedgang?

– Det er bare tull. Prisveksten i de landene vi konkurrerer med er nå anslått til 5,4 prosent. Det betyr at vi kan øke konkurranseevnen vår mot utlandet, samtidig som vi får en reallønnsvekst mellom 4,8 prosent og 5,4 prosent. Det er et handlingsrom der som både gir økt konkurranseevne og økt kjøpekraft.

– Jævlig vanskelig

Han legger til:

– Hvis arbeidsgiverne står på 4,5 så vil det bli jævlig vanskelige forhandlinger. Det blir en tøff vår, hvis de står bastant på det.

Lederen i LOs største forbund, Mette Nord, i Fagforbundet er veldig enig.

– Det Lier-Hansen sier er skammelig, sier Nord og viser til hans uttalelser om at det kan ligge an til en reallønnsnedgang også i år - og hans uttalelse om at det ikke er «en naturlov» for dem at folk skal øke kjøpekraften.

– Mange av våre grupper har hatt redusert reallønn i flere år, så tillater han seg å si noe slikt, sier Nord.

Hun er helt enig med Eggum i at resultatet av oppgjøret bør ligge i handlingsrommet mellom 4,8 og 5,4 prosent tillegg i år.

SINT: Mette Nord er kraftig provosert at lederlønningene har stukket fra, mens arbeidstakere opplever kraftig reallønnstap.

– Lier-Hansen maner år etter år til moderasjon. Og så ser vi at hans ledere i oljen og industrien stikker av med bonus og lønninger som andre kan drømme om.

– Dere krever reallønnsvekst?

– Med den tallbasen vi ser nå, og den store reallønnsnedgangen folk flest opplevde i fjor, så er det et handlingsrom der som det er mulig å utnytte.

– Står de på 4,5 tror du det blir streik?

HÆRFØRER: Mette Nord leder en hær av over 400.000 kommunalt ansatte, som holdt seg til lønnsrammen på 3,7 prosent i fjor.

– Det er et virkemiddel vi helst ikke vil bruke, men i år vil jeg ikke utelukke det. Vi er alltid forberedt på å streike og er det nødvendig så er det nødvendig. Vi finner oss ikke i at sjefene stikker av, mens arbeidstagerne i Norge er lojale – og opplever at det i fjor førte til en kraftig reallønnsnedgang.