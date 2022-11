FÅR HJELP TIL MAT: Oleg Leschinskyi (51) og Vira Leschinka (56) henter matkasse hos den frivillige organisasjonen KIL Fond Bergen Omegn hver fredag. På trappen daglig leder Monika Schelander (t.h.) og frivillig Nina Pettersen.

Flyktet fra sønderbombet by: Nå henter de mat hver fredag

BERGEN (VG) Hjemme i Mariupol eide Oleg Leschinskyi (51) en populær delikatessebutikk ved siden av jobben som sjømann. I dag er han og familien flyktninger i Norge og avhengig av mathjelp for få endene til å møtes.

Hver fredag kommer Oleg og kona Vira Leschinka (56) til et bedehus i Mathopen i Bergen. Hos den frivillige organisasjonen KIL Fond får de utlevert en matkasse som skal hjelpe dem gjennom den kommende uken.

Her kan de også hente klær og andre livsnødvendigheter - slik nesten to hundre andre vanskeligstilte familier i Bergensområdet nå gjør.

– Vi hadde aldri klart oss uten denne hjelpen, sier 51-åringen til VG.

Ekteparet kom til Norge i begynnelsen av april sammen med sønnen Anzhei (13), Viras voksne datter Oksana Zihareva (35) og hennes sønn Saveliy (2).

De flyktet i bil tre uker etter at russiske tanks rullet inn i gatene 25. februar, på invasjonens andre dag.

– Det ble bombet natt og dag. Vi hadde et nedslag i nærheten og kunne kjenne hele blokken riste. Da tenkte jeg at våre siste minutter var kommet, sier Oleg.

Det var i Mariupol russerne bombet et barnesykehus. Det var her russiske fly bombet byens teater. Og det var her okkupantene kjempet i flere uker for å få kontroll over et av landets største jern- og stålverk, Azovstal.

Ifølge lokale myndigheter er 80 prosent av bygningene i byen nå ødelagt. Mariupol er blitt omtalt som «helvete på jord».

– Mariupol er fullstendig rasert, sier ekteparet.

TRENGER HJELP: Stadig flere trenger hjelp til mat, sier daglig leder Monika Schelander (t.v.) i den private hjelpeorganisasjonen KIL Fond i Bergen Omegn.

I dag er blokken der Oleg, Vira og sønnen bodde i en leilighet i åttende etasje utbombet og fullstendig ødelagt. Oleg eide også en annen leilighet i byen, der Viras datter fra et tidligere forhold – og hennes sønn – bodde.

– Den leiligheten er overtatt av russerne. For en tid tilbake fikk jeg tilsendt et bilde av inngangsdøren. Der var det malt en stor «Z».

For et par år siden realiserte Oleg drømmen om å starte delikatessebutikk i Mariupol, for å selge kjøtt, pølser og ost til kvalitetsbevisste kunder.

– Jeg sparte i syv år for å skaffe nok penger. Nå er alt tapt.

LYKKELIGE DAGER: Oleg Leschinskyi (51) og Vira Leschinka (56) med Viras voksne datter Oksana Zihareva (35) og hennes sønn Saveliy (2).

Vira drev skobutikk i Mariupol da de måtte flykte. Butikken finnes ikke lenger, men hun prøver nå å finne seg nytt arbeid i Norge.

Oleg og kona forsøkte å flykte fra Mariupol allerede dagen etter at russiske styrker startet angrepene mot byen, men måtte snu etter en kort kjøretur.

Et granatnedslag i nærheten førte til at taket på Olegs bil – en solid firehjulstrekker – ble fullstendig ødelagt da de forsøkte å komme seg ut av byen.

– Jeg tror bilen reddet livene våre den dagen, sier Oleg ettertenksomt.

TRISTE: Oleg Leschinskyi (51) og Vira Leschinka (56) har mistet alt de hadde hjemme i Mariupol.

De neste tre ukene måtte familien søke tilflukt i krypkjelleren i blokken. Under opphold i kampene laget de mat over åpen ild ute på gaten.

– Det var tre forferdelige uker. Vi hadde ikke vann, ikke strøm og lite mat. Og det var vinter og kaldt.

En dag flyalarmen gikk og Oleg skulle løpe ned trappen, falt han og pådro seg et beinbrudd i høyre legg.

– Jeg brakk også flere ribben, sier Oleg, mens han viser frem røntgenbildene på mobiltelefonen sin.

KLAR FOR VINTEREN: Oleg Leschinskyi (51) hentet en brukt stråleovn hos den frivillige hjelpesentralen i Loddefjord.

Under et opphold i kampene 14. mars gjorde familien et nytt forsøk på å komme seg ut av Mariupol, ble de stoppet på en russisk kontrollpost, forteller Oleg.

– Soldatene spurte hvor vi skulle, og vi måtte si vi skulle til Russland, for noe annet tillot de ikke. Jeg ble sjekket for tatoveringer, og de saumfarte bilen for å se om vi hadde våpen med oss.

Bilturen gikk over grensen til Russland, videre til Belarus og så til Litauen.

HJEMME I MARIUPOL: Oleg Leschinskyi (51) og Vira Leschinka (56) har invitert gode venner på middagsbesøk i leiligheten hjemme i Mariupol.

På veien så de fryktelige scener, forteller Oleg:

– Det var folk som satt døde i utbrente biler og lik som lå i veikanten.

Fra Litauen tok Olegs datter Oksana (35) fly til Norge, sammen med sønnen Saveliy. Olegs og Viras sønn Anzhei på 13 ble med Oksane, mens Vira og Oleg kjørte bil resten av veien til Norge, via Sverige.

Info Dette får de i støtte For flyktninger fra Ukraina som bor privat i kommunene, betaler UDI et månedlig tilskudd til kommunen på 16.105 kroner per person. Dette skal dekke personenes økonomiske ytelser til livsopphold og boutgifter. Kommunene kan velge selv hvordan de skal fordele disse midlene. I noen tilfeller forholder de seg til eksisterende nasjonale satser fra NAV, men i andre tilfeller etablerer de egne satser. Flyktninger med midlertidig kollektiv beskyttelse som deltar på det såkalte introduksjonsprogrammet får stønad som utbetales fra kommunen. For de som deltar på fulltid tilsvarer stønaden to ganger folketrygdens beløp, rundt 220.000 kroner per år. Det må betales skatt av stønaden. Introduksjonsprogrammet kan vare i inntil to år. Flyktninger i en nødssituasjon, kan få hjelp fra NAV. (Kilder: UDI, IMDI, NAV) Vis mer

Etter to uker på flukt var de fremme i Norge 2. april.

De fikk nesten ikke med seg noe.

– Vi mistet alt. Vira måtte forlate jobben og vi mistet to leiligheter og matbutikken.

MATBUTIKKEN: Oleg Leschinskyi (51) sparte i mange år for å kunne realisere drømmen om å åpne delikatessebutikk i Mariupol.

At valget falt på Norge var ikke tilfeldig. Oleg er utdannet ingeniør og har i 15 år jobbet som sjømann på et norskeid cargoskip.

– Jeg ringte sjefen min i rederiet. Han sa vi måtte komme hit, og at han skulle hjelpe oss. Det var han som leide et hus til oss i Øygarden, sier Oleg.

BRAKK LEGGEN: Oleg Leschinskyi (51) viser frem et røntgenbilde av beinbruddet han pådro seg hjemme i Mariupol.

Etter den dramatiske flukten fra Mariupol er Oleg tilbake i jobben på det norske lasteskipet. Fire uker på, og fire uker av.

Han ser frem til å få stabil inntekt, for å bli mindre avhengig av hjelp og støtte. Oleg innser at han slik sett er i en privilegert situasjon i forhold til mange andre.

– Jeg ønsker å tjene penger og betale skatt og bidra til samfunnet.

Oleg og familien flyttet først til Øygarden utenfor Bergen.

RUSSISK KONTROLL: En russisk soldat patruljerer i en gate i Mariupol 12. april i år.

I dag bor de i en kjellerleilighet på Sotra, nærmere Bergen.

– Jeg er veldig takknemlig for hjelpen vi har fått i Norge. Alle har vært så vennlige og tatt oss godt imot. I Øygarden samlet folk inn penger til oss. Det var rørende å se all omsorgen.

Selv om familien får økonomisk støtte fra kommunen, er det fortsatt veldig vanskelig å klare seg økonomisk, sier de. Den voldsomme økningen i levekostnader det siste året har ikke gjort situasjonen bedre.

– Vi fikk ikke noe med oss fra Ukraina, så vi har hatt behov for å skaffe oss det meste, sier han.

NYTT LIV: Oleg Leschinskyi (51) og Vira Leschinka (56) og sønnen Anzhei (13) fotografert i Bergen.

Sønnen Anchei var sterkt preget av opplevelsene da familien kom til Norge, men har funnet seg godt til rette i sitt nye miljø. I Ukraina drev han med turn og kickboksing, på Sotra er han begynt å spille fotball i den lokale klubben.

– Anchei er bare 13 år, men har fått grå hår på hodet. Han har opplevd ting et barn ikke skal oppleve. Men her har han fått mange venner, og nå er han glad igjen, sier Oleg.

BÅLKOS: Oleg Leschinskyi (51) og Vira Leschinka (56) har fått flere gode venner i Norge. Her er det bålkos på kaia i Øygarden, sammen med Hilde Christensen (47) og Jonas Jasulaitis (46).

Vira går på norskkurs, samtidig som hun leter etter en jobb. Familien ønsker ikke å dra tilbake til hjemlandet, og satser på å skape seg en fremtid i Norge.

– Vi levde et lykkelig liv i Mariupol. Der hadde vi alt, og livet var godt. Nå er alt ødelagt. Det er ingenting å komme tilbake til. Men vi er i live, og prøver å glemme alt det forferdelige som har skjedd.

Daglig leder i KIL Fond Bergen Omegn, Monika Schelander, sier mange flyktningfamilier ikke klarer seg på støtten de får fra myndighetene.

– Satsene er for lave, sier Schelander.

Hos organisasjonen i Loddefjord hjelper de nå rundt 190 familier med mat hver uke. Blant disse er rundt ti ukrainske flyktningfamilier.

– Pågangen er sterkt økende, og vi har nå utvidet fra to til tre åpningsdager i uken, sier hun.

STORT UTVALG: Monika Schelander er daglig leder i den frivillige organisasjonen KIL Fond Bergen Omegn.

I tillegg til mat, kan vanskeligstilte hente andre ting de trenger i hverdagen i bedehuset.

– Vi hjelper folk med klær, sko, inventar, sengetøy, håndklær, bursdager, barnevogner, bleier, dyner, puter og andre ting de trenger til huset. De får skolesekker til barna, og til og med sykler om vi har hatt dette inne.

– Vi hjelper egentlig med alt, utenom store møbler.

Schelander sier at de ukrainske flyktningene i mange tilfeller har mistet alt de hadde.

– De måtte dra fra jobb, bolig og personlige eiendeler. De trenger alt når de kommer til Norge.