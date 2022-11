ETTERFORSKER: Krimteknikere var på stedet samme natt hendelsen fant sted.

Fire menn siktet for overgep i busskur

Politiet rykket natt til søndag ut til et busskur i Vesterålen. Tirsdag gikk de til pågripelser.

– De fire er alle siktet for seksuelt overgrep. Mennene er i 20-årene og har tilhørighet i Nordland, forteller politistasjonssjef Bjørn Følstad Larsen til VG.

Han sier at de ble pågrepet fra formiddagen av tirsdag.

– Det skal ikke være noen relasjon mellom de pågrepne og fornærmede, så langt etterforskningen har avdekket, sier han.

Politiet har påbegynt avhør av de siktede, og vil vurdere om disse skal fremstilles for varetektsfengsling.

SPORSIKRING: Krimteknikere fra politiet på plass i Vesterålen.

– Det blir vurdert fortløpende. Vi har ingen detaljer om hva som har blitt sagt i avhør, ei heller hvordan de stiller seg til siktelsen, sier Følstad Larsen til VG.

Den fornærmede i saken er voksen og anmeldte selv. Vedkommende ble avhørt tirsdag, ifølge politiet.

– Politiet er kjent med at det verserer mange rykter og bilder på sosiale medier om hva som har skjedd og hvem som har vært involvert. Slike rykter kan være skadende for de som blir omtalt, og politiet ber om at man unngår å spre rykter og bilder, sier Følstad Larsen.

Han vil videre takke dem som har kommet med tips i saken.

– Vi har fått en god del tips, og de vi ønsker å følge opp tar vi kontat med folk. Det er veldig bra at vi får tips, sier politistasjonssjefen.