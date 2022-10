KRITISERES: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Ap) får sterk kritikk fra Ålesund.

Raste mot regjeringen: Stemte ja til oppdelings-trussel

ÅLESUND (VG) Ålesund ber regjeringen bla opp for «skilsmissen» med Haram – og krever at det skjer før årsskiftet. Hvis det ikke skjer, mener de Stortinget bør stoppe oppdelingen.

Sinte og skuffede Ålesunds-politikere marsjerte torsdag ettermiddag i tur og orden på talerstolen for å angripe regjeringen og Senterpartiet.

Senterpartiets lokale Haram-profil, Lisa Alvestad, fikk føle størsteparten av vreden rettet mot partiet.

– Denne uroen blir skapt av dere politikere, som fra første øyeblikk har tvilt på regjeringen og regjeringen har svart gjentatte ganger, svarte Alvestad fra den trauste talerstolen i Ålesund bystyresal.

En av hennes støttespillere, var overrasket over stemningen:

– Jeg har sjelden sett så mange sinte folk på en gang, sier Ap-politiker Emil Korsnes fra gamle Haram kommune.

Info Dette er saken Ålesund kommune sier at skilsmissen med Haram kommune kommer til å koste 237 millioner kroner. Regjeringen har foreløpig bare satt av 200 millioner til å dele opp Ålesund og tre fylker. Ålesunds-ordfører Eva Vinje Aurdal kaller regjeringens forslag et «svik». Torsdag stemte kommunestyret over et forslag om å be om at alle kostnader dekkes – og at de vil be Stortinget stoppe delingen av Ålesund og Haram, hvis dette ikke skjer. Vis mer

TALTE ÅLESUND IMOT: Harams fremste forkjemper, Sps Lisa Alvestad, pådro seg nesten ti replikker fra sinte og skuffede Ålesunds-politikere.

Stort flertall

Ålesund kommune har allerede blitt overkjørt to ganger i kommunesaken: de ble først tvangssammenslått med Haram – og Stortinget overkjørte i 2022 kommunestyrets eget forslag til nye kommunegrenser.

Ålesund sier at det vil koste 237 millioner kroner å dele kommunen. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har foreløpig bare satt av 200 millioner i statsbudsjettet til å dele opp Ålesund og tre fylker, men sier det kan komme mer.

Konklusjonen torsdag var krystallklar:

Et stort flertall stemte ja til at regjeringen må garantere at de vil dekke alle kostnader til kommunedelingen. Hvis det ikke skjer, vil de be Stortinget om å stoppe oppløsningen av Ålesund og Haram.

De krever at garantien kommer før årsskifte, slik at de får laget sitt eget budsjett.

Bare Senterpartiets 11 og Rødt ene representant stemte mot.

HØRER PÅ: Kommunedirektør Jan Steven Hasseldal og Ap-ordfører Eva Vinje Aurdal hører på Lisa Alvestads innlegg.

– Ruinere oss

Høyres ordførerkandidat Monica Molvær var blant dem som var klar i talen i sin protest mot regjeringen:

– Nå har de tenkt å ruinere oss og stikke fra regningen, sier Molvær.

Striden med regjeringen står om «nødvendige kostnader» til kommuneoppdeling.

Ålesund er allerede et dypt økonomisk uføre. Uavhengig av om de får dekket regningen for kommuneoppsplitting har kommunen varslet at det skal kuttes 100 stillinger i helse og 70 stillinger i oppvekst.

Til VG sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum torsdag morgen at regjeringen må se søknaden, før de kan vurdere hvor mye de skal betale.

– Vi skal dekke dem på sunnmørsk vis, nøkternt og nedpå. Ikke dekadent og på dyrest mulig måte, sa han.

Til VG sa Ap-ordfører Eva Vinje Aurdal at det var et «svik» fra regjeringen.

Sps Lisa Alvestad reagerer sterkt:

– Vi har ikke sendt inn en søknad enda, statsbudsjettet er ikke vedtatt enda, både finansministeren og kommunalministeren sier fortsatt at de skal dekke alle nødvendige kostnader. Jeg synes det er litt å ta sorgene på forskudd å si at det er et svik nå, som ordføreren gjør, sier Alvestad til VG.

PROTESTERTE: Gruppeleder Geir Ove Leite (Ap) og avtroppende fylkessekretær Svein-Rune Johannesen (Ap) under debatten.

– Upopulær på Youngstorget

Et enstemmig kommunestyre stemte også for å sende et protestbrev til regjeringen mot de nye kraftskattene.

Mannen bak forslaget: avtroppende fylkessekretær i Møre og Romsdal Ap.

– Du har ikke gjort deg populær på Youngstorget i det siste, sier Ap-ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap).

– Ja ja, jeg skal heldigvis gå av som fylkessekretær på mandag, svarer Johannesen til latter fra salen.

Johannesen sier at de trenger utbytte-kronene fra aksjene sine i Tafjord Kraft:

– Dette vil gå kraftig utover utbyttene vi skal ha. Det betyr mindre til helse, mindre tjenester til utviklingshemmede, mindre spesialpedagogisk hjelp. Det er vanskelig å akseptere, sier Johannesen.