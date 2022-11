NYTT SLAGORD: Flertallet i kommunestyret i Hammerfest har nå stemt for innføringen av det nye slagordet «Vit at æ elske dæ».

Gammel slager blir kommuneslagord

Hammerfest-politikerne har børstet støvet av en gammel pop-slager når de har vedtatt sitt nye slagord.

Torsdag vedtok kommunestyret i Hammerfest byens nye slagord «Vit at æ elske dæ».

Slagordet er hentet fra Unit Fives store hit «Vit at jeg elsker deg», på Hammerfest-bandets debutplate «Æ e’ nordlending æ!» fra 1978.

Det var iFinnmark som først omtalte saken.

Slagordet møter motstand av flere som Finnmarksavisen har vært i kontakt med.

– Jeg synes ikke slagordet er bra for Hammerfest. Store deler av befolkningen er imot dette. Da synes jeg det er veldig spesielt at kommunestyret skal tvinge dette på folk, har Frps kommunestyrerepresentant Arne Myrseth sagt til avisen.

UNIT FIVE: Hammerfest-bandet hadde sin storhetstid på 80-tallet med låter som «Æ e’ nordlending æ!» og «Vit at jeg elsker deg».

– Høres rart ut

– Det kan vel ikke brukes når en person får avslag på en klage som er sendt til kommunen. Tenk deg en beboer som får avslag på en klage, etterfulgt av «Vit at æ elske dæ», sier Steinar Paulsen til iFinnmark.

Paulsen er bosatt i Hammerfest. Både han og hans pensjonistvenner møtes jevnlig for å diskutere politikk, skriver avisen. De er imidlertid alle enige om at det nye slagordet ikke er passende, forteller Paulsen til VG.

– Jeg skjønner ikke hvordan et slikt slagord skal kunne brukes av en kommune. Det høres jo litt rart ut, sier han.

I retningslinjene for hvordan slagordet skal brukes, står det imidlertid at det ikke skal brukes i sammenhenger som først og fremst formidler saklig faktainformasjon, som for eksempler regler og retningslinjer, saksbehandling og pengekrav.

Samtidig ønsker kommunen i retningslinjene at «Vit at æ elske dæ» skal bli en naturlig assosiasjon til «Hammerfest kommune» og at det skal bli lett å tenke slagordet som en fortsettelse av kommunenavnet

– Kjempefint slagord

Slagordet har også vekket reaksjoner på sosiale medier.

«Om 25 år er det Bøbben & Yogi sin tur. Hammerfest: Vi gir gass helt til vi blir sliten ...», kommenterer en person under innlegget til iFinnmark på Facebook.

– ... Med all respekt, dette blir for dumt. Slagordet kommer aldri til å bli hektet som et varemerke på byen, skriver en annen.

Men enkelte andre er mer positive:

– Synes det er et kjempefint slagord på hjemplassen min.

Også Krf-politier Runar Enoksen liker forslaget.

– Jeg synes det er flott at Hammerfest kommune tar på seg en kirkelig profil, sa Enoksen fra talerstolen - med en god porsjon humor ifølge iFinnmark.

Har notert motstanden

Ordfører i Hammerfest kommune, Terje Wikstrøm (Ap), forteller til VG at slagordet ble vedtatt i fjor, i forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Hammerfest og Kvalsund.

– Vi trengte et nytt slagord og hadde da en innspillsprosess både fra næringslivet og andre. Det var faktisk vårt eget ungdomsråd som kom med dette forslaget, som ble vurdert og kvotert over, og forslaget endte opp med flertall. Vi tenkte det var fint å lytte til ungdommen.

MYE DEBATT: Ordfører i Hammerfest kommune, Terje Wikstrøm (Ap) sier at slagordet er en av sakene som har vært mest debattert i kommunestyret.

Ordføreren sier at alle representantene, inkludert ham selv, sto fritt til å stemme hva de ville. Wikstrøm stemte personlig imot, men understreker at han som ordfører følger opp flertallsvedtaket og respekterer det.

– Hva synes du selv om slagordet?

– En ordfører skal fremme det flertallet vil, men jeg har notert at det har vært motstand av slagordet. Samtidig er det viktig å si at når det først er vedtatt, så er det min jobb som ordfører å følge opp flertallsvedtak som har blitt gjort i kommunestyret.

– Forstår du kritikken?

– Dette er kanskje en av de sakene som har vært mest debattert i kommunestyret. Og så må vi bare erkjenne at valget vi har gått for ikke bare har støtte, selv om støtte nok også finnes der ute i samfunnet, sier Wikstrøm, og fortsetter:

– Men jeg registrerer at det er mange meninger rundt valget vårt.

Her er flere av slagordene i Kommune-Norge

Hammerfest er imidlertid ikke alene om å flørte med innbyggerne gjennom slagordet sitt.

Lenger sør forsøker Steigen nemlig å friste med «Kyst som gir lyst». I Hitra er det kort og godt «Når du vil». Og på Vestlandet går noen rett på sak med «Me gjøre dè i Etne!».

Tynset kommune i Østerdalen holder det enkelt med «Kjem'n te Tynset så trivs'n.»

Men noen av de varmende kommuneslagordene forsvant under sammenslåingene. «Oppegård – et sted å elske» gikk tapt da kommunen sammen med Ski ble til Nordre Follo – som nå går under visjonen «Nær og nyskapende».

Og er du nysgjerrig på enda flere norske kommuneslagord - og historien om hvordan de ble til, må du sjekke ut denne saken om klisjé-syken i kommunenorge.