Ny studie: Ikke farlig å bli gravid rett etter spontanabort

Å bli gravid rett etter en spontanabort øker ikke risikoen for komplikasjoner. Det slås fast i en norsk studie.

Forskerne undersøkte om komplikasjoner i nytt svangerskap varierte med hvor lenge kvinnen hadde ventet med å bli gravid igjen etter en spontan eller planlagt abort.

Eksempler på komplikasjoner forskerne så på var svangerskapsforgiftning, svangerskapsdiabetes, prematur fødsel og om fosteret har for lav eller for høy fødselsvekt.

– Vi fant ingen sammenheng mellom det å bli gravid kort tid etter en spontan eller planlagt abort og det å få komplikasjoner i det nye svangerskapet, sier Maria Magnus. Hun er sisteforfatter av studien, og seniorforsker ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Vil endre WHO-anbefalinger

Studien, som er publisert i PLoS Medicine, inkluderte totalt 49.058 fødsler etter en spontanabort og 23.707 fødsler etter en planlagt abort i perioden 2008 til 2016 i Norge.

– Så vidt jeg vet er dette en av de største studiene på dette feltet, sier Magnus.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler i dag at kvinner skal vente minst seks måneder etter begge typer aborter før de blir gravide igjen – på grunn av økt risiko for komplikasjoner i det påfølgende svangerskapet.

Anbefalingene har i stor grad vært basert på relativt små studier, ifølge Magnus. Hun mener at funnene fra den nye studien ikke støtter disse anbefalingene

Kan bestemme selv

– Studien vi har gjennomført indikerer at kvinner som ble gravide igjen innen tre eller seks måneder etter en spontan eller planlagt abort, ikke hadde økt risiko for komplikasjoner sammenlignet med de som ble gravide igjen etter seks til elleve måneder.

– Våre funn støtter at par som har opplevd en spontan eller planlagt abort kan bestemme selv når de er klare for å bli gravide igjen, og at de ikke nødvendigvis behøver å vente i seks måneder for å unngå komplikasjoner i det neste svangerskapet, avslutter Magnus.

