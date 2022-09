VIL VITE MER: Helsedepartementet, som ledes av helseminister Ingvild Kjerkol, har bedt Helsedirektoratet om å hente inn vurderinger.

Lærerstreiken: Har bedt Helsedirektoratet om informasjon

Helsedirektoratet skal svare regjeringen på om det har skjedd endringer i skoleelevers pågang til helsetjenestene mens streiken har pågått.

Det opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en e-post til VG.

– Helse- og omsorgsdepartementet har, som flere andre departement, mottatt bekymringer om hvor vidt barn og unges helse blir godt nok ivaretatt i forbindelse med den pågående lærerstreiken. Spesielt sett i lys av at streiken kommer rett etter to år med skolestengninger under pandemien, skriver kommunikasjonsrådgiver Torjus Lunder Bredvold i departementet i en e-post til VG.

Han skriver at departementet har bedt direktoratet om å kontakte Statsforvalterne for å få «en status og vurdering» fra et hensiktsmessig utvalg av kommuner som er berørt av streiken.

Dette med sikte på å belyse om det er registrert endringer i pågangen fra skoleelever til skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, fastleger, legevakt og andre aktuelle helse- og omsorgstjenester.

KAN STOPPE STREIKEN: Marte Mjøs Persen (Ap) er arbeidsminister, og den i regjeringen som kan nedsette tvungen lønnsnemnd.

Ser etter andre tiltak

Bredvold skriver at oppdraget til Helsedirektoratet er unntatt offentlighet.

– Statsforvalterne har også blitt bedt om å vurdere om det er andre avbøtende tiltak som burde vært iverksatt i de aktuelle kommunene, med sikte på å øke tilgjengeligheten til tjenester og redusere de psykososiale konsekvensene av streiken.

Han viser ellers til arbeidsdepartementet for andre spørsmål knyttet til regjeringens håndtering av streiken.

Det er arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) som formelt avgjør om konsekvensene av streiken er så alvorlige at den kan avbrytes med tvungen lønnsnemnd, men Kunnskapsdepartementet har ansvar for å følge utviklingen og informere arbeidsdepartementet.

VG har tidligere skrevet om at Utdanningsdirektoratet og Statsforvalterne har iverksatt løpende undersøkelser av hvilke følger lærerstreiken har fått.

Uro for psykisk helse

Flere har tatt til orde for at regjeringen må gripe inn i streiken med såkalt tvungen lønnsnemnd.

For å kunne avslutte en streik med tvungen lønnsnemnd, må det være fare for liv og helse eller andre tungtveiende samfunnsmessige årsaker til at en streik bør avsluttes.

Generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse har tidligere krevd at lærerstreiken avblåses på grunn av stadig større risiko for psykisk uhelse for elever som er dobbelt rammet av pandemiskole og lærerstreik.

Trapper opp streiken

Tross nærmere ni timers megling i helgen kom partene ikke til enighet i lærerstreiken, og det endte med et nytt brudd. Tidligere mandag meldte Utdanningsforbundet at over 100 nye lærere tas ut i streik fra mandag neste uke. Denne gangen er det lærere i Stavanger som tas ut.

Når Stavanger-lærerne tas ut vil rundt 8550 av Utdanningsforbundets medlemmer være i streik.

Leder i forbundet, Steffen Handal, beklaget at enda flere elever nå vil bli rammet.

– Dette er en vanskelig situasjon for svært mange elever, og mange ønsker seg selvsagt tilbake på skolen for å ha normale dager med lærerne sine igjen, sa Handal.