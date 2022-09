1 / 2 ETTERLATT HER: Tom Barthel fant båten sin i vannkanten. HENLAGT: Båten ble angivelig tauet av tyven eller tyvene fra Ørbekk båthavn til Minnesund. forrige neste fullskjerm ETTERLATT HER: Tom Barthel fant båten sin i vannkanten.

Stjal for over 90.000 kroner – politiet ber folk være årvåkne

Tom Barthel ble frastjålet verdier for over 90.000 kroner fra båten. Ifølge politiet er båter som ligger i opplag spesielt utsatt.

Publisert: Nå nettopp

– Først ble jeg veldig opprørt – at man aldri kan ha noe i fred, sier Barthel fra Minnesund til VG.

Den 7. september fikk han nemlig en uhyggelig beskjed fra båtforeningen sin. Båten hans var blitt tauet fra Ørbekk båthavn til Minnesund.

– Jeg kjører dit og ser at båten ligger og skvulper i vannkanten, sier Barthel.

– Motoren fikk vi for to, tre måneder siden – det var ikke noe særlig å se at den var borte. De hadde også tatt kalesjen og stengene til kalesjen. Med arbeidet i ettertid kommer dette på over 100.000 kroner, sier Barthel, og legger til at båtens kontrollboks også var borte.

Romerikes Blad omtalte saken først.

Påtaleansvarlig Karoline Ekeberg i Øst politidistrikt bekrefter til VG at de ble tilkalt i forbindelse med hendelsen, og forteller at det ble stjålet gjenstander for litt over 90.000 kroner.

STJÅLET: Motoren var borte fra Barthels båt.

– Bestillingstyveri

Barthel forteller at han noen dager tidligere var i småbåthavnen og sjekket at båten lå godt fortøyd.

– Da var alt ok, låst og alt, sier Barthel.

Han forteller at dyre installasjoner som ekkolodd, VHF-radio og kompass var igjen i båten.

– Slik jeg ser det var dette et bestillingstyveri, siden de ikke hadde tatt noe mer. Bare kartplotteren koster mellom seks og ti tusen, sier Barthel.

– Kan skje til alle døgnets tider

Erfaringsmessig stjeles flere båter og eiendeler fra båt om våren og på høsten, sier seksjonsleder nærpoliti ved Moss politistasjon, Kristoffer Haakonsen.

– Det skjer både fra større og mindre båthavner, og båter som ligger i opplag er spesielt utsatt. Tyveriene kan skje til alle døgnets tider, men den mørke tiden av døgnet er mest utsatt, skriver Haakonsen i en e-post.

Haakonsen forteller at politiet driver målrettet aktivitet for å forebygge og avdekke slike tyverier.

– Det er også eksempler på at tyveriene skjer på dagtid, hvor tyvene kjører inn i båthavnene med bil og opptrer som de for eksempel driver klargjøring av båt. Politiet er også kjent med at tyvene driver rekognosering i forkant av tyveriene, og at de da også kjører inn i båthavner og opptrer til fots i områdene rundt båthavner, skriver Haakonsen.

ØDELAGT: Flere ledninger gikk til spille på Barthels båt.

Rådene for å unngå tyveri

Haakonsen oppfordrer folk til å være årvåkne.

– Legg merke til ukjente biler, noter bilnummeret, og varsl politiet ved unormal aktivitet. Vi har oppfordret båthavner til å vanskeliggjøre fremkommeligheten, ved å for eksempel legge til rette for naturlig vegetasjon eller stengsler på utsatte steder. Bom, god belysning og kameraovervåkning kan også ha forebyggende effekt. Vi oppfordrer også båtfolket til å ikke la utstyr ligge løst, skriver Haakonsen.

Ifølge kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige viser tall fra Finans Norge for 2021 at forsikringsbransjen betalte ut 56 millioner kroner etter 1100 meldinger om tyveri av eller fra båt. Av disse 1110 forsvant båtmotorer i 25 prosent av tilfellene.

Info Råd for å unngå tyveri Merk motoren med Securmark. En merket motor er mindre attraktiv å stjele og lettere å finne og identifisere.

Sikre båt og motor med vaier og hengelås.

Monter FG-godkjente gjenfinningssystemer, både i båt og på litt mer kostbare utenbordsmotorer.

Båt og motor er ofte ekstra tyveriutsatt når de står på henger. Da står den bokstavelig talt klar for å bli kjørt bort.

Fjern løs bensintank, eller lås den inne.

Fjern viktig motordel eller monter skjult hovedbryter.

Bruk helst båthavner som har etablert vakthold. Kilde: Gjensidige Vis mer

Barthel sier at båten hans var låst og at tyven eller tyvene hadde skrudd av bøylene til låsen. Han har en klar oppfordring til andre båteiere:

– Lås båten i alle bauger og kanter, med så mange låser som mulig. Det eneste som hjelper er at det tar lang tid for tyvene å få dette løst, sier Barthel.

– Har ofte tilknytning til politidistriktet

Seksjonsleder for etterretning og etterforskning i Stavanger og Ryfylke, Geir Fatland, forteller at de fleste båttyverier og tyverier fra båt blir anmeldt om sommeren.

MEST OM SOMMEREN: Geir Fatland forteller at de fleste anmeldelsene kommer om sommeren.

– Gjerningspersonene har ofte tilknytning til politidistriktet, og tyveri for eget bruk eller omsetning gjøres nok derfor oftest i båtsesongen. Dette er også da de fleste bruker båtene sine, og det er derfor naturlig at tyveriene blir oppdaget og anmeldt om sommeren, skriver Fatland i en e-post til VG.

Påtaleansvarlig Ekeberg skriver at saken til Barthel er henlagt på grunn av mangel på opplysninger om gjerningspersonen eller gjerningspersonene.

Antall anmeldte brukstyveri av motordrevet båt i Øst politidistrikt:

2018 59 2019 51 2020 69 2021 60 2022 51 Totalt 290

Tyveristatistikk for Sør-Vest politidistrikt. Seksjonsleder Fatland forteller at dett er er noe usikre tall, da tyveri fra båt blir registrert i samme statistikkgruppe som tyveri fra bil/kjøretøy:

2019 2020 2021 2022 Totalsum Tyveri fra bil eller annet motorkjøretøy eller fartøy 50 24 68 18 160 Grovt tyveri fra bil eller annet motorkjøretøy eller fartøy 2 3 1 0 6 Brukstyveri av motordrevet båt 41 59 90 54 244 Totalt 93 86 159 72 410