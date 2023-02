STENGT: På E6 i Son var det trafikale problemer i morgentimene.

Trailer sakset på E6: Fire sjåfører fikk saftige bøter

Det ble dyrt for skuelystne sjåfører som fredag morgen filmet ulykkesstedet på E6.

Klokken 05.43 meldte Politiet i Øst at en trailer hadde sakset og sto på tvers på E6 i Son, i retning mot Moss.

– Den står der fortsatt. Det er dirigering på stedet, og trafikken skal flyte forbi i ett felt, sa operasjonsleder Ronny Samuelsen til VG et par timer senere.

Like over klokken 09.00 var hele veien er åpen for trafikk igjen.

Fire fikk bot

Samuelsen sier at det oppsto noen farlige situasjoner i forbindelse med hendelsen.

– Fire sjåfører har fått forenklet forelegg fordi de filmet ulykkesstedet mens de passerte. Det henstilles på det sterkeste at man har fokus på vei- og trafikkbildet, og ikke mobilen.

Filmingen resulterte blant annet i at en av sjåførene holdt på å kjøre ned en politipatrulje.

Nye satser

1. februar i år økte bøtesatsene med 30 prosent.

Endringen betyr blant annet at dersom du blir tatt i å bruke håndholdt mobil under kjøring, må du punge ut med 9700 kroner.

Les også Massiv kritikk mot økte fartsbøter: – Dette blir voldsomt Regjeringen øker fartsbøter med 30 prosent. Til og med Trygg Trafikk reagerer.

Mange har reagert på de økte bøtesatsene. Advokatforeningen mener det er både urimelig og uforholdsmessig, og Trygg Trafikk tror ikke det vil ha ønsket effekt på trafikksikkerheten.

Det har også blitt en snakkis innad i politiet, som forstår at enkelte politibetjenter kan kvie seg mot å gi bøter.

– Jeg skjønner veldig godt at den enkelte politibetjent synes dette kan være ubehagelig, har trafikkansvarlig Frode Andreassen ved Oslo politidistrikt tidligere uttalt til VG.

Info Nye bøtesatser fra 1. februar 2023 Håndholdt mobil under kjøring: 9.700 kroner

Avstand til forankjørende: 9.700 kroner

61km/t i 50-sone: 5.400 kroner

Brudd på forbudsskilt: 7.800 kroner

Kjøring på rødt lys: 9.700 kroner

Vikepliktsovertredelser: 9.700 kroner Vis mer