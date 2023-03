Her er sametingspresidentens to krav for Fosen-dialog

Sametingspresidenten mener det er umulig å ha dialog om løsning på Fosen-saken, hvis man ikke er enig om hva som er problemet. Hun mener saken har skapt en dyp tillitskrise mellom samer og staten.

Onsdag holdt hun en appell til aksjonistene som protesterer mot at det er gått over 500 dager siden Høyesterett fastslo at 151 vindturbiner på Fosenhalvøya i Trøndelag bryter samiske rettigheter.

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) var klar på den pågående striden om vindturbinene på Fosen var starten på «en dyp tillitskrise» mellom samene og staten.

Torsdag skal hun til krisemøte hos olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). Aasland avlyste onsdag en reise til England for å være i Oslo og håndtere den betente konflikten.

Beklage og anerkjenne

Hun har to krav som hun mener må på plass før de kan ha en ordentlig dialog om løsning på Fosen.

Statsminister Jonas Gahr Støre må gi en uforbeholden beklagelse til reindriftssamene på Fosen.

Regjeringen må anerkjenne at det foregår et pågående menneskerettighetsbrudd mot reindriftssamene på Fosen.

Muotka mener det er umulig å ha dialog om løsning, hvis man ikke er enig om hva som er problemet.

– Det er ikke mulig å diskutere veien videre når vi ikke samkjørte i hva problemstillingen er og det mangler det helt grunnleggende; nettopp at man beklager feil, sa hun til VG etterpå.

1 / 5 Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) holdt onsdag en appell til aksjonistene som demonstrerer utenfor flere departement i Oslo sentrum. Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) holdt onsdag en appell til aksjonistene som demonstrerer utenfor flere departement i Oslo sentrum. forrige neste fullskjerm Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) holdt onsdag en appell til aksjonistene som demonstrerer utenfor flere departement i Oslo sentrum.

Krever beklagelse

Hun sier til VG at hun ikke kan forstå hvorfor det er så vanskelig for statsministeren å si unnskyld.

– Vi lærer barn i barnehagen at du må si unnskyld når du har gjort noe som er feil og den unnskyldningen må være oppriktig. Det mangler jo i den her saken, og det synes jeg er et minimum av anstendighet når så mye feil har skjedd over så lang tid, la hun til.

Mutoka mener også at det saken legger et uforholdsmessig stort press på reindriftssamene på Fosen i en sak hvor staten, ifølge sametingspresidenten, er unnvikende.

– Så synes jeg det er en uforholdsmessighet at de som opplever et menneskerettighetsbrudd blir bedt om å løse opp i menneskerettighetsbruddet selv med å akseptere det. Det oppleves grovt urettferdig og er totalt uakseptabelt.

Sametingspresidenten er overrasket over at statsminister Jonas Gahr Støre ennå ikke har kommet med en unnskyldning.

– Vi er ikke enige om utgangspunktet, om problemet. Vi er ikke enige om prosessen, og det er derfor det er vanskelig å ha god tro og tillit og en tillitsfull dialog og det har jeg også tatt opp direkte med statsministeren tidligere i uken da jeg snakket med ham, sier Mutoka til VG.

– Smale premisser

VG omtalte har omtalt et internt Ap-møte hvor Støre advarte sine Ap-ordførere mot å være for bastante i Fosen-saken – og kritiserte Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsens utspill om å rive møllene.

Sametingspresidenten liker dårlig at Støre advarer mot deres foretrukne løsning på bakrommet.

– Dette viser egentlig at når man inviterer til dialog om løsninger, så skal dialogen skje på veldig smale premisser. Det er vanskeliggjør arbeidet, og det synes jeg er bekymringsfullt. Det gir heller ingen tillit til prosessen i denne saken.