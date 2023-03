Furuset-skytingen: Video viser skuddene

Utenfor Ikea beveger kunder seg som vanlig på parkeringsplassen. Så kommer en luksuriøs Mercedes. Ut av bilen går en mann og begynner å skyte med et automatvåpen.

VG kan nå vise en video som skal vise deler av skyteepisoden på parkeringsplassen utenfor Ikea om kvelden tirsdag 21. februar.

Mannen som skyter, er tidligere straffedømt for grov kriminalitet. Han avfyrer flere skudd mot tre menn som han skal ha avtalt å møte på parkeringsplassen.

Videoen viser at den straffedømte mannen i 40-årene løsner skudd nærmest umiddelbart etter at han går ut av luksusbilen. De tre mennene trekker seg rolig tilbake, mens skytteren i 40-årene beveger seg mot dem.

Etter noen sekunder går skytteren tilbake mot sin egen bil, mens de fornærmede mennene skal ha søkt dekning bak en Tesla.

Politiadvokat Anne Marie Hustad bekrefter nå overfor VG at det er tre personer som har status som fornærmet i saken.

VG har forelagt opplysningene om det som kommer frem i videoen for politiet, men de ønsker ikke å kommentere det av hensyn til etterforskningen.

Advokat Vidar Lind Iversen bistår den fornærmede mannen i 30-årene som ble skutt i beinet har sett videoen, og sier at den taler for seg selv. Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Bistandsadvokat Christian Flemmen Johansen bistår en av de andre fornærmede i saken.

– Videoen er av beskjeden kvalitet, og jeg er usikker på om den gir et fullstendig inntrykk av situasjonen, skriver Johansen i en SMS til VG etter at videoen er publisert.

– Når det er sagt er det opplagt at det de fornærmede utsettes for her er uholdbart og livsfarlig. Uansett hvilket motiv vedkommende skytter måtte mene å ha, er dette uholdbart og straffbart.

Les også Furuset-siktet gift med medieleder: – Vi dekker saken på vanlig måte Mannen som er siktet for drapsforsøk etter skytingen på Furuset, er gift med en redaksjonell leder i Dagbladet.

Johansen sier at klienten hans opplevde situasjonen som brutal, men at han håndterte den på en god måte og handlet med fatning.

– Han søkte dekning, men ble truffet. Han har vært tydelig på at han hele tiden beholdt roen og kom seg trygt ut av situasjonen, sier Johansen til VG.

Konflikter

Skytteren i 40-årene kjørte etter hvert fra Ikea på Furuset og ble pågrepet av politiet noen timer senere på Rånåsfoss i Viken. Tilbake på parkeringsplassen ved Ikea lå flere tomhylser. Disse tomhylsene passet til våpenet til skytteren, en tsjekkoslovakisk automatrifle – kalt Vz. 58.

Denne riflen tok politiet beslag i forbindelse med pågripelsen av skytteren.

VG er kjent med at politiet har fått informasjon om at møtet ved Ikea på Furuset skal ha vært avtalt mellom skytteren og fornærmede samme dag, men at bakgrunnen for at møtet var ønsket går noe tilbake i tid.

Vel én måned før skyteepisoden skal en av de fornærmede mennene ha kjøpt en luksusklokke av skytteren.

LÅ IGJEN: Da politiets krimteknikere finkjemmet åstedet utenfor Ikea på Furuset fant de flere tomhylser etter en tsjekkoslovakisk automatrifle som ble funnet i bilen til skytteren i 40-årene.

Kjøperen av luksusklokken skal ha funnet ut klokken var falsk og ville finne en løsning på å rydde opp med skytteren.

Skytteren i 40-årene skal på sin side hevde at konflikten ikke dreier seg om en klokke.

Fire dager før skyteepisoden ved Ikea skal den fornærmede mannen ha troppet opp hjemme hos skytteren i et fasjonabelt boligstrøk i Oslo. Det skal ha blitt avholdt barnebursdag i villaen samme dag.

Politiets etterforskning har også avdekket andre underliggende konflikter som skytteren skal være involvert i. Disse konfliktene dreier seg om penger og pengekrav og involverer andre personer enn den fornærmede klokkekjøperen, får VG opplyst.

Skytteren i 40-årene er nå siktet for drapsforsøk. Forsvareren hans, advokat Øystein Storrvik, har tidligere uttalt til VG at klienten har erkjent skytingen, men at han ikke erkjenner straffskyld for drapsforsøk.

– Han har i avhør sagt at han skjøt for å skremme, sa Storrvik.

VG har forelagt forsvareren videoen som publiseres i denne saken.

– Det som fremkommer av videoen samsvarer i rimelig grad med det som min klient har forklart om at han skjøt for å skremme og ikke for å drepe.

