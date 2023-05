Aktiver kart

Mann til sykehus med stikkskader – én pågrepet

En mann i 30-årene er sendt til sykehus med en stikkskade etter en voldshendelse i Klepp kommune på Jæren i Rogaland.

Operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Roger Litlatun sier til VG at mannens tilstand skal være stabil.

– Det er ikke funnet noen gjenstand, men det er snakk om stikkskader, sier operasjonslederen.







Politiet rykket først til stedet etter melding om ordensforstyrrelse i nærheten av en dagligvarebutikk.

– Politipatruljen som rykket ut påtraff en mann et stykke unna dagligvarebutikken som passet til beskrivelsen. Politiet fikk kontroll på mannen som ble oppfattet som aggressiv og beruset, skriver operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Roger Litlatun i en pressemelding natt til fredag.

– Like etter tok en mann kontakt med politiet som var på stedet. Han fortalte at han like før var blitt utsatt for vold av mannen som politiet hadde anholdt, skriver operasjonslederen videre.

Mannen, som er i 20-årene, er pågrepet og mistenkt i saken. De to involverte skal ikke ha en relasjon fra før.

Politiet har natt til fredag avhørt flere vitner etter hendelsen, som skjedde utendørs.

– Nå skal vi prøve å få avhørt begge to skikkelig, både den pågrepne og den fornærmede, sier han til VG.

