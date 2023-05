MER SKOLEMAT: MDG vil ha gratis, vegetarisk skolemat i byer som Oslo, Trondheim og Bergen.

MDG-bytopper lover mer vegetarskolemat

FORNEBU (VG) Oslo har allerede innført gratis, kjøttfri skolemat. MDG i Trondheim og Bergen lover å kjempe for å få til det samme.

– Det handler om å sørge for at ungene våre skal få mat på skolene, det er det viktigste. Også er det et viktig å få til mest mulig sunn vegetarmat samtidig. Ungene spiser lite frukt og grønt i utgangspunktet, ser Kristine Ødegård, som stiller til valg for MDG i Bergen.

Der har ikke MDG fått gjennomslag for gratis, vegetarisk skolemat – men de har prøvd det ut flere andre steder.

I Oslo har MDG fått gjennomslag for at skolematen skal være kjøttfri. Denne uken sendte de en handlingsplan på høring om å utvide dette til barnehager, aktivitetsskoler (AKS) og fritidsklubber

Trondheim har hatt et prøveprosjekt med gratis skolemat, og har lyst til å få det til på alle skoler. Maten skal primært være vegetarisk.

– Jeg synes det sier seg selv at det vi serverer i kommunale tjenester bør støtte opp under de offentlige kostrådene. Da er det klart at det bør være sunt, og mest mulig plantebasert, sier Line Fjørstad, toppkandidat for MDG i Trondheim.

– Blander oss ikke

MDG-toppene sier de har lagt merke til de negative reaksjonene etter forslaget fra Oslo om vegetarmat i barnehagene, men sier det ikke handler om at de vil bestemme hva folk flest skal spise.

Miljøbyråd Sirin Stav i Oslo beskriver kritikken som «rar».

– Vi blander oss jo ikke i hva folk tar med i matpakken, men mange får ikke med seg nok sunn mat. Da bør i alle fall det som offentlige myndigheter tilbyr være i tråd med statlige og faglige anbefalinger for helse og bærekraft, sier hun.

Hun påpeker at mangfold og inkludering er et eget moment i storbyene.

– Det er mange barn med ulik bakgrunn og livssyn, og ulike kostholdstradisjoner. Vegetarmat er også ofte mer allergivennlig. At alle spiser det samme og spiser sammen er en ganske stor verdi, det er veldig sosialt, sier hun.

– Dere sier «er det så farlig at man ikke har kjøttpålegg». Men er det så farlig om man har det da?

– Ja, det er jo i utgangspunktet det. Vi vet at nordmenn spiser veldig mye kjøtt. Så om man sier at akkurat det skolemåltidet skal være vegetar, så har man kanskje redusert totalandelen, og det er sunt og bra for bærekraft, sier Ødegård fra Bergen.

SKÅL: Kristine Ødegård fra Bergen og Sirin Stav fra Oslo tar seg en smoothie på MDGs landsmøte.

Slår tilbake etter kjøttkrangel

Ikke alle MDGs storbytopper er enige om viktigheten av å tilby vegetarmat: Etter Oslos forslag om å utvide ordningen til barnehager, kontret toppkandidatene i Stavanger med at det er en detaljstyring.

Fjørstad i Trondheim sier hun stusser over det.

– MDG i Stavanger har fått til å innføre skolemat på over 20 skoler og utvider nå tilbudet, og det er hovedsakelig vegetarisk det også.

De mener skole- og barnehageansatte tvert imot får mer tid til å fokusere på jobben sin, når ernæringsrådgivere kan bidra med å planlegge menyen.

De understreker også at sosiale forskjeller også gjelder helse – og at det utjevnes når flere barn får gratis, sunn skolemat.