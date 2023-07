FORTVILET: Elevens mor har fulgt opp sønnen så godt hun har kunnet. Hun har sjelden vært mer enn fem minutter unna når eleven har vært på skolen.

Mener sønnen (13) ble mobbet av lærer: 330 dager med fravær på to skoleår

ASKER (VG) Et økende antall elever opplever at voksne på skolen mobber. Nå har en 13-åring fått medhold fra Statsforvalteren i at skolen og Asker kommune har sviktet.

I den siste Elevundersøkelsen for 2022 - har 1,6 prosent av de spurte elevene svart at de er blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene.

Det tilsvarer 7364 elever av elevene i grunnskolen - og er en økning tilsvarende 1841 elever fra 2021.

Info Dette sier tallene 1,6 prosent av de spurte elevene oppgir at de er blitt mobbet av en voksen i løpet av de siste månedene.

Det tilsvarer 7364 elever av elevene i grunnskolen - og er en oppgang på 1841 elever fra 1,2 prosent (5523 elever) fra 2021.

På 10. trinn oppgir 3 prosent av elevene at de er mobbet av voksne. (Kilder: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen 2022) Vis mer

VG har de siste månedene hatt kontakt med en familie i Asker kommune i Viken. 13-åringen i familien har over 300 dager med fravær (av 380 skoledager) i løpet av de to siste skoleårene. Eleven har vært mye mer hjemme enn på skolen i skoletiden. Årsaken er opplevelsen eleven har av å ha blitt mobbet av en lærer tidligere i skoleløpet.

På Asker kommunes egne nettsider står det i første punkt på siden om elevenes rett til et trygt skolemiljø og nulltoleranse mot mobbing:

Meld ifra til kontaktlærer så fort som mulig og be om tiltak. Dere har rett til å bli tatt på alvor.

Men hva når eleven opplever at det er nettopp kontaktlæreren som utfører mobbingen?

Info Kjennetegn på mobbing En aggressiv handling rettet mot en person, av en eller flere sammen.

Et ujevnt styrkeforhold mellom den eller de som mobber og den som blir mobbet.

Det foregår over tid. (Kilde: Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger) Vis mer

I mai for to år siden gikk det hull på en vond byll, beskriver elevens mor overfor VG.

«Mamma, jeg vil dø. Jeg orker ikke mer!», forteller hun at barnet hennes uttrykte da han var ti år gammel.

Hovedforklaringen på årevis med magesmerter, hodepine, angst, gråt og søvnvansker kom for en dag.

På gutterommet fortalte han moren sin at han følte seg mobbet over lang tid. Av sin egen kontaktlærer.

Det vonde innholdet i fortellingen traff foreldrene knallhardt.

– Det er den verste beskjeden en mamma kan få, sier elevens mor til VG.

PAPIRMENGDE: Dokumenter og permer krever sin plass hos elevens familie i Viken fylke. Mor er husets arkivar og brevskriver.

Skolen laget en egen tiltaksplan for eleven som blant annet innebar at den aktuelle læreren ikke skulle ta kontakt med eleven - og holde fysisk avstand til ham.

Men foreldrene opplevde at gutten deres fortsatt var utrygg på skolen på grunn av lærerens tilstedeværelse.

De startet derfor en hittil to års lang kamp for å få deres sønns tidligere kontaktlærer til å bytte skole.

Den aktuelle læreren, som fortsatt jobber på skolen, har lest VGs sak, men ønsker ikke å kommentere den. Både lærer og rektor ved skolen overlater til kommunalsjefen for oppvekst, Terje Larsen, å uttale seg.

Larsen beklager på vegne av skolen og kommunen at de ikke har funnet løsninger som har fungert fullt ut for å endre situasjonen til beste for eleven.

Se Larsens tilsvar lenger nede i saken.

Vil at lærer bytter skole

Det ble utformet klager, dokumenter og holdt møter med skolen. Kommunens oppvekstavdeling ble påkoblet. Og Statsforvalteren kom inn i saken.

Statsforvalteren er klageinstans og tilsynsorgan for at elever skal ha et trygt arbeidsmiljø på skolen.

VG har sett dokumentasjon på at både BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) og BUPA (barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i helseregionen) har avgitt uttalelser om elevens psykiske plager knyttet til mobbing fra en enkelt lærer.

Før to uker sider kom den endelige beslutningen fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:

Der skriver Statsforvalteren, som er klageorgan i mobbesaker, at aktivitetsplikten ikke er oppfylt fra skolens side.

«Vi mener at skolen ikke har gjort det som med rimelighet kan forventes av den når det gjelder plikten til å undersøke og plikten til å sette inn tiltak.»

Og videre:

«Vi har vurdert at skolens aktivitetsplan ikke oppfyller minstekravene for aktivitetsplaner,» skriver avdelingsdirektør Grethe Hovde Parr og seksjonssjef Kjersti Botnan Larsen i barnehage- og utdanningsavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

De legger til at skolen og Asker kommunes tiltak samlet sett ikke er tilstrekkelige for å imøtekomme de utfordringene eleven opplever i sitt skolemiljø.

Moren opplever konklusjonen fra Statsforvalteren som et stort lyspunkt.

– Vi føler at vi er blitt hørt, tatt på alvor og opplever litt rettferdighet. Jeg vil faktisk kalle det en seier. Statsforvalteren sier at skolen og kommunen ikke har gjort nok for vårt barns skoletilbud og at de ikke har undersøkt saken tilstrekkelig godt, kommenterer mor.

ASKER KOMMUNE: Rådhuset i Asker ligger på en høyde over sentrum i den store Viken-kommunen som er skoleeier for flere titalls skoler på barne- og ungdomstrinnet.

Moren sier til VG at elevens opplevelse av å bli mobbet elevens opplevelse av å bli mobbetDersom ein som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at ein annan som arbeider på skolen, utset ein elev for krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering, skal vedkommande straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeigaren (oftast kommunen) - er brudd på opplæringslovens paragraf 9A, men uten at det får konsekvenser for kommunen og skolen.

– Barn blir derfor rettsløse i slike saker, mener hun.

Denne elevens sak i Asker, er langt fra den eneste.

– Det er en eksplosiv økning i meldinger til oss fra barn og foreldre.

Det sier seksjonssjef for barnehage og skole, Kjersti Botnan Larsen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Økningen gjelder klager på saker som omhandler mobbing, krenkelser og dårlig skolemiljø.

Info Klagestrømmen 2021: 155 klager i saker som omhandler mobbing, krenkelser og dårlig skolemiljø.

2022: 570 klager.

2023 (1. kvartal): 389 klager.

I Statsforvalterens håndtering av skolemiljøsaker så vurderes det om skolen har oppfylt sin aktivitetsplikt etter paragrafene 9 A-4 og 9 A-5 i Opplæringsloven.

I de fleste saker vurderes det om skolen har oppfylt plikten til å undersøke saken og plikten til å sette inn tiltak.

Lovens krav er i paragraf 9 A-4 knyttet til mistanke eller kjennskap til at eleven har det trygt og godt på skole, og i paragraf 9 A-5 mistanke eller kjennskap til at en ansatt har krenket en elev. (Kilde: Statsforvalteren i Oslo og Viken) Vis mer

– Mange saker er veldig alvorlige og dreier seg om langvarig mobbing, utestenging, trusler og dårlig klassemiljø over tid. Noen opplever også å bli krenket av læreren sin, sier Botnan Larsen til VG.

Hun sier på generelt grunnlag at de som tilsynsorgan og klageinstans ikke kan pålegge en kommune å flytte en lærer som mobber.

Info Når skoleansatte mobber elever Mobbingen kan foregå på flere måter: Noen av elevene opplever psykisk mobbing som å bli gjort narr av, foran resten av klassen eller å bli kalt stygge ting.

Andre opplever mer fysisk mobbing i form av å bli holdt hardt i armen, holdt nede eller å bli dyttet av læreren sin.

Det er de eldre elevene, og flest gutter, som ser ut til å være mest utsatt for mobbingen - f.eks 3 prosent av 10. klassingene .

En annen uferdig studie, basert på tall fra Elevundersøkelsen 2018, viser at mange av dem som blir krenket av voksne på skolen, er mer utsatt for å bli mobbet av medelever.

Dette kan være et resultat av en vond spiral der elevene ser hva læreren gjør og kopierer atferden.

Elever som gjerne har problem med å følge med på undervisningen, bråker eller som skaper uro i klasserommet på andre måter - kan være særlig utsatt for krenkelser fra voksne på skolen. (Kilder: Universitetslektor Kari Gusfre ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger, Studien «Bullying by teachers towards..» Læringsmiljøsenteret, Elevundersøkelsen 2022.) Vis mer

– Men vi kan pålegge kommunen at tiltakene mot mobbing må intensiveres hvis de ikke virker, legger Botnan Larsen til.

JOBBER MOT MOBBING: Kjersti Botnan Larsen på et bilde fra tiden hos hennes tidligere arbeidsplass - Barneombudet.

OPPVEKSTSJEF: Grethe Hovde Parr er avdelingsdirektør for barnehage- og skolesaker hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Det er denne vurderingen som nå er foretatt av Statsforvalteren i den aktuelle saken som VG omtaler.

Der er Botnan Larsen en av to ledere som har skrevet under på vedtaket om at Asker kommune ikke har gjort nok verken med undersøkelser eller tiltak i saken.

Eleven: Følte seg «targetta»

13-åringen er hjemme da han svarer på VGs spørsmål om hvordan han har opplevd forholdet til kontaktlæreren. Læreren jobber fortsatt på skolen, men har ikke vært elevens nærmeste lærer - eller har undervist eleven på flere år.

Eleven svarer først at han prøver å glemme mobbingen han har opplevd, men fortsetter:

– Det begynte allerede i 1. klasse, litt etter skolestart. Kontaktæreren ville ikke la meg bytte plass, sier eleven først.

Bakgrunnen er at han opplevde seg litt plaget av en medelev som satt i nærheten - og ville bytte plass, ifølge moren.

Så fortsetter gutten om den daværende kontaktlæreren:

– Vedkommende lot meg ikke gå på do når jeg måtte. Kom bort til pulten min hver gang vi skulle spise, og maste på at jeg måtte spise opp alt sammen. Det var sykt irriterende, synes eleven.

Noe av det som plaget ham mest var likevel de verbale meldingene frå læreren:

– Læreren sa ting til meg som gjorde at jeg ikke følte meg like smart og flink som de andre elevene. Dette var noe som gjentok seg hver dag.

– Vedkommende kunne tvinge meg til å gå på skøyter, delta på svømming og tvinge meg til å lese, forteller eleven som også sier han ble tiltalt med feil navn - nemlig hans eget søskens navn.

– Læreren ble fort sint på meg, men ikke de andre. Jeg følte meg «targetta» «targetta»Som et "mål" for noens krenkelser eller negative adferd, en slags skyteskive. Noen er ute etter deg, illustrerer eleven.

– Sa ifra, det hjalp jo ikke

– Jeg sa ifra, men det hjalp jo ikke, læreren fortsatte likevel, beskriver eleven.

Han sier han hadde det sånn i flere skoleår, og var mye lei seg.

– Hva synes du om måten du er behandlet på opp gjennom årene?

– Det er dårlig gjort. Læreren har ødelagt alle årene mine på skolen. Og har gjort ukule ting. Læreren har knust meg, beskriver eleven overfor VG.

Han mener at læreren har to ansikter: Slem når det ikke er andre voksne til stede, men blid og hyggelig når det er andre voksne til stede.

– Treffer du på denne læreren fortsatt?

– Jeg har møtt den gamle kontaktlæreren, ja. Det er nesten det verste som skjer, jeg blir litt lei meg og det bringer frem vonde følelser.

De siste skoleårene har moren hans måttet sitte utenfor skolen i bilen eller være maks fem minutter unna - de dagene eleven har følt seg trygg nok til å være på skolen.

– Hvordan tror du det blir å begynne på ungdomsskolen?

– Sikkert bra, svarer eleven som starter på ungdomsskolen etter sommerferien.

Oppvekstsjefen: Veldig lei oss

Skolen og Asker kommune ønsker ikke å uttale seg om enkeltelever, til tross for at elevens foreldre har fritatt kommunen fra taushetsplikten.

Kommunalsjef Terje Larsen skriver i en e-post til VG at læreren via rektor har blitt fremlagt påstandene i saken.

– Lærer støtter at vi uttaler oss fra skoleeiernivå og vet at dere ga muligheten til å kommentere, skriver kommunalsjefen for oppvekst.

Larsen beklager at eleven har opplevd seg mobbet og har vegret seg for å gå på skolen i flere år.

Han skriver dette etter å ha fått referert elevens uttalelser til VG:

– Vi tar alltid utgangspunkt i elevens opplevelse, og er veldig lei oss for at eleven har opplevd dette. Tiltakene i aktivitetsplanen er innrettet for å rette opp disse opplevelsene.

– Hvorfor er ikke elevens tidligere kontaktlærer flyttet til annen skole i kommunen når eleven fortsatt kan støte på læreren i skolehverdagen?

– Skoledagen er organisert slik at eleven ikke har kontakt med tidligere lærer. Dette tiltaket har vært praktisert i flere år. Skoleeier har, sammen med skolen, vurdert ulike tiltak for å møte elevens behov. Det er ikke funnet grunnlag for å gjøre inngripende tiltak overfor ansatte i denne saken, selv om dette er et ønske fra elev og foreldre, svarer kommunalsjef Larsen.

– Ser du noe behov for at kommunen og skolen evaluerer håndteringen av saken og eventuelt beklager noe?

– Vi forstår at eleven og foreldrene opplever en fortvilet situasjon og er lei oss for dette. Vi har stadige vurderinger av skolens og skoleeiers innsatser i saken, og har tett dialog med foreldre. Vi beklager at vi ennå ikke har funnet løsninger som har fungert fullt ut for å endre situasjonen.

Statsforvalteren skriver at siden eleven nå er sluttet på den aktuelle barneskolen, og starter på ungdomstrinnet ved en annen skole til høsten, så anses saken avsluttet.

Kommunalsjefen for oppvekst i Asker konstaterer at statsforvalteren også «anerkjenner at skolen har satt inn en rekke hensiktsmessige tiltak, men vurderer at den ikke godt nok har ivaretatt elevens behov for å treffe venner.»

– Dette vil vi lære av og sørge for at ungdomsskolen kan bidra til når eleven begynner der etter sommeren, skriver Terje Larsen i en epost.

Han legger til: - Vi er veldig lei oss for at eleven ikke har fått opplæringen han trenger, skriver Larsen som legger til at skolen så en viss positiv utvikling og noe mer tilstedeværelse på slutten av skoleåret.

Tidlig inngripen viktig

Universitetslektor på Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger, Kari Stamland Gusfre, er en av få i Norge som forsker på elever som opplever seg mobbet av voksne i skolen.

– Barn og ungdom i skole- og opplæringssituasjon er i en sårbar alder. Å oppleve at lærere eller andre voksne på skolen mobber eller trakasserer, medfører ubehag og utrygghet, svarer Gusfre.

Hun mener det er et problem at det finnes lite forskning, få tall og data om hvor omfattende «voksne som mobber barn» og skolevegring er i Norge.

– Mitt tydeligste råd at skolene øver på- og bevisstgjør ansatte på å håndtere slike saker profesjonelt i «fredstid». Dette er krevende saker ofte, men da er man bedre forberedt.