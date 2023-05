Jonas Gahr Støre: − Hvordan går det egentlig med statsministeren?

FOLKETS HUS (VG) Jonas Gahr Støre ble rørt av den overdøvende applausen fra Arbeiderpartiets landsmøte. Han lovet å vinne tilbake tillit fra velgerne.

– Hva er det egentlig som betyr noe nå? spør Jonas Gahr Støre i sin tale til Arbeiderpartiets landsmøte.

– Jo, det er å ta godt vare på sikkerheten for landet vårt når det er krig i Europa. Å dempe prisveksten og strømprisene. Og dere, det som betyr noe nå, det er hvordan vi skal forme en tid, sier Støre.

Partiet sliter med dårlige oppslutning og kjemper i motbakke. Støre sier at det er de politiske valgene de nå tar som betyr noe.

Han sier at ønsker å vinne valget i flere hundre kommuner i høst.

– Vi må prioritere det viktigste først, sier Støre.

RØRT: Jonas Gahr Støre ble beveget da han fikk applaus.

Dette er saken:

Arbeiderpartiet har hatt bunnmålinger med under 20 prosents oppslutning i lengre tid.

Helga Pedersen vurderte lenge å stille som partisekretær. Hun trakk seg etter en telefonsamtale fra Støre.

Partiets landsmøte åpner torsdag. Det avsluttes lørdag ettermiddag.

Grå i håret

Støre gikk på scenen til øredøvende applaus fra salen – og ble tydelig rørt av mottakelsen.

– Men la oss starte med oss selv: Hvordan står det til med Arbeiderpartiet? Og noen spør: hvordan går det egentlig med statsministeren? Er han ikke litt gråere i det håret han har igjen? spør Støre.

– Det er uenighet om mye, men dere, ikke om det, sier Støre om sitt eget hår.

– Men til saken: dårlige målinger handler om velgernes tillit til oss. Og tillit, det er ikke noe vi abonnerer på. Tilliten må pleies, i politikken – som i parforholdet, etter min erfaring, fortsetter Støre.

Statsministeren er gift med en ekspert på nettopp dette: prest og gestaltterapeut Marit Slagsvold, som ga ut samlivsboken «Jeg blir til i møte med deg: en bok om relasjoner» i 2016.

TALER: Jonas Gahr Støre klapper før talen.

Ap-flørt

Han sammenligner forholdet mellom Ap og velgerne med romantikken:

– Vi er ikke partiet for de korte forelskelsene. Vi er et parti som mer likner på et slitesterkt ekteskap.

Og ekte kjærlighet er ikke enkelt, men kan vare livet ut, mener statsministeren.

– I de fleste ekteskap er det både medgang og motgang.

Motgang det skal vi ta lærdom av – for å skape ny medgang, sier han.

Planen for å redde det havarerte ekteskapet mellom Ap og velgerne er: å trygge nordmenn og norsk sikkerhet, og å gjøre hverdagen bedre for folk.

– Vi er samlet her for å vinne tillit tilbake fra velgere som har satt seg på gjerdet eller er i tvil, sier Støre.

– Vanskelig å snu

Støre advarer også mot å lukke øynene for økende forskjeller, for økende utrygghet og voksende mistillit, som han mener andre land har gjort.

– Se hvor det tar samfunnet: Når det biter seg fast, er det ofte vanskelig å snu. Tilbake har de fått populisme og et samfunn der folk verken stoler på hverandre – eller på myndighetene, sier Støre.

– Det er derfor, kjære landsmøte, at dette er vår viktigste oppgave nå: Gi folk trygghet i urolige tider, sier han.