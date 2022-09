Ragnhild Waagaard er leder for klima og energi i WWF Verdens naturfond.

Klimaendringer truer maten vår: − Kan ikke ta for gitt å få tak i alle typer mat

En fersk rapport fra Miljødirektoratet viser at i ekstreme tilfeller kan klimaendringer føre til matrasjonering i Norge.

Gjennom sommeren har klimaendringene gjort seg synlige med ekstremt vær og varme.

Store deler av Pakistan ble oversvømt og landbruksjorden vasket bort.

Skogbranner har herjet gjennom Europa og svidd avlinger.

Kinas lengste elv Yangtze ble nesten tømt for vann og det truet vannsikkerheten.

Ekstremvær vil gjøre det vanskeligere å produsere mat over hele verden.

SPANIA: Bonden ser på at en skogbrann sluker åkeren hans. Bildet tatt 18. juli 2022 i Spania.

– Rapporten viser at klimaendringer kan få store effekter i alle deler av en verdikjede. Verdikjeder strekker seg på tvers av landegrenser, og det som skjer i andre land vil ha stor betydning for Norge, sier miljødirektør Ellen Hambro i en pressemelding.

– Rapporten understreker også hvor viktig det er at vi både kutter klimagassutslipp og samtidig ruster oss mot klimaendringene som kommer, sier hun.

Norge har i utgangspunktet et godt matsystem som er tilpasningsdyktig. Men ifølge rapporten er det ventet at det norske matsystemet kan bli satt på alvorlige prøver.

PAKISTAN: En mann leter etter eiendeler etter at en flom oversvømte huset hans i Pakistan. Bildet er tatt 1. september 2022.

– Vanskeligere å produsere mat

Klimaendringene kan gi mindre avlinger og dårligere kvalitet i jordbruket over hele verden. Dette vil påvirke Norge fordi vi importerer mye mat.

Omtrent 46 prosent av maten nordmenn spiser, produseres i Norge. Resten importers. Samtidig kaster vi 1,1 millioner kilo spiselig mat hver dag.

– I dag er vi vant til å kunne få tak i alle matvarer vi ønsker oss, uten å tenke over hvor de kommer fra eller hva som kreves for å produsere dem. Vi må bli mer bevisste og i større grad behandle mat som noe verdifullt.

Det sier leder for klima og energi i WWF Verdens naturfond Ragnhild Waagaard.

– Vi kan ikke lenger ta for gitt at det skal bli enkelt å få tak i alle type matvarer. Verden er i endring. Klima- og naturkrisen gjør det vanskeligere å produsere mat.

KINA: Dette bildet tatt 2. september 2022 viser mennesker som går der som elven Yangtze vanligvis renner.

Waagaard mener det er på tide å endre måten vi tenker når det gjelder mat. Hun tror vi ikke kan forvente å ha tilgang til matvarer fra andre siden av kloden i fremtiden.

– Både kostholdsendringer og en landbruksproduksjon som ivaretar naturen vil bli viktig fremover, sier Waagaard.

Hennes råd er å unngå matsvinn, spise sesongvarer, mat fra lokalområdet og mer grønt.

Info Sammendrag fra rapporten Klimaendringene ventes å føre til høyere temperaturer, endringer i nedbørsmengder og -fordeling, stigende havnivå og hyppigere ekstremværhendelser. Globale matsystemer vil bli utsatt for klimarelaterte påkjenninger i form av reduserte og mindre fiskefangster og avlinger, svakere og mer usikker produktivitetsutvikling i jordbruk og akvakultur og økt forekomst av planteskadegjørere og husdyrsykdommer. Dermed truer klimaendringene en sentral samfunnsfunksjon også for Norge. Effektene er usikre, og når de vil inntreffe er også usikkert. Vi vurderer at store svingninger i global matvareproduksjon kan utfordre matsikkerheten hos deler av den norske befolkningen. I ekstreme tilfeller kan det også bli nødvendig med rasjonering av knappe matressurser. Risikoen, både muligheter for tap og ekstra gevinster på enkelte primærproduksjoner, vil øke. Til tross for at vi har et matsystem med stor tilpasningsevne til fluktuasjoner i internasjonale forhold og nasjonale avlinger, må vi forvente at forbrukernes tillit til matsystemet og matpolitikken blir satt på alvorlige prøver. Dette begrunner aktiv, forebyggende klimatilpasning og andre tiltak for å styrke matsystemets motstandskraft. Vis mer

Et allsidig jordbruk tåler mer

Norge har i utgangspunktet en matproduksjon som tåler endringer godt. Med fiske, jakt og et allsidig jordbruk.

– Historisk sett er denne formen for blandingslandbruk en vinner, sier Anders Lerberg Kopstad, senior rådgiver i Regenerativt Norge.

Men denne formen for landbruk er ikke alltid lønnsom.

Det blir stadig vanligere for bønder å satse på én type produksjon, og å gjøre denne produksjonen mest mulig effektiv, ofte basert på importerte ressurser.

Denne formen for landbruk er ofte ikke i takt med det lokale naturgrunnlaget, og det kan gjøre bøndene mer sårbare for svinginger i vær og vind og verdensmarkedet.

Anders Lerberg Kopstad er gårdbruker og senior rådgiver i Regenerativt Norge.

Kopstad forklarer at matsikkerheten kunne vært bedre rustet hvis bønder ble lønnet for å diversifiserer produksjonen på gården. At de produserer ulike typer mat på stedegne ressurser

– Vi opplever mer og mer at det store svinginger i nedbør, vær og tørke. Vi må spille alle kortene vi har, samtidig som vi gjør grunnlaget vårt i så god forfatning at vi kan håndtere større svinginger. Det begynner med å ta bedre vare på jordsmonnet, sier Kopstad som selv også er gårdbruker.

Han forklarer at dette er et komplekst tema og det er mye mer en kan gjøre, både for å sikre norsk matproduksjon og for å ta bedre vare på naturen.

Matsvinn skal reduseres

Norge har knyttet seg til FNs bærekraftsmål om å halvere matsvinnet til hver innbygger innen 2030.

Den første rapporten for matsvinn i Norge ble lagt fram i 2021. Den viste at nordmenn kaster 10 prosent mindre enn i 2015.

Nå er jobben videre å finne årsaken til at vi kaster så mye mat, og så innføre tiltak.

Det jobbes med en matkastelov, men det er ikke bestemt hvordan denne skal se ut ennå.