Redningsaksjon etter gutt kjørte utenfor løype

Det pågår en redningsaksjon i nærheten av Gullingen i Suldal kommune etter en gutt som har kjørt utenfor en skiløype og satt seg fast på en fjellhylle.

– Politiet har iverksatt en redningsaksjon etter at en mindreårig gutt har kjørt «off piste» i nærheten av Gullingen skitrekk og sitter fast på en fjellhylle, skriver politiet i Sør-Vest på Twitter.

«Off piste» betyr å kjøre utenfor preparert skiløype. Skitrekket ligger i Suldal kommune, nordøst i Ryfylke i Rogaland.

Røde Kors er klokken 17.08 på stedet og har visuell kontakt med gutten.

– De vil forsøke å hente ut gutten med bergings og klatreutstyr. Det er ikke behov for luftstøtte, i form av helikopter, til stedet, ifølge politiet.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge opplyser at de er informert om saken. Redningsleder Andreas Bull opplyste like før klokken 17 at de da ventet på tilbakemelding om det var behov for helikopter eller ikke.

Brannvesenet bistår i redningsaksjonen.

