HELT NYTT: Cellen er bygget etter behovene til denne gruppen innsatte. Møblene er massive og fastmonterte for å hindre farlige situasjoner. Det er sluk i gulvene til når cellene grises til med blod, urin og avføring.

Her skal de aller sykeste innsatte sone

ILA FENGSEL (VG) Mange års isolasjon på cellen. Blod og avføring smurt utover veggene. Nå skal de aller sykeste innsatte møtes med en ny hverdag i denne spesialtilpassede avdelingen.

Den lyse kledningen vitner om at bygningen ikke har stått der lenge. På Ila fengsel skjer det mye denne våren. Ikke bare skal alle de innsatte flyttes fra den midlertidige løsningen på Ullersmo til nyoppussede lokaler tilbake på Eiksmarka mandag 1. mai.

I den samme forbindelse er det bygget en avdeling som er etterlyst i mange tiår, en spesialavdeling for de aller sykeste innsatte – som er voldelige og utagerende og derfor ikke kan være en del av det ordinære soningsfellesskapet. Nasjonal forsterket fellesskapsavdeling blir den første av sitt slag i Norge og prislappen er nærmere 50 millioner.

– Dette er den gruppen innsatte som kanskje lider mest i norske fengsler. Avdelingen er delvis bemannet av helsepersonell fordi det er nødvendig, sier fengselsleder Tonje Sandal.

Helsepersonalet hun sikter til er hentet fra Regional sikkerhetsseksjon på Dikemark og skal jobbe fulltid på stedet med de innsatte som kommer til de seks plassene som er tilgjengelig.

– Når innsatte kommer hit er første fokus å skape trygghet. Selv om vi sikkert blir avvist i begynnelsen, må vi stå i det. Og så er det vår jobb å finne deres ressurser, hva de liker å drive med, sier fungerende inspektør Gaby Groff-Jensen.

BAK GJERDER: Avdelingen for de aller sykeste innsatte ligger inne på et eget område på Ila fengsel, med egen luftegård og adkomst til brann og helse.

Mange års isolasjon

Det er innsatte i denne gruppen som har sittet isolert over flere år og noen av dem har blitt så soningsskadet at de har trukket seg helt tilbake fra omverdenen og mistet evnen til å være i kontakt med andre. Så syke at de ikke kan være med de andre innsatte, men ikke syke nok for langtidsopphold psykiatrien.

Det er den onde sirkelen med isolasjon og forverret psykisk helse de vil forsøke å bryte på den nye avdelingen. Lokalene er spesialbygget for akkurat denne gruppen. Inne i fellesrommet er det rundt syv meter under taket. Det hvite lyset fra vintret som ikke helt har sluppet taket kommer inn gjennom de store vindusflatene, ikke avbrutt av gitter som ellers på Ila. Når våren kommer skal de innsatte ha utsyn til en sansehage med planter som vil stå i blomst til ulike årstider.

HYGGELIG, MEN SIKKERT: Fungerende inspektør Gaby Groff-Jensen og fungerende assisterende fengselsleder Thomas J. Osheim ser utover det store rommet, men mange meter under taket og et enormt motiv fra Jotunheimen. Møblene er hentet inn spesifikt av hensyn til sikkerheten.

Sikkerheten først

Alle detaljer er tilpasset at de som skal sone her har en historikk med utagering og vold. Det er låser på alle skapene på kjøkkenet, alt av utstyr skal være i plast. Rundt to spisebord står stoler som er utformet uten tradisjonelle bein, for at de ikke skal brytes av og brukes som våpen. De tilpassede stolene kan fylles med sand eller vann slik at de blir vanskelige å kaste.

Men kanskje enda viktigere er hvordan rommet er utformet. Her er håpet at de innsatte, som har vært isolert over tid, skal aktiviseres – fortrinnsvis i meningsfullt samvær med andre innsatte. De skal være omgitt av lokaler som de håper ikke er sykdomsfremmende. En stor vegg med et irrgrønt motiv fra Jotunheimen skal gi andre sanseinntrykk enn en naken celle og tanker som kverner.

– Vi skal ikke undervurdere betydningen av masse lys. Det er særlig viktig for denne typen innsatte, sier fungerende assisterende fengselsleder Thomas J. Osheim,

– De blir friskere av det, skyter Groff-Jensen inn.

LÅSBART: Groff-Jensen ser utover kjøkkenet og spisedelen, hvor alle skuffer og skap er låsbare. Toppen av kjøkkenskapene er skrå, slik at man ikke skal kunne klarte opp dit.

Basketbane og Tufte-park

Videre inn i bygningen sees et aktivitetsrom med treningsutstyr. I et tilhørende rom finnes en TV hvor de innsatte kan spille og drive med musikk. Fortsatt er veggene nakne, men de skal fylles før de første innsatte blir overført.

Det er også en tanke bak lenestolene foran TV-en. Disse er ikke dype fordi de ansatte som skal være med de innsatte til enhver tid i fellesrommene, må kunne komme seg raskt på beina om en situasjon eskalerer.

– Alt er i tillegg brannsikkert, sier inspektøren.

Fra aktivitetsrommet er det utsyn over en tilhørende luftegård – slik at de innsatte skal få være ute selv om de ikke kan være en del av den vanlige luftegården på Ila fengsel. Her er det en basketbane, Tufte-park og kupert sti.

– Det skal ikke se ut som et fengsel. Det skal se ut som en institusjon, sier prosjektleder og driftsleder bygg Nils Aagnes.

1 / 2 TV OG MUSIKK: Aktivitetsrommet skal bruke til å dyrke de innsattes interesser og legge til rette for samvær i fellesskap. Men sikkerheten kommer alltid først. SNART FERDIG: TV-rommet ligger i enden av fellesarealene. Før åpningen vil de kommer skap med spill og kunst. forrige neste fullskjerm TV OG MUSIKK: Aktivitetsrommet skal bruke til å dyrke de innsattes interesser og legge til rette for samvær i fellesskap. Men sikkerheten kommer alltid først.

Spylbare celler

Også inne på de seks cellene er det voldsomt mye mer lys enn på de dunkle cellene i kjelleren på Ila hvor denne gruppen satt på enecelle i mange år. Celleinnredningen, som andre innsatte har laget, er av en solid karakter – i et håp om at den ikke skal rives ut av veggen eller ødelegges om de innsatte blir voldelige. Hver celle har et eget toalett med dusj. Speilet over vasken skal være umulig å knuse og er boltet fast til veggen.

– Men man klarer å sparke vasken og toalettet av veggen om man vil, sier Aagnes.

Erfaringen med at de innsatte har smurt avføring, urin og blod utover veggene har ført til at det i den nye avdelingen er installert sluk både i gulvet inne på cellen og på toalettet. Veggene i er malt med maling som tåler spyling bedre.

ROBUST: Hver celle har et eget baderom med toalett, vask og dusj. Innredningen er i stål og speilet slik at det ikke kan knuses eller rives av veggen.

– Blod, urin og avføring på veggene. Forventer dere at dette kommer til å skje på den nye avdelingen også?

– Ja, dessverre blir noen innsatte så dårlig til tider at de ikke klarer å ivareta seg selv på en god måte. Jobben vår blir å redusere risikoen for at det skjer, ved å jobbe annerledes med tverrfaglig bemanning i et godt egnet nybygg, sier inspektøren.

Sensorer følger med

Knaggene på veggene og gardinopphenget er av en karakter slik at det brister hvis det belastes med noe mer enn noen få kilo, for å risikere faren for selvmord. Cellene er også utstyrt med pust- og bevegelsessensorer. De ansatte forventer å møte på suicidale innsatte.

Alle cellene skal utstyres med en fastmontert kasse på veggen hvor en TV monteres.

– Det er viktig at de innsatte får stimuli den tiden de ikke kan være ute i fellesområdet, sier Groff-Jensen.

TILGRISET: Slik kunne cellene se ut på den gamle avdelingen i kjelleren på Ila. Langtidsisolerte innsatte smurte kroppsvæsker utover gulv og veggene. Bildet er tatt i 2013.

Glass mot spytting

Selv om fengselsestetikken er tonet kraftig ned, låses de innsatte likevel inn på cellen med kraftige dører med en luke med glass for å beskytte de ansatte mot spytting.

– Vi håper å bruke disse minst mulig, da vårt fokus er mest mulig menneskelig kontakt ved åpne dører.

Et viktig prinsipp for avdelingen er å legge til rette for såkalt parallelle aktiviteter, for at de innsatte skal være ute i fellesområdene, men ikke nødvendigvis tett sammen.

– Det er fordi vi har innsatte som sliter, men også fordi de har veldig forskjellige interesser. Noen vil male, mens andre vil mikse musikk. Her kan vi gjøre de tingene samtidig.

En viktig komponent på avdelingen er at det jobber helsepersonell sammen med betjentene på avdelingen. En psykologspesialist og flere miljøterapeuter skal være en del av teamet. For målsettingen er nemlig at opphold på denne avdelingen skal være midlertidig, at de innsatte skal utredes for om de trenger overføring til psykiatrien eller om de kan tilbakeføres til ordinær soning hvis helsen og atferden deres bedrer seg. I mellomtiden er det fokus på menneskelig kontakt for at de skal kunne ta bedre vare på seg selv og mestre livet bedre

– Dette er et hjem. Her skal de være og bo. Nå de er klare for det, skal de gå videre, sier inspektøren.

Info Nasjonal Forsterket Fellesskapssavdeling (NFFA) Seks soningsplasser i egen bygning

Åpnes 1. mai 2023

Tilhører Ila fengsel

For langtidsisolerte med alvorlig problematikk hvor det mistenkes psykiske lidelser

Fikk bevilgning i statsbudsjettet 2019

Ble til ut av arbeidet til Ressursgruppen, som jobbet med de langtidsisolerte på avdeling G i kjelleren i Ila fengsel.

Avdelingen er bemannet av betjenter fra Ila fengsel, men også en psykologspesialist og miljøterapeuter som kommer fra Regional Sikkerhetsseksjon på Dikemark. Vis mer

FENGSELSDØR: Det er en luke med glass montert i dørene inn til cellen for å forhindre at de andre blir truffet av spytt og andre kroppsvæsker hvis de skal ha kontakt med den innsatte.

