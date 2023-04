KOKEVARSEL: Lillestrøm avbildet i juni 2022.

Vanntrøbbel: 80.000 må fortsatt koke vannet

På tredje dagen har innbyggerne vært nødt til å koke vannet fordi det ikke er trygt. Ytterligere tre kommuner har fått klar beskjed: bruk mindre vann.

Det var mandag at det skjedde: Rundt 80.000 mennesker er berørt av et brudd i renseprosessen på Nedre Romerike Vannverk (NRVA IKS). Som følge av det, har Lørenskog og Lillestrøm kommune gått ut med varsel til sine innbyggere, om at vann må kokes før det kan drikkes eller brukes i matlaging.

Det var Romerikes Blad som først omtalte saken. Og vannkokingen kan vare gjennom helgen, varsler vannverket.

Kommuneoverlege Bettina Fossberg i Lillestrøm kommune forteller at kokevarselet gikk ut mandag kveld fordi det var så mye grums i vannet.

– Kokevarselet ble ikke sendt ut på grunn av funn av bakterier, men vi kan ikke utelukke at noen har blitt dårlige i magen på grunn av vannet. Det eneste vi vet er at vi ikke kunne garantere at vannet var renset godt nok, og derfor anbefalte vi koking av vann før drikking og matlaging som et føre var tiltak, sier hun til VG.

Tar hele tiden prøver

Det er nå tatt prøver for å se om det er mikrober i vannet. Onsdag morgen kom den første prøven tilbake, men viste ingen tegn til bakterier eller virus. Det må tas flere prøver de neste dagene og det betyr at kokevarselet kan vare en stund.

Administrerende direktør ved NRVA IKS, Jonny Ødegård forteller at vannverket akkurat har nok kapasitet til daglig drift. Mye nedbør og snø som smeltet på jorder i området, har fraktet med seg partikler som til slutt skapte brudd i renseprosessen.

– Vi vet at vi har for dårlig kapasitet, men vi har klart det hvert år tidligere. Det som skjedde nå, var at vannkvaliteten var mer ekstrem enn det som har vært før.

– Man skulle jo kunne stå med forsyning til enhver tid, sier Ødegård.

Åtte timer

Romerikes Blad har fått innsyn i vann- og avløpsetatens beredskapslogg og den viser at det tok nærmere åtte timer fra vannproblemet ble oppdaget, til det ble sendt inn SMS-varsel til innbyggerne.

– Når vi får en hendelse i vannforsyningen som kan berøre innbyggerne, er det viktig at vi går ut med riktig informasjon når den foreligger. Det ble informert på bred basis umiddelbart etter at beslutning om koking var tatt, sier kommunalsjef Morten Nårstad til avisen.

– Jeg forstår godt at dette er frustrerende for innbyggerne, ordfører Jørgen Vik i Lillestrøm kommune.

– Jeg har ikke alle detaljene om varselet, men vi skal gå gjennom rutinene for å se etter forbedringspunkter, fortsetter han.

Reserveløsning

NRVA IKS er leverer også vann til Nittedal, Gjerdrum og Rælingen kommune, men innbyggere i disse kommunene er ikke berørt av kokevarselet. De er imidlertid bedt om å bruke mindre vann. Innbyggerne bes unngå å vaske bilen, gårdsplassen og annet som medfører økt bruk av vann.

Reserveløsningen til alle fem kommunene er vann fra Oslo og Ullensaker.

– Vi har en reserveløsning, og den er tatt i bruk. Problemet er at den ikke har kapasitet for hele forsyningsområdet, sier Ødegård i NRV.

– Det er en plan for å bygge opp reservekapasitet, og vi er aktivt i gang for å bygge større forsyningskapasitet. Fordi nettverket er basert på trykk, er det lettere å forsyne områdene som ligger rett ved ledningene til Oslo.

Oppgraderingene er forventet å stå ferdig i 2030.

Opprettholder kokevarsel

Ødegård bekrefter at svar på vannprøvene som er tatt så langt, har kommet tilbake uten tegn til bakterier eller virus. Han forteller at de likevel ikke forventer at kokevarselet løftes med det første.

– Nå er anlegget i gang igjen, og vi har kontroll på situasjonen. Vi kjører gradvis på for å få vannet med dårlig kvalitet ut av nettet.

– Vannkvaliteten skal være hundre prosent før vi løfter kokevarselet. Nå tar vi prøver av hele systemet, og skal ha flere prøvesvar på rad uten noen funn. Vi må nok forberede oss på at det varer ut helgen, sier han.