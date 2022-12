TØFF JUL: Overlege og fagdirektør i Folkehelseinstituttet Preben Aavitsland forventer at influensaepidemien for alvor alvor er i gang i julen. Her fotografert i september 2020.

FHI om virussmitte: − Kan gå mot en tøff juleferie

Influensaviruset har større spillerom og årets sesong kommer tidligere enn på mange år.

– Vi vet ikke nøyaktig hvor mange som er influensasyke nå, men andelen som tester positivt og som legges inn på sykehus med influensa er økende. Ifølge tall fra FHI har det vært lite smitte i november, men det øker ganske sterkt fra uke til uke, skriver assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad i en e-post.

Det samme skrev Folkehelseinstituttet i sin ukesrapport torsdag.

– Det ventes at sesongens influensaepidemi er i full gang fra siste halvdel av desember, skrev FHI.

Både FHI og Nakstad sier at økningen av influensa nå skjer tidligere enn normalt.

– Og mye tidligere enn forrige vinter da influensasmitten steg først på senvinteren, skriver Nakstad.

RASK ØKNING: Espen Rostrup Nakstad sier man ser en rask økning i influensainnleggelser inn mot desember 2022. Her fotografert i desember 2021.

Juleadvarsel

Fagdirektør i FHI, Preben Aavitsland, skriver i en e-post til VG at økningen er som ventet:

– Det er et etterslep på immunitet mot influensa i befolkningen etter to uvanlige vintre. Dermed får viruset bedre spillerom, og epidemien kan starte tidligere. Dette er den tidligste økningen siden høsten 2016.

– Hva forventer man å se vedrørende influensa, corona og RSV-infeksjoner i jul og årsskifte?

– Vi venter at influensaepidemien er i gang for alvor i siste halvdel av desember, altså i julen. Juleferien pleier å legge en demper på spredningen, men så tar det seg opp igjen i januar. Coronabølgen pågår ennå og fortsetter å øke. Vi regner med fortsatt økning i noen uker. Epidemien av RSV-infeksjoner er i gang. Den kommer også til å øke i flere uker, svarer Aavitsland, og legger til:

– Det kan gå mot en tøff juleferie.

Men det viktigste er å forebygge mot alvorlig sykdom, sier Aavitsland, og minner derfor om at alle bør ta de corona- og influensavaksiner som er anbefalt.

– Influensatallene stiger raskere enn covid-19

Nakstad forteller at man ved inngangen til desember har sett at flere blir innlagt på sykehus med influensa.

– Dette er fortsatt mye mindre enn for covid-19 som utgjør cirka 200 innleggelser per uke, men influensatallene ser ut til å stige raskere enn covid-19 akkurat nå, skriver han.

Han minner om at det er viktig å holde seg hjemme ved sykdom fordi det hindrer høyt sykefravær og press på helsevesenet.

– Hvis du går på jobb eller julebord med smitte denne julen, må du huske på at du garantert smitter flere kolleger og bidrar til økt sykefravær på jobben.

Han tror influensa og andre luftveisinfeksjoner vil bidra til høyt fravær i arbeidslivet utover vinteren, og håper toppene for covid-19 og influensa ikke treffer samtidig:

– Det gir mindre sykefravær og det gir også færre pasienter som trenger samtidig behandling i sykehus, sier han.

– Sykehusene har beredskapsplaner

Aavitsland i FHI sier også at det primært er bemanningen i helsetjenesten som opptar dem, og at bemanningen er «marginal mange steder».

– Så det er fint om personellet holder seg friske.

Nå er det omtrent 1300 innleggelser per uke for luftveisinfeksjoner totalt, sier Aavitsland.

– Om lag 200 er corona og 150 influensa eller RSV-infeksjon. Det meste av dette er lungebetennelser, som kan være utløst av influensa eller corona. Vi regner med oppimot et par tusen, kanskje til og med over, innleggelser for luftveisinfeksjoner per uke på det verste i vinter, skriver han, og legger til:

– Sykehusene har beredskapsplaner for økt belastning.

– Nye varianter av omikron-viruset på fremmarsj

Når det gjelder corona, sier Nakstad at det er en god del smitte i landet.

– Også med nye virusvarianter som omgår immunitet, men andelen som trenger sykehusinnleggelse er moderat (200-230 nye innleggelser per uke) og rundt ti prosent av covid-pasientene trenger intensivbehandling, skriver han.

– Vi ser tydelige tegn til en andre høstbølge i flere europeiske land nå, blant annet Frankrike, Italia, Spania, Belgia og Danmark. Det er nye varianter av omikron-viruset som er på fremmarsj.

Samtidig sier Nakstad at influensa for tiden gir «rekordmange» innleggelser i USA, men foreløpig ikke i Europa. Men det er corona og nye omikron-varianter som skaper mest spenning.

– Det mest sannsynlige er at nye omikronvarianter overtar i vinter og bidrar til fortsatt vinterspredning av coronaviruset, skriver Nakstad, og fortsetter:

– I beste fall blir det et jevnt smittenivå med relativt få intensivinnleggelser, i verste fall får vi en ganske spiss bølge av smitte og innleggelser i januar eller februar som vil kreve ytterligere tilpasninger i helsetjenesten.

– For øvrig er det viktig å hygge seg i julen og ikke tenke for mye på virussmitte når det ikke er grunn til det, legger han til.

Fagdirektøren i FHI, Preben Aavitsland, sier også at coronabølgen fortsetter å øke.

– Nye virusvarianter er i ferd med å overta og kan føre til fortsatt økning i flere uker fremover. Foreløpig er vi likevel et godt stykke unna størrelsen på sommerbølgen og forrige vinterbølge.