DEUTSCHLAND: Familien Sassmannshausen fra Tyskland er på cruiseferie i Norge. I løpet av ett år har de selskap fra omtrent 300.000 egne landsmenn. Fra v.: Holger Sassmannhausen (48), Dorothee Sassmannhausen (48), Fabian Womelsdorf (23), Sophie Sassmannhausen (21).

Cruise-bonanza i Oslo: − Jeg forstår at noen synes det blir for mye

FILIPSTAD, OSLO (VG) Sammen med nesten 10.000 andre gikk familien Sassmannshausen i land i Oslo torsdag morgen.

Kortversjonen Oslo hadde torsdag sesongens travleste dag for cruiseanløp med nær 10.000 passasjerer fra to store skip.

Meningene er delt om cruisenæringen. Noen politiske partier presser for å redusere eller forby næringen totalt.

Støttende krefter argumenterer for å fremme mer bærekraftig turisme ved å insistere på grønne skip og lavutslippsskip. Vis mer

Var du i Oslo sentrum torsdag? Da la du garantert merke til dem: turistgruppene fra Tyskland, Nederland, Italia, England, Frankrike og andre steder.

Torsdag gjestet to gigantskip hovedstaden med til sammen nærmere 10.000 passasjerer. Sesongens travleste dag!

Passasjerene er på plass i et par timer for å få med seg mest mulig av det byen har å by på av museer, softis, arkitektur og utepils. Før de drar igjen – av sted til neste storby. Slik er livet som cruiseturist.

GIGANTER: «Sky Princess» ruver flere etasjer over Akershus festning mens «Aidanova» går i ett med Tjuvholmen og Astrup Fearnley-museet.

For familien Sassmannshausen fra Tyskland, er dette den klart beste måten å feriere på.

– Det er helt ideelt for en familie. De små barna får bade og ha det gøy, mens vi får se mange ting på kort tid, sier mamma Dorothee Sassmannshausen (48).

VG møter familien på Filipstad – en av Oslos fire cruisekaier. De er på vei tilbake til skipet «Aidanova» etter en begivenhetsrik dag i hovedstaden.

– Vi er fornøyd, men det var jo ikke det beste været, ler pappa Holger (48).

– Operaen ser fantastisk ut! Geometrien på bygget er veldig spesiell, sier datter Sophie (21).

På sitt første besøk i Oslo kan familien krysse av severdigheter som Kon-Tiki-museet, Bygdøy og nettopp Operaen.

Stort mer rekker man kanskje ikke på de knappe ti timene skipet ligger til kai.

Stor turistnæring

Norge tar hvert år imot flere hundre tusen cruiseturister. Flest er dem som kommer fra Tyskland, slik som familien Sassmannshausen, viser en Innovasjon Norge-rapport fra 2019.

Oslo er intet unntak i cruisestatistikken. I 2022 kom det 171 cruiseskip til hovedstaden. Det var ny rekord, og selv om den ikke blir slått i år, er 2023-sesongens 158 anløp ikke langt unna.

SMASK: De tyskeide skipene til rederiet Aida er dekorert med lepper på baugen. Her får du et kyss av «Aidanova»

Sammen med «Aidanova» gjestet «Sky Princess» hovedstaden torsdag.

Oslo havns anløpsliste viser at de to anløpene hadde et samlet passasjertall på litt under 10.000.

Om alle de fremtidige anløpene i 2023 skulle kommet med sprengt kapasitet, ville likevel ingen dager kunnet bringe flere passasjerer inn i hovedstaden enn torsdag.

I dag er nemlig dagen hvor flest passasjerer besøker byen.

Tall fra cruiselisten til Oslo havn viser at, dersom alle skipene kjører med sprengt kapasitet, vil byen totalt ta imot over 370.000 passasjerer.

Kontroversiell turisme

Det er det langt fra alle som er like begeistret for.

Cruiseskip har gjentatte ganger blitt pekt på som klimaverstinger, og Venezia gjorde skipene forbudt i 2019. En ødeleggende skyline var også argumentet da.

Cruisenæringen har de siste årene møtt stor motstand fra befolkningen i en rekke europeiske storbyer og flere cruisebygder på Vestlandet.

I fjor nådde motstanden også Oslo. Flere steder ble lyktestolper tapetsert med klistremerker som ba cruiseturistene dra hjem igjen, med varierende grad av høflighet.

Familien Sassmannshausen føler seg likevel velkommen, men har forståelse for motstanden.

– Jeg forstår at noen synes det blir for mye. Det ene skipet i dag ruver jo høyt over Akershus festning, har vi sett, sier mamma Dorothee.

Pappa Holger stemmer i:

– Det er forståelig. Det passer ikke inn med resten av byen.

EN DEL AV BYBILDET: Også cruiseturistene mener de massive skipene ruver godt over byen.

Politikerne splittet

De siste årene har flere politiske partier i Oslo tatt til orde for å krympe næringen.

I 2019 ble byrådspartiene enige i plattformen om på sikt å stenge Søndre Akershus Kai, Vippetangen og Filipstad for cruisetrafikk.

I forkant av høstens lokalvalg, går noen av partiene lengre, og tar til orde for å fase ut næringen totalt på sikt.

– Cruiseturisme bør ikke ha noen fremtid. Vi jobber for at Oslo skal være cruisefri sone fra 2025, skriver Oslo SVs femtekandidat Sarah Safavifard i en e-post til VG og legger til at hun foretrekker mer miljøvennlige turister som legger igjen penger i servicenæringen.

Hun får støtte fra Oslo MDGs førstekandidat:

– Det er ikke noe hemmelighet at MDG ønsker å få slutt på all cruisetrafikk i Oslo.

Arbeiderpartiet vil også begrense, men går ikke like langt.

– Det er et mål at antall cruiseanløp skal reduseres, skriver byråd for næring og eierskap Rina Mariann Hansen (Ap) i en SMS.

Opposisjonspartiene er mer vennlig innstilt til næringen, men understreker krav om å gjøre den mer bærekraftig.

– Cruiseturister er velkomne i Oslo i fremtiden, men bare på grønne skip, sier Oslo Venstres førstekandidat Hallstein Bjercke.

Både han og Oslo Høyre tar til orde for krav om landstrøm for alle skip på sikt, og incentivordninger som skal tvinge næringen til å gå over til lavutslippsskip.

– Vårt mål er å gjøre cruisetrafikken grønnere, men jeg synes at cruisepassasjerer fortsatt kal være velkomne, sier Oslo Høyres tredjekandidat James Stove Lorentzen.

Ferien er over

– Vi må dessverre dra tilbake til Kiel nå, sier mamma Dorothee Sassmannshausen mens familien haster av gårde videre ut på kaien.

Fremtiden for Oslos cruisenæring er altså ikke et spørsmål for familien fra Tyskland.

Deres opphold i Norge er over, etter knappe ti timer.