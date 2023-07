Rødt-nestleder: − Moxnes har stor støtte som partileder

Mandag har Rødt hatt ekstraordinært landsstyremøte. Fungerende leder Marie Sneve Martinussen sier alle som tok ordet uttrykte full tillit til Moxnes.

– Som jeg har opplevd Bjørnar de siste dagene har han vært veldig opptatt av å legge alle kortene på bordet og rydde opp etter seg, og det har tatt på. Det skal sies at han ikke er noe offer i saken, men sånn som det er nå er han sykmeldt, sier Martinussen til pressen etter møtet.

Mandag bekreftet Rødt at partileder Bjørnar Moxnes er sykmeldt. Partiet har hatt et digitalt ekstraordinært landsstyremøte klokken 19.30, for å orientere om sykmeldingen.

– 31 av 37 kunne møte på kort varsel, de aller fleste tok ordet, og de aller fleste som sa noe uttrykte full tillit til Bjørnar, sier Martinussen, som har steppet inn som leder mens Moxnes er sykmeldt.

– Dritt på draget

Moxnes er sykemeldt til 18 juli, sier hun.

– Bjørnar har stor støtte som partileder, han har en stor stjerne i partiet etter å vært partileder lenge, sier Martiniussen.

Flere av Moxnes’ partifeller har kritisert ham for både solbrilletyveriet og håndteringen etterpå, men alle fylkeslederne i Rødt som VG har snakket med har tillit til ham som Rødt-leder.

Les oppsummeringen av Moxnes’ forklaring, og hvordan han endret den tre ganger gjennom helgen, i denne saken.

Under spørsmålsrunden sier Martinussen at en av de store feilene Moxnes har gjort er å ikke gi konsekvente forklaringer, heller ikke til henne.

– Det er en en dustete tullesak og Bjørnar har dritt på draget, sier hun.

Overvåkningsbilder

Moxnes innrømmet fredag at han var tatt for tyveri av et par Hugo Boss-solbriller til 1199 kroner på Gardermoen.

VG har mandag fått tilgang på overvåkningsbilder fra hendelsen, som viser at Moxnes først legger brillene i trallen, og så i lomma – mens han fortsatt står ved brillestativene i butikken.

Reidar Strisland, partisekretær i rødt, sa tidligere mandag på NRKs dagsnytt 18 at det store flertallet i partiet har vært tydelige på at de har tillit til Moxnes.

– Nå har Bjørnar fortalt sin historie og han har sagt at han ønsker at bilder og video skal publiseres, så jeg er trygg på at historien som er ute er sann, sa han.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post